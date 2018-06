TEST: oblečení Inov-8, vše co potřebujete pro letní trail

Říká se, že běh patří mezi ty nejlevnější sporty vůbec. Stačí mít nějaké ty boty, kraťasy a tričko. O to víc ale na těchto třech částech výbavy záleží. Obzvlášť, chystáte-li se běhat po horách. A když se pokazí počasí, přibude k tomu ještě část čtvrtá, neméně důležitá - kvalitní bunda.

Pokud máte odběháno za pár minut a váš běh zpravidla nepřesáhne hodinovou hranici, nebude hrát výběr oblečení až takovou roli. S rostoucím časem se ale začnou dít divy a triko, které dostatečně neodvádí pot od těla, nebo kraťasy s nízkým sedem mohou být důvodem k následkům, které si s sebou po několikahodinovém běhu ponesete ještě několik dní.

Kraťasy, tričko a lehká bunda tvoří nutnou část šatníku každého běžce. Na následujících řádcích si přiblížíme jednotlivé kousky od značky Inov-8. A protože Inov-8 se orientuje především na běh v trailu, jsou určené především pro pohyb v přírodě a na dlouhé vzdálenosti a za proměnlivých podmínek.

Triko Inov-8 Base Elite 160

Začněme trikem, konkrétně modelem Base Elite 160 s krátkým rukávem a zipem. U běžeckých triček obecně je vždy požadavek na co nejvyšší prodyšnost, rychleschnoucí vlastnosti a dobrý střih.

S prodyšností u Inov-8 nic nového nevymýšleli a vsadili na jistotu. (Prozatím, těště se na příští sezónu, kdy se materiály výrazně změní). Triko je tkané z umělého vlákna a na nejkritičtějších místech (za krkem a pod pažemi) jsou vsadky z jemnějšího a lehčího meshového materiálu, který lépe odvádí pot. Celkově má ale triko při vysokých teplotách lehce vyšší gramáž, než by bylo ideální, a je tak vhodné především při chladnějším a deštivém počasí - britské kořeny se u Inov-8 nezapřou.

Střih už je náročnější objektivně posoudit, za zmínku ale stojí především dvě věci, jedna pozitivní, druhá negativní. První z nich je příjemný krátký límec podšitý meshem, který chrání zátylek proti povětrnostním podmínkám a nijak nedře. Druhá věc je zip, který je sám o sobě rozporuplnou částí u běžeckých trik. Na jednu stranu dovolí rychle a efektivně upravovat termoregulaci, na druhou stranu může pro někoho působit lehce nepříjemně a dráždit pokožku na hrudníku.

Zip u trika Base Elite 160 je pravděpodobně navržený pro vyšší postavy. Já se svými 170cm a velikostí S ho nemůžu nosit zapnutý až ke krku, aby se mi tričko na hrudi nepříjemně nezvlnilo. Za obzvlášť nešťastný považuji šev, který jde kolmo na zip u jeho spodní hrany přes celou šířku hrudníku a který celé zvlnění způsobuje. Toto se ale na jiné postavě vůbec nemusí projevit a u dámské verze (Base Elite 125), kde zip končí těsně pod poprsím, triko sedí perfektně.

Další plusové body má triko za množství reflexníxh prvků v přední i zadní částí, které výrazně zvyšují bezpečnost při pohybu po komunikacích.

Dámská verze Inov-8 Base Elite 125

Narozdíl od pánského střihu sedí ten dámský dokonale. I když rozepnete zip až dolů, triko se příliš nerozevírá a neukazuje, co nemá. Také kolem pasu sedí příjemně a nikam se při běhu neposouvá. Stejně jako u pásnké verze je triko pocitově teplejší a největší uplatnění najde zejména při horším počasí.

Cena dámské i pánské verze trička je 1 490 Kč.

Kraťasy Race Elite 210 trail short

Jestliže z trika jsem byl lehce na rozpacích, pohodlné 8” kraťasy mě vyloženě nadchly. V první řadě řeší odvěké dilema, jestli vzít kraťasy volné, které k trailu tak nějak víc patří, ale často hrozí riziko sedřených stehen, nebo jestli radši zvolit elasťáky. Dvěstědesítky mají volný střih a dlouhou elastickou vložku, která zabraňuje tření. Vnější vrstva má navíc voděodpudivou úpravu a dvě vrstvy hřejí, i když promoknete skrz naskrz. Díky tomu jsou podobně jako tričko i kraťasy vhodné především do chladu a vlhka. V 30 stupních ve stínu mohou být dvě vrstvy až příliš. Další problém může nastat, pokud používáte kompresi na stehna. Ta by i v podobě návleků přidala už třetí vrstvu, a to už je v létě opravdu hodně.

