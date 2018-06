TEST: Suunto Ambit 3, skvělý parťák na sport i výlety mimo civilizaci

Nový model, který přichází více než roce po uvedení Ambit 2, který jsme testovali dříve, není žádnou revolucí. Naopak změn a nových funkcí je jen málo, i když některé jsou poměrně zásadní.

Když jsem nejvyšší model Ambit 3 Peak Sapphire vybalil z krabice, nemohl jsem z něj spustit oči. Vypadají prostě skvěle a určitý luxus je poznat na první pohled. Nádherný obrovský, skvěle čitelný displej obklopený kovovou lunetou a chráněný safírovým sklíčkem, které jen tak nepoškrábete. To vše v elegantním designu, díky kterému vám hodinky budou slušet i při každodenním nošení, když zrovna nesportujete. Žádný futuristický design, jak je vidět často u sporttesterů konkurence.

Přestože jsou hodinky robustní, kvalitně provedený pásek je usadí i na střídmější dámskou ruku. Dobré ergonomii pomáhají rozměrná boční tlačítka, se kterými nebyl problém pracovat ani unavený po mnohakilometrovém běhu.

Co je nového

Stinnou stránkou naopak je, že hodinky již nedokážou komunikovat se stále rozšířenými ANT+ hrudními pásy a PODy, které (pokud z minulosti nějaké máte) vám nezbude než vyměnit.Také Suunto se snaží najet na vlnu popularity chytrých hodinek, a tak jsou Ambit 3 trochu chytřejší než jejich předchůdce.

Z tohoto důvodu nový model vyměnil komunikační standard ANT+ za modernější Bluetooth 4.0 LE (smart), díky kterému dokáže komunikovat nejen s nejrůznějšími bluetooth PODy a hrudními pásy, ale také s mobilními telefony. V současné době je sice podporován pouze iPhone (a iPad), ale v plánu je také Android (někdy začátkem příštího roku). Pokud hodinky spárujete s mobilním telefonem, budou vám následně zobrazovat informace o nepřijatých hovorech, SMS zprávách nebo e-mailech. Perfektní věc například při dlouhém běhu, kdy vám mobil leží v batohu, ale hodí se i v každodenním životě.

Druhou novinkou, která sleduje moderní trendy, je v hodinkách obsažený monitor vaší aktivity. Na základě akcelerometru, který modely Ambit tradičně obsahují, dokáží sledovat váš celodenní pohyb. Sice vám nesdělí, kolik kroků jste ušli, ani to jak v noci spíte, jako to umí moderní fitness náramky, ale zobrazí vám alespoň jednoduchý graf se slovním zhodnocením aktuálního dne.

Na Sněžku!

Na rozdíl od odlehčené verze Ambit 3 Sport mají mnou testované Peak větší výdrž a integrovaný barometr. Díky němu dokáží mnohem přesněji měřit převýšení, a pokud provedete kalibraci, i přesnou nadmořskou výšku. Podobně jako předchozí model dokáží navíc zkombinovat data jak z barometru, tak z GPS, takže i pokud kalibraci neprovedete, je převýšení bez větších úletů a nepřesností, jak to bývá u dat z GPS běžné.

Rád běhám po horách, miluju kopce. Převýšení beru jako výzvu a jeho přesné změření je pro mě občas důležité. Ambit 3 jsem prověřil výběhem na Sněžku, kde mě mile překvapily. Převýšení naměřily velmi přesně, a když jsem na vrcholu upravil kalibraci barometru na 1 602 metrů, celá trasa se automaticky přepočítala pomocí tohoto záchytného bodu. Následně cestou dolů se výškové informace uvedené například na turistických rozcestnících shodovaly s údaji v hodinkách prakticky přesně.

Z Praxe

Specifikace Ambit 3 Peak / Sport vodotěsnost: 100 m

100 m konektivita: Bluetooth

Bluetooth barometr: ano/ne

ano/ne výdrž: až 25 h / až 50 h

až 25 h / až 50 h cena (bez HR):

13 030 Kč / 8 270 Kč

13 030 Kč / 8 270 Kč cena (HR):

14 380 Kč / 9 470 Kč

Citlivost GPS je skvělá, problém jsem neměl ani v údolích obklopen horami, ani v hustém lesním porostu. Rychlý byl také GPS fix. Pokud hodinky alespoň občas připojíte k počítači, aby si stáhly aktualizovanou polohu satelitů, začnou měřit a zobrazovat data z GPS v podstatě okamžitě po zapnutí. Pokud aktualizovaná data nemají, protáhl se fix na dvě až tři minuty.

To co fungovalo už u Ambit 2, funguje u trojky samozřejmě také. Tedy propojení se skvělým webem movescout.com, kde nejenom uvidíte všechny vaše naměřené kilometry se spoustou podrobných statistik, ale můžete si zde také vaše hodinky velice pohodlně nastavit. Několika kliknutími si můžete vytvořit různé profily pro různé příležitosti a sportovní aktivity, tedy nastavit, co se bude měřit, jakým způsobem a co si chcete nechat zobrazovat na displeji. Nádherně jednoduché.

