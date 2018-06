Polar V800 - Elegantní společník

Úvod

Polar zmenil filozofii celé své modelové rady a vše odstartovala práve testovaná V800. Narozdíl od své predchudkyne RCX5 integrovala V800 do svého tela GPS a pro komunikaci využívá protokol Bluetooth Smart, který Polar sliboval již dlouho.

Polar V800 využívá nove postavou cloudovou platformu Flow, která byla spuštena s príchodem fitness náramku Loop a aplikace Beat. Polar V800 funguje též jako monitor denní aktivity, a tak zaznamenává prakticky veškerá data, která muže uživatel potrebovat k analýze svého tréninku. Všechny tyto funkce se navíc povedlo vtesnat do velice stylového obalu.

Polar V800 byl na trh uveden témer pred rokem, presneji v cervnu 2014. Zatímco vetšina produktu je nejvíce konkurenceschopná hned na zacátku své životnosti, u Polaru jde o jiný príbeh. Na trh byl uveden v ne zcela finální podobe, se slibem, že chybející funkce budou prubežne doplnovány. Práve díky pravidelným aktualizacím se V800 stala velice konkurenceschopným prístrojem.

Vybalení

Polar je zabalen v krabicce, která na první pohled pripomíná balení moderních telefonu. Vše je uvnitr peclive zabalené a pri odklopení víka máte možnost videt V800 v celé své kráse. Behem vybalování jsem mel pocit, že vybaluji spíše smartphone hodinky než sporttester. Zmena celkového myšlení a filozofie Polaru je patrná i tady.

Má verze obsahovala meric tepové frekvence, USB kabel na propojeni s PC/MAC, manuál a samotné hodinky. Je též možné objednat verzi, která senzor tepu neobsahuje.

Co se týká merice tepu, tak jde o Polar H7, což je nejnovejší model, který využívá protokol Bluetooth Smart a vysílá též na 5 kHz frekvenci pro prenos tepové frekvence pod vodou. H7 lze díky tomu spárovat se staršími sporttestery Polar a nekterými prístroji v posilovne.

Vzhled, rozmery a displej

V800 je jediným slovem nádherná a pri pohledu na nej napadá, že jde o produkt, který má na svedomí spíše Apple než Polar. Displej je chránen sklem Gorilla glass, které má zvýšenou odolnost vuci poškrábaní. Samotné telo je z broušeného hliníku, vcetne jeho zadní strany. Celkove je na tele 5 tlacítek, které je snadné rozlišit i po hmatu, kvuli jejich rozdílné povrchové úprave a dostatecnému výstupu z tela. Jsou taktéž vyrobena z hliníku.

V800 díky perfektnímu zpracování a použitým materiálum pusobí luxusním dojmem a je to príjemná zmena proti bežnému designu konkurence. Nemel jsem sebemenší problém Polar nosit spolu s oblekem a spousta lidí jeho vzhled chválila sama od sebe. Málokdo veril, že jde o hodinky urcené pro triatlon. Cenou za kvalitnejší materiály je vyšší váha oproti 920XT, nicméne ani tak jsem nemel pocit, že jsou príliš težké. Naopak jsem díky vyšší váze nemel pocit, že mám na zápestí hracku.

Pásek je pomerne pružný a samotná spona nemá tendenci se sama od sebe rozepínat, takže by V800 mela zustat na zápestí i behem hromadného startu plavecké sekce. Napojení tela na pásek provází urcité zakrivení a na utlé ruce je složitejší najít ideální délku zapnutí, nicméne i tak je nošení pohodlné. Polar je také o neco nižší než jeho konkurence a tak by se nemelo stát, že neoprén nepujde pres hodinky pretáhnout.

Z monochromatického displeje by mohl být nekdo zklamaný, mne osobne barvy nechybely. Zvykl jsem si na inverzní displej (bílý text, cerný podklad) a ackoli existuje možnost využívat klasické zobrazení, inverzní zobrazení mi prišlo elegantnejší a displej opticky zvetšuje. Citelnost na slunci a ve zhoršených svetelných podmínkách je skvelá, ani v bazénu jsem nemel duvod využívat podsvetlení. Napríklad Suunto Ambit 2 se nemuže v tomto ohledu V800 rovnat.