Bez jakýchkoliv vad na kráse jsou zadní dvě kapsy. Jedna větší část je větší a se zapínámím na zip, druhá menší pouze se staženým okrajem. Do obou kapes se pohodlně vejde několik gelů, případně klíče a další nutné drobnosti. Stejně jako u trika i kraťasy mají spoustu reflexních prvků v přední i v zadní části, které jsou umístěné na dobře viditelných místech.

Celkově jsou kraťasy výborná volba, pokud nevyužíváte kompresní oblečení a hledáte univerzální a vysoce odolné kraťasy do proměnlivého počasí.

Dámská verze Inov-8 Race Elite 180 Trail short

Narozdíl od pánských jsou dámské trailové kraťasy o dva palce kratší, dosahují pouze do půli stehen a jsou z velmi příjemného materiálu. Nevýhodou je občasné posouvání svrchní vrstvy kraťasů po vnitřní straně stehen směrem vzhůru. Je ale pravděpodobné, že toto se bude postavu od postavy lišit. Dalším detailem je nejasná hranice pasu, kvůli tomu je obtížné rychle trefit pozici zadní kapsičky. Stejně jako pánská verze má i ta dámská voděodpudivou úpravu a řadí se opět mezi kraťasy vhodné především mimo parná vedra.

Cena obou verzí kraťasů je 1850 Kč.

Bunda Race Elite 105 Windshell

Pokračujeme po vzestupné tendenci, to nejlepší přichází na závěr. Jako pírko lehká (105 gramů ve velikosti M) a do malého balíčku sbalitelná bunda RE 105 je takový ten kousek vybavení, který sice nepotřebujete každý den, ale je více než dobré ho mít v batohu pro případ náhlé změny počasí. Obzvláště v horách, kde se vše může změnit během několika minut.

U této bundy vsadil opět Inov-8 na jistotu a použil osvědčený materiál Pertex Quantum, který zajišťuje absolutní větruodolnost. Povrchová úprava se stará o vcelku solidní voděodpudivost. Navíc, pokud bunda promokne, je prakticky ihned po vyklepání suchá, protože použitý materiál je tak tenký, že se vodá nemá kam vsáknout a pouze steče po povrchu. Celou bundu složíte buď do originálního malého samostatného sáčku, nebo můžete využít náprsní kapsu, kam se celá bunda také bez problémů vleze, i když to nebyl původní záměr. Stejně jako u ostatních kousků ani bunda nepostrádá mnoho reflexních prvků.

Nicméně ani u bundy se nejedná o absolutně bezchybný kousek. Na vině je zakončení rukávů, které je řešené hodně pevnou gumičkou, kvůli které není možné rukávy vyhrnout výš na předloktí, aniž byste si zároveň zaškrtili ruku. Díky malému průměru je také nepohodlné rukáv přetáhnout přes dlaň a využít otvor na palec, protože gumička nepříjemně táhne přes šířku dlaně a i otvor pro palec by mohl být veden lépe.

To jsou ale vzhledem k funkčním vlastnostem relativně zanedbatelné drobnosti a jako celek je bunda hodně povedená.

Dámská verze Inov-8 Race Elite 100 Windshell

Tahle lehounká větrovka má v dámské verzi dvě hlavní výhody. V první řadě jsou to výborné funkční vlastnosti a mimo to skvěle padnoucí střih. U některých bund bývá problém, že v jedné velikosti jsou příliš krátké a v té o číslo větší zase příliš široké. Windshellka od Inov-8 je příjemně vypasovaná a přitom má ideální délku a také rukávy jsou dostatečně dlouhé. Potěší i možnost stahování u pasu.

Cena dámské i pánské verze bundy je 2 700 Kč.

Celkové hodnocení

Na pomyslném žebříčku se nejvýše umístila větrovka Race Elite 105 v těsném závěsu jsou kraťasy Race Elite 210 a o něco málo vzadu pak triko s krátkým rukávem Base Elite 140, respektive jejich dámské alternativy. Oblečení od Inov-8 najde uplatnění především v chladnějším letním období, nebo pokud očekáváte výrazné změny teplot a počasí.

V kraťasech a triku jsem úspěšně absolvoval mimo několika tréninkových běhů bezmála 70 kilometrů dlouhý Jizerský Ultratrail, kde probíhal hlavní zátěžový test. Ani triko, ani kraťasy nedopustily vznik žádných odřenin ani jiných nepříjemností. Vazelíny nebylo třeba. Bunda při tomhle pekelně horkém závodu nebyla potřeba, ale dostala zabrat při bouřkách na začátku prázdnin, kde pefektně posloužila svému účelu - je to lehká bunda, která nezabere cenný prostor v batohu a je potřeba je na chvíli, když se pokazí počasí, aby jí člověk mohl znovu rychle uklidit, až opět vysvitne sluníčko.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert



Nosíte na běhání funkční oblečení? Funkční oblečení a běh celkem hlasů: 408