Suunto Ambit 3 Sport pohledem Vítka Kněžínka Suunto Ambit 3 Sport je odhlehčená atletičtější varianta modelu Ambit 3 Peak. Ve většině funkcí se oba modely shodují a záleží jen na vás, jestli dáte přednost funkcionalitě usnadňující pohyb v horách (díky barometru a větší výdrži), nebo výkonostně orientované odlehčené konstrukci. Stejně jako Filip, i já jsem byl z Ambitů nadšený už po otevření balení. Obvykle se snažím komentování vzhledu u recenzí vyhýbat, ale tentokrát si to neodpustím. Jednoduchý a povedený design (použitelný i při běžném nošení) je spojený s velmi příjemným pocitem z usazení na ruce. To jsem u přece jen rozměrnějších hodinek nečekal. Nejvíc mě ale potěšila okamžitá odezva. Hodinky načetly GPS prakticky okamžitě, a to i uvnitř místnosti u okna. Platilo to po celou dobu testování. Hodinky si při každém připojení k počítači stáhnou aktuální polohu družic a díky tomu se čekání na GPS signál výrazně zkracuje. Ne vše je ale u Ambitů perfektní. Za velmi nešťastnou považuji nutnost nastavení sportovních režimů pouze skrze počítač. Základní nastavení si sice naklikáte přímo v hodinkách, ale pokud si chcete upravit jednotlivé obrazovky nebo přidat funkci, musíte na movescount Uvědomíte-li si před závodem, že u režimu běh vám chybí zobrazení například o tepové frekvenci, protože v tréninku ho nepoužíváte, máte smůlu. Další z věcí, které mrzí je absence vibrací. Hodinky upozorňují na vše relativně hlasitým pípnutím, ale běháte-li s hudbou v uších, většinu autolapů zmeškáte. Vzhledem k tomu, že Ambity jsou především multisportovní a ne běžecké hodinky, chybí některé pokročilé funkce, jako měření vertikální oscilace a doby kontaktu se zemí. V movescountu je sice u každého tréninku k dispozici velké množství statistik od respirační frekvence přes kadenci až k VO2, ale přesnost těchto údajů je spíše orientační. Stejně tak na měření rychlosti pomocí akcelerometru, které Ambity využívají například při běhu po pásu a při výpadku GPS, se nedá spoléhat a výsledné hodnoty se od reality výrazně liší. Celkově je Suunto Ambit 3 sport komplexní a spolehlivý sporttester s velkým množstvím funkcí pro širokou škálu sportovních aktivit, který i přes svou výraznější konstrukci sedí perfektně na ruce. Hledáte-li univerzální hodinky s velkou výdrží, které budete kromě běhu využívat i při dalších sportech, a nemrzí-li vás absence měření některých ryze běžeckých hodnot, už dál hledat nemusíte. Výhledově se navíc můžeme těšit na hodně zajímavé funkce vycházející z propojení hodinek s chytrým telefonem. Vít Kněžínek

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert

I když jsou hodinky na trhu zatím jen krátce, nemám z nich pocit nedodělanosti, jak to občas bývá u konkurence. Je to pravděpodobně tím, že většinu své funkcionality zdědily Ambit 3 po svých již vyladěných předchůdcích, takže vše funguje tak, jak má a jak očekáváte. Zajímavým bonusem jsou jednoduché aplikace, které do hodinek můžete nainstalovat. Nečekejte žádné zázraky, ale některé jsou docela povedené. Mezi nejpopulárnější patří například zobrazení časů východu/západu slunce, aplikace varující před blížící se bouří, v reálném čase počítaný výsledný čas vašeho půlmaratonu/maratonu na základě toho, jak máte závod rozběhnutý a podobně.

A to není zdaleka vše, Ambit 3 nejsou pouze běžecké hodinky, ale jsou připraveny na všemožné aktivity na kole, ve vodě a především v přírodě. Jsou vybaveny kompasem a dokáží vás navigovat na předem zadané souřadnice, případně sledovat zadanou trasu (kterou do hodinek nahrajete přes web movescout.com). Funguje to výborně a byla pro mě skvělá zábava vytipovat si bod, kam se chci dostat, a následně jen běžet nazdařbůh přírodou a jen občas srovnat směr se šipkou tak, abych nakonec doběhl do cíle.

Výdrž hodinek můžete ovlivnit nastavením frekvence ukládání GPS dat a také požadovanou přesností. Při jednosekundovém intervalu a nejvyšší přesnosti jsem se dostal s výdrží ke 20 hodinám, což považuji za perfektní výsledek. Při úpravě těchto nastavení se pak podle výrobce můžete dostat až na 50 hodin a v nouzi je možné hodinky připojit přes USB na externí zdroj, aniž by se přerušil záznam (může se hodit na několikadenních akcích).

Hodnocení

Suunto si mě svými hodinkami získalo. Jedna z hlavních novinek, propojení s mobilním telefonem, sice ještě není tak dotažená jako například u Garminu (chybí například možnost sdílet trasu v reálném čase na webu) a také monitor aktivity asi nebude důvod pro upgrade z předchozí verze. Na druhou stranu hodinky jako takové a služby kolem jsou opravdu povedené, hodinky měří přesně, rychle a snadno se ovládají. Hodně se mi líbí jejich vzhled a to, jak jsou zpracované, trochu méně už pak jejich cena, která je přeci jen trochu vyšší, než bych čekal.