Trénink

Obecne

Uživatelské rozhraní Polaru je velice jednoduché a pomerne intuitivní. Pro spuštení tréninku stisknete cervené tlacítko na pravé strane, které zobrazí dostupný seznam sportu. Každý sport reprezentuje profil, který je plne konfigurovatelný. Na výber je spousta možností, V800 však neumožnuje vytvárení vlastních sportu.

V predtréninkovém módu si zvolíte požadovaný sport a zacne párování prirazených senzoru a hledání GPS signálu. Jakmile jsou senzory spárovány s V800, objeví se na displeji ikonka príslušného senzoru. Na rozdíl od predchozích Polar prístroju je videt tepová frekvence i v tomto predtréninkovém módu.

Když už jsou všechny senzory spárované a Polar našel signál GPS, stací zmácknout znovu cervené tlacítko “Start”. Jako prakticky každé moderní sportovní hodinky i V800 umožnuje prepínat mezi uživatelsky nastavitelnými obrazovkami. Tyto obrazovky nelze konfigurovat prímo z hodinek, je treba využít webového portálu Flow. O nem tu ješte bude rec.

Na fotkách mužete videt, jak jsem si obrazovky prizpusobil pro svou potrebu. Maximálne V800 zobrazí celkem čtyři datová pole, nastavit lze samozrejme i menší pocet. I pri plném využití všech čtyř polí je velikost údaju dostatecná a nemel jsem problémy s jejich ctením behem tréninku.

Hodinky postrádají dotykový displej, což považuji za výhodu. Tlacítka jsou behem sportu presnejší a jejich využívání je jednodušší. Obzvlášt pokud máte kvuli zime nebo dešti rukavice. Celkove mají tlacítka príjemný odpor a patrná je i odezva, že se tlacítko povedlo dostatecne zamácknout, není tak treba tápat.

Pokud V800 plácnete pres displej, chová se jako další tlacítko, kterému lze priradit funkci. Hodinky evidentne využívají vnitrní akcelerometry k zaznamenání dotyku. Poslední ne úplne bežnou vecí je možnost se priblížit hodinkami k merici tepu, což aktivuje další zvolenou funkci. Bohužel výber funkcí, které je možné priradit temto možnostem ovládání, je dost omezen.

Behem tréninku tlacítko “Start” oznacuje okruh, nebo anglicky známejší “Lap”. Polar tento zabehlý režim pozmenil a prišel s konceptem automatickým a manuálních okruhu, které od sebe striktne oddeluje. Kdykoli uživatel vytvorí nový okruh, ten je veden jako manuální a neovlivnuje okruhy, které Polar vytvárí automaticky na základe predchozího nastavení - vzdálenost, cas nebo pozice.

Je to skvelý nápad, bohužel jeho provedení Polar nedovedl do konce. Veškeré údaje, které jsou nejakým zpusobem propojené s okruhy, se totiž týkají pouze tech manuálních. Pokud tedy máte ve zvyku nechat zarízení automaticky oznacovat kola po 1km a sledovat prumernou rychlost daného okruhu, tak tady máte smulu.

Na druhou stranu V800 pri každém ukonceném kole, a to manuálním i automatickém, zobrazí dlouhý seznam informací, které jsou závislé na danému sportu a spárovaných senzorech. Je to pri tréninku docela praktické, bohužel tento seznam nejde uživatelsky upravit a vždy tak uvidíte i informace o která zrovna nestojíte.

Pro prerušení tréninku slouží levé spodní tlacítko “Back”. Jeho krátké zmácknutí aktivitu preruší a třívterinové stisknutí slouží k ukoncení a uložení tréninku. V800 se tedy v tomto prípade chová standardne, až na to, že se pri zapauzovaném tréninku objeví predtréninková obrazovka. To by tolik nevadilo, jenže kvůli tomu se nemužete podívat na žádná data z práve probíhající aktivity - videt je pouze jeho celková délka. A to je mimorádne otravné.

