TEST: Blátivou stezkou až na vrchol sopky ve Vivobarefoot Primus Trail SG

Jenže já byl ve městě, naběhané kilometry sice přibývaly, ale pobíhání po parku mě vůbec neuspokojilo, nebylo to ono. Tyhle boty prostě mají rády město asi tak jako lenoši RUNGO a já byl v jejich zajetí. Chtěl jsem víc, někam do pralesa, běhat potokem, bahnem, kde bych pod nohama cítil surovou zem a vystouplé drapáky se mohly zarýt do hlíny pode mnou.

Byl jsem jak na trní, než konečně nastal kýžený víkend. Vyrazil jsem na parádní trailovou stezku s cílem na vrcholu bývalé sopky Veliš na okraji Českého ráje. Po nočním dešti byl chladný vzduch nasycený vodou. Lesní pěšina pomalu stoupala vzhůru pokrytá vrstvou mazlavé hlíny a každou chvíli jsem přeskakoval louži plnou průzračné vody. Konečně! Přesně pro tento typ terénu jsou Vivobarefoot Primus Trail SG určeny a já si užíval požitek z běhání, jaký jsem už dlouho nezažil.

Tak jako v případě všech bot od Vivobarefoot si dal výrobce i u nových trailových Primus SG záležet na maximálním zážitku bosého běhu, i když vlastně bosí nejste. Je tu ale spousta novinek, která SG od svých předchůdců odlišuje. Předně byla přepracována tři milimetry tenká podešev, pro jejíž výrobu byl použit odlišný materiál s údajně lepší životností a která mnohem lépe kopíruje chodidlo. Není tu žádné tlumení, žádný materiál, který by absorboval energii při dopadu, takže se veškerá energie transformuje rovnou do pohybu samotného. Nezapomeňte, že pokud na běhání na boso nejste zvyklí, je potřeba dát ochablým svalům čas na zesílení a zatěžovat je postupně (což potrvá pravděpodobně i několik měsíců).

SG v názvu boty symbolizuje „Soft Ground“, tedy měkký povrch. Pět milimetrů vysoké špunty do tvaru V poskytují úžasnou přilnavost ve všech směrech právě na hlíně, trávě, blátě a na jiném měkkém terénu, do kterého se mohou zabořit. Ve výsledku se to odráží v takřka dokonalé stabilitě a jistotě při každém došlapu. Na pevném povrchu to kvůli vysokým špuntům není to pravé ořechové, ale pár kilometrů jsem si naběhal i po asfaltu a vlastně mi to nijak zásadně nevadilo.

Ta největší bomba se ale z mého pohledu odehrála v konstrukci svršku. Tyhle boty nemají jazyk! Nazujete si je zkrátka jako pevnější ponožky, elastický límec (který nahradil klasický jazyk) perfektně obepne nohu, stačí jen mírně stáhnout pomocí rychlozavazovací šňůrky a můžete vyrazit. Bota sedí skvěle, nikde se nic neshrnuje a já mám pocit, jakoby se boty staly součástí mé nohy.

Vybíhám na hřeben vedoucí k Veliši, která je již na dohled. Chvíli se kochám výhledem do krajiny, přeskakuji přes spadlý kmen a pokračuji po úzké pěšině k cíli. Mám chuť dovádět. Nohy se mi boří do promáčené půdy, a přestože mi mozek říká, že si tu každou chvíli musím ustlat, běžím bez podklouznutí dál. Tohle je trailový ráj. Poslední metry pod vrcholem jsou už opravdu prudké, ale já se zastavuji až na hraně rozeklané sopky. Jsem tu a svět mi leží u nohou. Nechávám sebou proudit krátký okamžik vítězství a říkám si, že běhání v ne zrovna ideálním počasí, když máte dobré vybavení, prostě má něco do sebe.

Největším problémem několika starších modelů bot od Vivobarefoot byla jejich životnost. Teď nemyslím jejich tenkou podrážku, která mi u staršího modelu drží i po dvou letech chození, ale spíše svršek bot. Jak jsou boty lehké, ohebné a nechávají chodidlo pracovat, kladou na použité materiály velké nároky. U některých starších modelů jsem již setkal s prodřenými palci nebo s dírami na boku boty v místech, kde se svršek ohýbá při každém kroku.

Právě výdrž je ale u letošních modelů prioritou - a je to znát i u Primus Trail SG. Materiál je v nejnamáhanějších částech zesílený a v přímém porovnání například s loňským silničním modelem Primus to skutečně vypadá, že slabiny jsou pryč. I když jsem boty nešetřil a bral jsem je především do toho nejhoršího terénu, není to na nich vidět. Jak budou vypadat po odběhaných tisíci kilometrech, sice samozřejmě nedokážu říci, podle materiálu a zesílených částí v nejnamáhanějších místech však myslím, že by na tom s životností mohly být opravdu dobře.

Univerzálnější trailová alternativa Vivobarefoot nabízí také univerzálnější trialovou variantu Primus Trail s označením FG. Nemá tak agresivní vzorek na podešvi, čímž se sice připravuje o skvělý grip na měkkém terénu, na druhou stranu je univerzálnější. Oproti modelu SG má však FG varianta klasický jazyk, což je z mého pohledu trochu škoda. Potěší ale o čtyři stovky nižší cenou.

Vivobarefoot Primus Trail SG se prodávají za 3 780 korun včetně DPH, čímž se řadí mezi nejdražší boty na běžeckém trhu. Pokud však milujete běhání naboso a dovádění v přírodě v co nejhorším (měkkém) terénu nebo hledáte boty na bláznivé akce typu RedBull 400, kde je potřeba maximální grip, rozhodně nezklamou. Nejsou to boty do města a počítejte s tím, že na mokrých kamenech klouzají jako brusle po ledu. Na měkkém podkladu, do kterého jsou určeny, ale dokážou opravdová kouzla. Běhání v nich mě bavilo víc než kdy jindy.