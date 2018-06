TEST: Sporttester Sigma RC 14.11 vám spočítá naběhané kilometry i bez GPS

Nabízí podobné funkce jako ostatní sporttestery z nižší cenové kategorie. Změří vám aktuální, maximální a průměrnou tepovou frekvenci. Umožní vám nastavení jedné vlastní tréninkové zóny. Ukáže vám spálené kalorie. Při intervalovém tréninku vám uvedené informace zobrazí i pro jednotlivé intervalové jednotky. Nad rámec těchto běžných funkcí, vám ale také změří uběhnutou vzdálenost, rychlost vašeho pohybu a tedy i vaše aktuální tempo. A to pěkně prosím bez GPS a za cenu kolem 2 200 korun.

A jak to tedy funguje? Čidlo srdečního tepu je navíc vybaveno akcelerometrem, pomocí kterého sporttester určuje vaši frekvenci kroků a po kalibraci tedy i uběhnutou vzdálenost. Pokud nechcete zrovna měřit svůj srdeční tep a nechcete přijít o ostatní měřitelné údaje, můžete čidlo cvaknout do jakési spony a tu pomocí klipu připevnit za okraj svých běžeckých trenýrek.

Sporttester vás musí poznat

V manuálu najdete informaci, že kalibrace tohoto zařízení není třeba, pokud není odchylka měření větší než 5 procent. V mém případě to bylo něco kolem 200 procent, takže kalibrace opravdu byla na místě. Provedete ji vcelku snadno na úseku alespoň 800 metrů, který máte předem přesně změřený. Po uběhnutí dané vzdálenosti zkorigujete přístrojem naměřené metry na skutečnou hodnotu. To vše provedete pro pomalý a rychlý běh a pomalou a rychlou chůzi.

Já kalibraci provedl na atletickém ovále. Po následném kontrolním běhu jsem ještě zadal takzvaný opravný faktor, díky kterému byste měli dosáhnout těch nejpřesnějších možných hodnot. Testy přesnosti měření vzdálenosti jsem prováděl na čtyřistametrovém atletickém ovále a následně během několika výběhů v blízkém okolí Prahy. Pro srovnání naměřených hodnot jsem použil přístroj Garmin Forerunner 220 HR vybavený GPS. Sigma na ovále (400 metrů) naměřila na jedno kolo průměrně 390 metrů. Garmin byl o chloupek přesnější a v průměru naměřil asi 395 metrů. Odchylka tak byla přibližně dvě a půl procenta od skutečnosti. Při výbězích po polích, loukách či lesích pak měření vykázalo odchylku vyšší, obvykle do deseti procent, než byla vzdálenost zjištěná z map.

Sluší mu to

Vnímání estetična je věc velmi individuální. Testované hodinky ve žluté barvě se mi ale prostě líbí. Pokud máte radši střídmost a nenápadnost, volte raději variantu s černým páskem, která je v našich obchodech také běžně k dostání. Ta žlutá je oproti nim skutečně hodně nápadná a zcela jistě se vám bude často stávat, stejně jako mně, že se vás budou lidé vyptávat, co že to máte na ruce.

Displej zobrazuje údaje na třech řádcích. Kromě tepové frekvence si tak můžete nechat na zbývajících dvou ukázat jiná data, která požadujete. Všechny údaje jsou velmi dobře čitelné a ani za dní plných slunečního svitu jsem neměl problém s jejich odečítáním.

Pásek je vyroben z opravdu měkkého silikonu, a tak je utažení hodinek těsně na ruku skutečně bezproblémové. Hodinky sedí stejně dobře na mohutném mužském zápěstí i na útlé dívčí ruce.