Polar V800 také podporuje autopauzu, nicméne neumožnuje rychlý prechod z automatického prerušení do manuálního. Dobre implementovaná je funkce “Alerts”, kde si lze vybrat, zda se aktivuje na základe casu, vzdálenosti a nebo spálených kalorií. Zobrazenou zprávu je možné uživatelsky konfigurovat.

Beh

Polar má s beháním dlouhou tradici a spousta z jeho unikátních funkcí se tocila vždy okolo nej a tepové frekvence. Za dobu využívání V800 jsem práve beháním strávil nejvetší porci casu a jde o oblast ve které je V800 nejsilnejší.

Šipkami na pravé strane vyberete “Running” a zacne hledání spárovaných senzoru a GPS signálu. V mém prípade je to senzor tepu a kadence. Krokomer merí rychlost a kadenci, jeho koupe je ale veskrze dobrovolná, dá se totiž obejít i bez nej. V800 urcuje vzdálenost a rychlost pomocí GPS, samozrejme pouze pod širým nebem.

Narozdíl od drtivé vetšiny hodinek na trhu nedokáže Polar urcit kadenci a rychlost podle interních akcelerometru. Ne, že by šlo o velký problém - merení rychlosti z hodinek na zápestí není mimorádne presné, ale v nouzových prípadech dostacuje. Nicméne pridelávat na boty další senzor, pokud chcete jen zobrazit kadenci, není príliš elegantní rešení - obzvlášt, když ostatní hráci na trhu externí krokokomer nevyžadují. Polar nicméne slíbil tuto funkci do V800 pridat - stát by se tak melo nekdy behem léta.

Pokud spárujete V800 s krokomerem, mužete si vybrat zda se vzdálenost a rychlost budou merit pomocí GPS nebo prímo ze senzoru. Polar na zacátku tuto uživatelskou volbu neumožnoval a vždy GPS informace natvrdo prepsal daty ze spárovaného senzoru. GPS tak využíval pouze k záznamu trasy. Toto chování je stále možná aktivovat, pokud je zvolen pro záznam rychlosti/vzdálenosti krokomer.

V aktuálním firmwaru je i v prípade spárovaného krokomeru pro záznam rychlosti/vzdálenosti zvoleno GPS. Zobrazované informace budou tedy vždy pocházet z GPS cipu, až na momenty, kdy signál GPS zmizí. Napríklad pod mostem nebo v tunelu. Kadence je pak vždy merena z krokomeru, protože V800 momentálne jiné rešení nenabízí.

Bohužel Polar nenabízí hybridní rešení, které by umožnovalo zaznamenávat vzdálenost a rychlost pomocí GPS senzoru, nicméne tempo na displeji zobrazovat pomocí krokomeru. Aby jste pochopili prednost tohoto rešení, podívejte se nekdy na rychlost, kterou Vaše hodinky ukazují. Opravdu hodne skáce, obzvlášt pokud beháte poblíž budov, tedy ve meste. Snažit se tady trefit zvolené tempo podle aktuálne zobrazené rychlosti z GPS je skoro nemožné. Dríve tuto specialitu umel napríklad Garmin 610 nebo 910XT.

V800 nabízí automatickou a manuální kalibraci senzoru. Automatická aktuálne funguje pouze s originálním senzorem Polar. V automatické kalibraci V800 udelá vše sama a nastaví pro krokomer správnou hodnotu na základe porovnání vzdálenosti z GPS a krokomeru. Je treba splnit urcitá kritéria pro úspešnou kalibraci. K dispozici musí být 6 satelitu, rychlost musí být víc jak 7km/h (8.30min/km) a zároven výškový rozdíl nesmí být více jak 30 metru. Pokud je senzor zkalibrovaný, rychlost je zobrazena bílou barvou. Nezkalibrovaný senzor ukazuje rychlost v šedé barve. Je treba mít na pameti, že ke kalibraci dochází každý trénink.

