TEST: Inov-8 race ultra 290, stvořena pro dlouhé běhy přírodou

První vlaštovkou byl vlastně už velice povedený koncept Trailroc. Bota, která je jako stvořená pro terén evropského charakteru a která v Česku sklidila veliký úspěch. Pro použití v těch nejdelších závodech to ale přece jen nebylo úplně ono. A právě proto naši pozornost upoutala Race Ultra 290, která je určena právě pro delší distance.

Race Ultra 290 se vyznačuje pro Inov-8 nezvykle robustní konstrukcí tlumení a vahou 290 gramů a dropem 8 milimetrů se tak výrazně přibližuje tradičním krosovým modelům jiných značek. Ihned po obutí je ale jasné, jakého původu bota je. Díky pevné stélce působí dvěstědevadesátky nezvykle pevným až tvrdým dojmem. To na jednu stranu výrazně snižuje komfort při běhu po silnici,

na stranu druhou to výrazně zvedá stabilitu v náročném terénu, přesně, jak jsme u Inov-8 zvyklí.

Pokud jde o povrchy, slibuje nám Inov-8 víceméně univerzální využití. O tom, proč nemůže být běžecká bota dobrá zároveň v náročném terénu a na silnici, jsem psal už dříve. Primárně je dvěstědevadesátka navržená do prostředí ultra trailu a na rozdíl od konkurenčního city trailu naštěstí nepřistupuje Inov-8 k této problematice směrem od silnice jako Salomon, ale směrem z terénu, a to je pro krosovou botu více než dobře.

Race Ultra 290 hmotnost: 290 g

drop: 8 mm

výška v patě: 18 mm

výška ve špičce: 10 mm

určení: trail, ultra

cena: 3 690 korun

Race Ultra sice nikdy nebudou na silnici a tvrdém povrchu srovnatelně pohodlné s libovolnou silničkou, o to lepší bude chování na kamenech, kořenech a na nestabilním podloží. Se slibovanou univerzálností je to tedy tak, jako u většiny výrazněji vytlumených krosových modelů. V botách bez problémů zvládnete občasný přeběh po tvrdém povrchu, ale na běhání primárně po silnici a zpevněných cestách to nikdy nebude optimální.

Předurčení k ultra distancím se projevuje nejen vyšším tlumením, ale také příjemně širokým svrškem, který poskytuje dostatek prostoru pro prsty i příčnou klenbu. Šířka je však u Inov-8 relativní pojem, a i když by boty měly mít stejné kopyto, působí Race Ultra lehce užším dojmem než Trailroc nebo široká verze x-talon 212.



Použitá podešev je výrazně hladší než u ostatních modelů stejné značky, aby bota nebyla nestabilní při běhu po silnici. Vzorek ale pořád zůstává dostatečně dravý a bota až překvapivě dobře drží na bahně i mokrých kamenech.

Celkově působí Inov-8 Race Ultra perfektním dojmem především v technicky náročném terénu a bota zůstává pohodlná i po několika hodinách pohybu. Při běhu po silnici trpět nebudete, ale na vyloženě silniční běhání bota přece jen není uzpůsobená. Příjemným bonusem jsou boční očka, do nichž lze uchytit návlek proti vodě a prachu.

Na závěr si neodpustím jednu výtku, která nesouvisí přímo s funkčností boty jako takové, ale přesto bude ovlivňovat výběr boty u spousty běžců. I přes to, že by Race Ultra 290 měla být vlajková loď Inov-8 pro příští sezónu, je k dostání v barevných variantách, které v pánské variantě nijak nekorespondují se žádným kusem oblečením této značky - a to je veliká škoda.

Druhý pohled S Vítkem nelze, než souhlasit. Přestože jde na první pohled o botu do terénu, na silnici či zpevněném povrchu jde relativně svižně, avšak při takovém několikakilometrovém běhu vám dá svou tvrdost poznat (což jsem řádně otestovala na trati Jizerská 50 RUN). Tu však oceníte, hned jakmile vběhnete do lesa a terénu. Na měkkém se v Race Ultra 290 budete cítit jistě a pohodlně, kolem paty jsou bohatě polstrované. Nejvíc jsem botu ocenila na měkkém podkladu mokrého lesa při dešti, kdy jsem si běh vyloženě užila a obuv neztěžkla nasáknutím. Svršek je prodyšný a voda v něm nezůstává. Chodidlo je navíc dostatečně chráněné zpevněním ze stran a vlhkost se tam jen tak nedostane. Občas jsem měla problém s vpadlým kamínkem v botě, proto mě potěšila “vychytávka” s oky na návleky, které jsem ale zatím neměla možnost vyzkoušet. Magdaléna Ondrášová (bota velikosti UK 5,5)