Domluvit se s ním je občas problém

Sigma RC14.11 digitální přenos signálu

aktuální/průměrná/maximální TF

aktuální/průměrná/maximální rychlost

počítadlo kol (max. 99)

volitelná tréninková zóna TF

počítadlo kalorií

voděodolnost 3 ATM/1 ATM

software pro PC i MAC

cena od: 2 160Kč

Ovládání je věc diskutabilní. Hodinky nabízí za nevelké množství peněz obstojné množství funkcí. Osazení pěti tlačítky a vyvolávání odlišné funkce pomocí krátkého a dlouhého stisknutí je tedy ospravedlnitelné. Ale zvyknout si na některá specifika volby funkcí pro mě bylo vskutku stresující.

Pro pravidelného uživatele nebudou tyto drobnosti jistě problémem. Přeci jen, člověk si zvykne takřka na vše. Ale intuitivnost ovládání? O té nemůže být ani řeč. Je tedy třeba počítat s nutností osvojení si „manuálových“ postupů a jejich zautomatizování.

Samostatnou kapitolou je hrudní pás a snímač tepové frekvence. Ten je zajímavý, protože je průhledný, svůj účel pak plní spolehlivě. Naměřené hodnoty tepu netrpí žádnými očividnými excesy a hrudní pás drží na svém místě, a to ho ani nemusíte nijak extra dotahovat. Ovšem po několika tréninkových jednotkách mi čidlo nehezky ublížilo a způsobilo opravdu nepříjemné odřeniny (viz fotogalerie). S žádným jiným hruďákem jsem nikdy podobný problém neměl. Na tomhle by měli v Sigmě opravdu zapracovat.

S vodou si poradí

Manuál udávaná, že jak hodinky, tak hrudní pás s čidlem tepové frekvence jsou vhodné pro plavání a vyvarovat se máte pouze slané vody a mačkání tlačítek během ponoření hodinek. U hrudního pásu a čidla tepové frekvence je uváděna voděodolnost do 1 ATM (zkušební tlak 1 bar) u samotného sport-testeru pak do 3 ATM (zkušební tlak 3 bary).

Sprchování hodinky přežily bez problémů, a tak jsem se rozhodl vzít si je i do bazénu. Tady se opět jako největší slabina ukázal hrudní pás. Hodinky sice dokázali údaje o tepové frekvenci přijímat i pod vodou, ale hruďák se prostě nedokázal udržet na svém místě a již při odraze od stěny bazénu se jal stěhovat do oblasti pasu. Nepočítejte tedy s tím, že byste tenhle sport-tester používali během vašich plaveckých tréninků.

Vyhodnocení tréninků v PC je radost

Pro připojení hodinek k PC slouží dokovací stanice v podobě jakési svorky. Správné usazení sporttesteru s kontakty na jeho zadní straně chce trochu cviku a celý systém uchycení by se dal jistě notně vylepšit.

Opravdu se však povedl obslužný software (v době testování verze 3.3). V něm najdete v podobě přehledných grafů a tabulek snad všechny myslitelné a měřitelné údaje. Můžete díky němu také měnit nastavení zařízení a tím se vyhnout procházení menu na displeji hodinek. Všechny uložené tréninky se vám uloží do přehledného kalendáře, a tak není problém se kdykoli podívat, co že jste to vlastně běhali před měsícem za úseky a jak rychle. Jedinou jeho větší nevýhodou je vázanost na konkrétní počítač, v němž máte software Sigma Data Center nainstalován.

Sigma RC 14.11 nejsou nepovedeným kusem elektroniky, ale trpí některými neduhy, jako je sadistické čidlo tepové frekvence či slabší přesnost měření vzdálenosti v terénu. Současný trh nabízí řadu modernějších a funkcemi našlapanějších zařízení. Za cenu lehce přes dva tisíce korun tyhle Sigmy ale nabízejí pořád dost. Pokud nejste profesionálem, kterému záleží na každém naběhaném metru a na každé vteřině, bude pro vás i měření vzdálenosti a rychlosti dostatečně přesné. Oželet budete ale muset některé užitečné funkce jako je výškoměr či příjemnosti typu záznam trasy vašeho výletu v mapě. A taky si po čase budete muset nalepit nějakou tu náplast na tělo.