Pokud je z nejakého duvodu treba využít manuální kalibraci (jiný senzor než Polar nebo dochází ke kalibraci na behacím páse) máte na výber ze dvou možnosti. První je zvolení kalibracního faktoru, pokud ho znáte. Druhá vyžaduje znalost ubehnuté vzdálenost - na behátku ubehnete kilometr, zmácknete tlacítko start a manuálne oznacíte kolo. Pokud je senzor nezkalibrovaný, hodnota na displeji se bude od skutecnosti lišit. Pres “Quick menu” šipkami nastavíte správnou hodnotu (ubehnutý jeden kilometr) a kalibracní faktor V800 spocítá sama.

Je dobré poznamenat, že kalibracní faktor se ukládá vždy s daným profilem, a tak je možné mít ruznou kalibraci pro beh na páse a širým nebem.

Pro zajímavost uvedu, že originální Polar senzor dokáže merit délku kroku. Ješte než se budete podivovat nad tím, kam až technika pokrocila, tak Vás zastavím. Délka kroku se merí pomerne jednoduše: rychlost = 2 * délka kroku * kadence. A jelikož díky každému krokomeru znáte minimálne dve neznáme ze trí, tak se jedná o matematiku ze základní školy. Bohužel V800 odmítá délku kroku s Adidasem SPEED_CELL zobrazovat. I presto je Polar pravdepodobne jediné zarízení na trhu, které dokáže tento údaj zobrazit a zaznamenat.

Na druhou stranu však postrádá nekteré z funkcí, které lze najít v jiných zarízení jeho trídy. Chybející metronom nebo upozornení na odchýlení se z ideální kadence by mohlo vadit uživatelum, kterí se snaží zlepšit techniku svého behu.

Jedna z posledních funkcí zamerených na beh je “Race Pace”. Ve zkratce lze nastavit vzdálenost a cílový cas. V800 pak spocítá potrebné tempo a na nove pridané obrazovce ukazuje, jak moc pozadu/napred jste pred stanoveným casem.

Cyklistika

Jako každé multisportovní zarízení, tak i V800 podporuje režim cyklistiky. Víceméne se dá ríct, že tento režim má pouze pár specifických prvku, které nejsou v jiných módech v dispozici. Jde hlavne o možnost párování cyklistických senzoru a zmenu zobrazované rychlosti z tempa na km/h. V800 podporuje standardne BLE senzory rychlosti a kadence, vcetne kombinovaných senzoru. Navíc Polar konecne updatoval firmware, proto je možné párovat merice výkonu.

Polar v soucasnosti nenabízí uchycení, které by umožnilo hodinky rychle presunout z ruky na držák na kole, tak jako Garmin pro 920XT. Uprímne ani neocekávám, že se tak díky konstrukci hodinek v budoucnu stane. Osobne to nevidím jako velký problém, v závodím nasazení si jsem radši jistý, že mi hodinky na zápestí zustanou.

Je možné nastavit si více druhu profilu, takže v indoor módu je napríklad defaultne deaktivované GPS. V800 umožnuje spárování s vetším poctem senzoru, které se zároven neprepisují a v pametí zustávají. To je výhodné predevším pro uživatele, kteří používají vetší pocet senzoru. Ti nemusejí pri každé výmene senzory znovu párovat.

Pokud spárujete meric výkonu s V800, máte možnost si urcit, jak se má výkon na displeji zobrazovat (Watty, W/kg, %FTP), vcetne možnosti zobrazit prumerný výkon za urcitou dobu (1s, 3s, 10s, atd.). Narozdíl od klasického Garminu není možné zobrazit výkon za 1s a zároven 30s, což je vhodné napríklad na casovku.

