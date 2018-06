TEST: Termoprádlo nansen aneb jak Češi vyzráli na zimu

Zatímco norský průzkumník Fridtjof Nansen, který dal značce jméno, na sebe při polárních výpravách před více než sto lety oblékal těžké oblečení mimo jiné z upravené vlny (jako jeden z prvních), já na sebe oblékám lehké a nádherně jemné prádlo nesoucí jeho jméno, které jsem nosil pravidelně uplynulé dva měsíce, a chystám se vyběhnout. Zajímalo by mě, co by na toto oblečení řekl, kdybych mohl cestovat časem a půjčil mu ho na některou z jeho výprav, třeba na jím vysněný severní pól.

I když je teplota jen těsně pod nulou, vlhko a vítr vytváří vlezlou zimu, která jako by mi chtěla alespoň vzdáleně připomenout drsné podmínky polárních výprav. Jakmile se ale dostanu do tempa, zahřeju se a oblečení začíná plnit svou funkci. Materiál, který je kombinací merino vlny (48 %) a viskózových vláken vyrobených z bambusové dřeviny (47 %) s malou příměsí elastanu (5 %), se vyrábí patentovanou technologií úpletu a vyniká schopností absorbovat jakékoliv vlhko. Je velmi příjemný na dotek a díky dobrému střihu s plochými švy skvěle sedí jak horní triko s dlouhým rukávem, tak spodky.

Český Nansen s příchutí Indie Mladá česká firma, která stojí za značkou Nansen, se původně zabývala dovozem sportovního oblečení vyrobeného z bambusu. Postupně dostali nápad tento materiál kombinovat z jiným přírodním materiálem merinem - a zvýšit tak životnost a komfort při nošení této unikátní vlny. Začali spolupracovat s indickou výrobní a vývojovou společností, která už v minulosti kombinovala merino s bavlnou. Na základě zhruba dvouletého vývoje a kombinováním poměrů těchto materiálů se jim nakonec podařilo vyvinout tkaninu, která vyhovovala jejich představám životnosti, funkčnosti a pohodlí. Se střihem funkčního oblečení jim pak pomáhala česká módní návrhářka Martina Nevařilová. A proč si vlastně jako značku vybrali jméno polárníka Fridtjofa Nansena? Tento Nor prováděl výpravy po Grónsky ještě před Amundsenem a Scottem, kteří z jeho poznatků později čerpali. Nansen při svých výpravách oblékal nejen dnes znovuobjevené vlněné svetry, ale jako jeden z prvních používal i vlněné spodní prádlo.

Běžím jednu z našich Rungo tras, ukusuji sojový řez a po chvíli zbaběle zdrhám před dotěrným bezdomovcem, který mě žádá o cigarety. S jakými nástrahami se asi setkával Fridtjof Nansen? Hlad? Medvědi? Teploty, které můj teploměr doma na sobě nemá ani vyznačené? Cítím, že by se nad mojí „výpravou“ asi jen pousmál.

Pánské triko: 1 250 Kč

Pánské spodky: 980 Kč

Dámské triko: 1 280 Kč

Dámské spodky: 980 Kč

Kromě samotného prádla Nansen mám na sobě již jen jednu další prodyšnou vrstvu (běžecká mikina a tenké volné kalhoty) a cítím se dobře. Jakmile se při větším tempu nebo v kopci více zpotím, první vrstva vše okamžitě nasaje a předává vlhkost do druhé vrstvy, odkud se poměrně rychle odpařuje. Díky tomu mi není zima, ani když se na chvíli zastavím, abych se pokochal nádhernou přírodou kolem. Pokud druhou vrstvu podceníte například nějakou špatně prodyšnou bundou, prádlo zůstane mokré a od prochladnutí vás nezachrání ani merino.

Když se po dvou a půl hodinách běhu zastavuji v restauraci na krátké občerstvení, oceňuji antibakteriální účinky prádla. Merino za to vděčí struktuře vlákna a obsahu lanolinu, bambus přírodní antibakteriální látce označované jako Bamboo Kun. Ta by měla zůstat ve vláknech údajně i po 50 vypráních. Jako zpocený, ale stále voňavý běžec tedy platím za tatranku a pomalu běžím do svého dnešního cíle.

Jaké tedy prádlo od této české značky vlastně je? Díky tomu, že se jedná o kombinaci materiálu vyrobeného z bambusu a merina, může být příjemnější k citlivé pokožce než čisté merino, které občas některým běžcům dělá problémy, a lepší by měla být i jeho životnost. U prádla jsem ocenil kvalitní střih a celkové pohodlí. Rychle odsává přebytečnou vlhkost z povrchu těla, a pokud zvolíte rozumně i další vrstvy, vyniknou jeho termoregulační schopnosti, které vás udrží v teple i ve špatném počasí.