Osobne mi na V800 vadí nemožnost zobrazit pokrocilejší údaje z wattového výkonu. Normalizovaný výkon, faktor intenzity, ukazatel tréninkového zatížení (TSS) nebo index variability (VI) jsou všechno údaje, které V800 nezobrazí. Což urcite zmenšuje prínos koupe drahého merice výkonu. Nekteré, jako napríklad normalizovaný výkon, jsou posléze k dispozici na Polar Flow, presto je to ale málo.

K dispozici jsem mel také možnost testovat pedály Kéo Power BLE, které umožnují záznam velkého poctu údaju a zobrazení vektoru síly v reálném case. To si ale zaslouží samostatný clánek.

Polar má v soucasnosti problém s kompatibilitou wattmeteru tretích stran. V dnešní dobe je podporován pouze Kéo Power a Kéo Power Essential, oba dva vyrábí práve Polar. Zbytek, tedy napríklad Stages, PowerTap a nebo 4iiii podporované nejsou.

Ke konci brezna by mel vyjít update, který prinese podporu PowerTapu a KICKR. Ze Stages přišla také cerstvá informace, že do poloviny dubna bude k dispozici update pro Stages, který umožní párování s V800.

Plavaní

V prvních verzích mel Polar s plaváním velké problémy. Bohužel neumel rozpoznávat plavecké styly, ani pocítat vzdálenost v bazénu. Jeho výhodou bylo, že dokázal zaznamenat i zobrazovat tep pod vodou - to momentálne neumí nikdo jiný na trhu.

Suunto Ambit 3 sice dokáže tep z plavecké aktivity do hodinek prenést, ale to díky vnitrní pameti tepové senzoru a zpetné synchronizaci nad vodou. Rešení v reálném case tedy nabízí skutecne jen Polar.

Technická poznámka: Garmin je vlastníkem Dynastaru, spolecnosti zodpovedné za ANT+ protokol, a proto má takový odpor k BLE protokolu. Žádné zarízení Garmin nespolupracuje se senzory BLE, prestože potrebný cipset nová zarízení v tele mají.

ANT+ i BLE nedokáží ve vode prenést informaci dále než na 1-2 cm. Pokud Garmin bude chtít toto omezení prekonat, a umožnit záznam tepu ve vode pro již vydané prístroje, bude se tak muset stát pres vydání nových senzoru tepové frekvence s interní pametí. Tedy rešením, které aktuálně využívá Suunto. Tuto vlastnost ANT+ a BLE lze obejít tím, že tepovou frekvenci merí optický senzor umístený na zápestí vedle vlastních hodinek, nicméne je to je další investice navíc a problém navíc neřeší spolehlivě.

Bazén

Polar konecne nabízí profil, který umožnuje sledování odplavané vzdálenosti a dalších údaju v bazénu. Nezáleží na tom, zda jde o bazén venkovní nebo krytý. Pro vetší presnost je vypnuta GPS a pro záznam vzdálenosti jsou využívány interní akcelerometry. Pro presné údaje je duležité zadat délku bazénu. Na výber je 25m, 50m, 25y a možnost zvolit vlastní délku bazénu. Minimální vzdálenost je 20 a nejdelší 250 metru. Podle Polaru by mel vnitrní algoritmus pri vzdálenosti menší než 20 metru problémy korektne rozpoznávat veškeré údaje.

V800 zaznamenává ješte další údaje, které jsou pro plavecký trénink relevantní, např. pocet odplavaných bazénu, pocet záberu, tempo, SWOLF, plavecký styl a tepovou frekvenci. Je pomerne zvláštní, že nekteré z techto údaju nelze na displeji hodinek behem tréninku zobrazit a jsou tak k dispozici až po ukoncení aktivity. Hlavne chybející pocet bazénu je zarážející - bez kyslíku a navíc pod vodou se špatne premýšlí - o delení vzdálenosti délkou bazénu ani nemluve.

V800 má jednu zvláštnost, a to, že se behem odpocinku na konci odplaveného intervalu nemacká tlacítko s pauzou. Na displeji se pak automaticky ukazuje délka odpocinku a ta se do plaveckých dat nezapocítává. Na webovém portáluu Flow se pak vše automaticky rozdelí do intervalu. Je to elegantní a dost návykové. Napríklad na Garminu musíte vytváret intervaly manuálne.

Co chybí je takzvaný “drills” mód, v ceštine jde o technická cvicení, která izolují urcitou cást tela a zlepšují plaveckou techniku. Jelikož je V800 závislá na pohybu rukou, tak je správný záznam behem technických cvicení dost problematický. Garmin 920XT umožnuje po ukoncení technického cvicení zadat odplavanou vzdálenost (v násobcích vzdálenosti bazénu), čímž neprijdete o data. Polar i tady slíbil, že v nejbližší dobe vydá update s touto funkcí.

Jsem špatný plavec, ale i tak rozpoznávací algoritmus fungoval perfektne - nevynechal jediný bazén a plavecký styl vždy rozpoznal korektne. Zkoušel jsem pouze prsa a kraul, protože to jsou jediné techniky, které ovládám. Mám štestí, že bazény, které využívám pro trénink, jsou málokdy plné, pročež se nemusím ve své plavecké dráze nikomu vyhýbat ci zpomalovat.

Otevrená voda

V tomto ročním období jsem bohužel nemel šanci Polar otestovat pri plavání mimo bazén, popíšu tedy jen suchá data bez vlastní zkušenosti.

Hlavním rozdílem pri plavání mimo bazén je využití GPS pro záznam vzdálenosti. Bohužel V800 není upravená pro specifické podmínky, které behem plavání nastávají - tedy ztrátu signálu pri každém ponorení hodinek do vody. Výsledkem je potom velký rozdíl mezi zobrazenou a skutecnou vzdáleností. Konkurence tento problém reší vnitrním algoritmem, který se snaží smer plávání odhadnout a namerenou vzdálenost tak zpresnit.

Na rozdíl od plavání v bazénu, se ve venkovním módu neznamenávají žádné údaje o plavecké technice. Žádný pocet záberu nebo druh plaveckého stylu, nicméne záznam tepové frekvence funguje i tady.

Polar slíbil, že update behem Q2 2015 by mel tyto plavecké metriky prinést i do outdorového profilu, navíc je plánovaná podpora technických cvicení a zlepšení GPS algoritmu pro výpocet vzdálenosti behem outdorového plavání. V ten moment by šlo o nejlepší zarízení pro záznam plaveckého tréninku na trhu. Otázkou je jak dlouho bude Polaru trvat, než se mu podarí V800 aktualizovat.

Multisport & Triatlon

Polar disponuje multisportovním režimem, který umožnuje prepínat sportovní disciplíny behem jedné tréninkové jednotky. K dispozici jsou dva módy pro multisportovní trénink a oba merí cas prechodu mezi disciplínami.

Oba režimy fungují velice dobre a hlavne volný multisportovní režim je skvelá vec, která umožnuje merit a ukládat tréninky, které simulují prechodové fáze v triatlonu, jako jednu tréninkovou aktivitu. Je tak videt, že pevný mód je zameren spíše na závodní nasazení, zatímco ten volný je smerován spíše k tréninku.

Pevný mód

V pevném módu triatlon (duatlon) jsou sporty a jejich poradí napevno urcené. V800 tak ocekává, že po plavaní bude následovat cyklistika a beh. Behem první disciplíny si pravdepodobne nevšimnete niceho zvláštního, k dispozici jsou bežné údaje specifické pro daný sport. Rozdíl nastane behem zmeny disciplíny.

Spodní levé tlacítko běžně slouží k prerušení tréninku, ale v módu triatlon se V800 prepne do predtréninkové obrazovky, zacne merit cas prvního prechodu (T1) a párovat cyklistické senzory. Jakmile je prechod dokoncen, zmácknutím cerveného tlacítka “Start”, se na displeji zobrazí cas strávený v prechodové cásti a spustí se merení cyklistické cásti.

Stejný proces následuje behem prechodu z cyklistiky na beh (T2). Ukoncení potom probíhá stejným zpusobem jako ukoncení bežného tréninku. Bohužel v žádném z multisportovních módů není možné trénink/závod zapauzovat.

Pevný mód disponuje rovněž možností upravit si pro každou disciplínu zobrazená data. Ty tak mohou být jiné pro plavaní, cyklistiku i beh. Nastavení provedená v triatlonovém módu nijak nezasahují do nastavení jiných synchronizovaných sportu. Je tedy možné mít rozdílné nastavení pro beh behem triatlonu a v samotném profilu beh. Celý záznam ze všech trí sportu je pak uložen na Polar Flow v jediném souboru. K dispozici jsou pak data rozlišená pro každou disciplínu zvlášt, stejne jako celkový souhrn pro všechny disciplíny dohromady.

Celkove je využívání tohoto módu intuitivní a data jsou na webu zobrazena prehledne a není problém je posléze dále analyzovat. Jedinou nevýhodou jsou tak chybející metriky pri outdoorovém plavání a nemožnost využít pauzu.

Volný mód

Jak už naznacuje samotné jméno, tak v tomto režimu si poradí a druh disciplín volí uživatel. Rozdíl oproti pevnému módu je v tom, že na výber je ze všech sportovních disciplín, které jsou synchronizovány mezi Polar Flow a V800.

Není problém tedy zacít multisportovní trénink koleckovými bruslemi, pokracovat na horském kole a vše zakoncit plaváním v bazénu. Pri ukoncení jedné disciplíny se vždy zobrazí seznam všech dostupných sportu ve V800 a šipkami lze zvolit ten správný a cerveným tlacítkem “Start” výber potvrdit. Je to intuitivní a dobre pochopitelné.

Hlavní výhodou volného módu je, že není treba speciální profily pripravovat dopredu jako u Garminu a výber disciplíny zustává otevrený až do poslední chvíle. Navíc Flow má príjemnejší a logictejší analýzu mutlisportovního tréninku než Garmin Connect.

Tréninkové funkce, Smart Coaching

Smart Coaching

Polar historicky vždy prikládal velký význam analýze srdecního tepu a V800 v tomto odkazu pokracuje. Disponuje proto sadou funkcí, které marketing oznacil jako “Smart Coaching”. Po ukoncení tréninku se na displeji zobrazí prínos dané tréninkové jednotky, potrebná doba regenerace a celková míra regenerace organismu.

Asi nejzajímavejší je zmínená míra regenerace. Polar zaznamenává nejen kumulativní tréninkovou zátež, ale bere v potaz i dennodenní aktivity a kvalitu spánku. Pokud po težkém tréninku strávíte zbytek dne pobíháním v obchodním centru a lehnout si pujdete ve dve ráno, V800 ukáže, že plne pripraveni na další trénink nebudete v pátek, ale až v sobotu.

Je to užitecné, speciálne pro bežné uživatele, kterí si neuvedomují, že stres z bežného života má casto na organismus vetší vliv než samotný trénink. Polar má navíc výhodu, do tréninkové záteže pocítá jakýkoli sport - nikoli pouze beh a kolo, jak je to bežné jinde. Samozrejme je treba tato data brát s jistou rezervou.

Navíc jsou k dispozici testy, které by meli umožnit sledovat vývoj fyzické kondice a míru regenerace. Jde o ortostatický test, test fyzické kondice, running index a test výskoku. Osobne je považuji za víceméne zbytecné až na running index.

Tréninkové funkce

Originální funkcí je možnost uzamknutí pásma srdecní frekvence. Ve zkratce se delším stisknutím tlacítka “Start” uzamkne pásmo srdecní frekvence a každé vychýlení z dané zóny provází zvukové a vibracní upozornení. Dalším stisknutím stejného tlacítka se zámek zruší. Je to rychle a snadno použitelné. Ušetrí to otravné sledování hodinek, hlavne pokud máte v úmyslu pri tréninku zustat dlouhou dobu v jedné tepové zóne.

Pro prípady, že máte v plánu intervalový trénink, tak existují dve možnosti jak toho na Polaru dosáhnout. První možností je jednoduchý intervalový casovac, který je obsažen prímo v hodinkách. Tato možnost byla pridaná až s novým firmware a lze nastavit, zda se má interval rídit vzdáleností, casem a nebo jejich kombinací.

Já si nastavil 800m/90vterin interval a spustil trénink. Po 10 minutách rozklusání jsem pres “Quick menu” intervalový mód spustil. Na displeji pribyla další obrazovka informující kolik casu/vzdálenosti už v intervalu uplynulo. Po odbehnutí 800 metru vytvorí Polar nové manuální kolo a zvukovou signalizací me informoval o zmene intervalu. Takto se vše opakovalo dokud jsem mód nezrušil. Problém tohoto módu je, že intervalu nelze priradit požadovaná tepová zóna nebo tempo.

Polar Flow nabízí možnost vytvorení strukturovaného tréninku. Je k dispozici funkce “Phased Target”. Narozdíl od predchozího casovace, lze priradit intervalu cíl - vybrat lze tepovou zónu, tempo/rychlost a nebo wattový výkon. Intervaly lze ruzne opakovat, rovněž lze každému intervalu urcit jeho funkce. Je tak vždy jasne videt, zda je daný interval odpocinkový a nebo pracovní.

Stejne jako pri funkci uzamknutí zóny i tady V800 vibruje a pípá, když se ocitnete mimo správnou zónu. Dá se tak ríci, že jde o stejnou funkci, kterou má Garmin. Až na jednu malickost - V800 s prechodem do další fáze tréninku nevytvorí automaticky nové kolo, takže pokud zapomenete kola mackat manuálne, je analýza tréninku dost problematická.

Polar Flow navíc radí vytvorený trénink k urcitému dni a nepredpokládá, že byste ho chteli v budoucnu opakovat. Trénink je tak treba složite spouštet pres diár a jediná možnost, jak toto nelogické usporádání obejít, je trénink pri vytvorení oznacit hvezdickou. Je pak kdykoli k dispozici pres funkci oblíbené.

Ve funkci rychlý cíl zvolíte jednu hodnotu (vzdálenost, cas a spálené kalorie) a pri splnení daného cíle na to Polar upozorní. Narozdíl od závodního tempa nelze rychlý cíl nastavit z prímo z hodinek, ale je treba ho predem nastavit na Polar Flow. Což svým zpusobem celou funkci rychlý cíl kompletne degraduje - nastavovat neco na externím serveru není rychlé ani omylem.

GPS, Výškomer, Navigace, Výdrž baterie

GPS

Polar využívá cipset SiRF IV, který neukládá do pameti pozici satelitu, jak je zvykem u jiných sportovních hodinek. Tento cipset predpokládá jejich polohu po dobu trí dnu a pokud hledáte signál na stejném míste, Polar najde GPS behem 5 až 10 vterin. Pokud se ocitnete pro hodinky na neznámém míste, hledání trvá o neco déle - 30 až 40 vterin. Vyhledávání je tak kratší než v predchozí generaci hodinek, Garmin je však s cipy Mediatek urcite rychlejší.

Behem používání jsem nemel problém signál nalézt i v husté zástavbe, navíc se mi nestalo, že by hodinky ztratily signál. Osobne považuji presnost GPS za duležitý parametr a Polar V800 má dle testu nejpresnejší GPS na trhu. Je zvláštní, že se tato informace neobjevuje skoro v žádné recenzi a celkove se GPS presnosti neprikládá velký význam.

Prumerná odchylka celkové vzdálenosti Polaru V800 je 0.22%, 920XT se v prumeru odchyluje o 2.48%. Jde o velký rozdíl, nicméne ješte duležitejší je pro každodenní trénink konzistence zobrazovaných údaju. Smerodatná odchylka je na V800 2.34% oproti 3.98% Garminu. Zjednodušeně tedy u V800 budete z GPS dostávat konzistentnejší data, které jsou navíc blíže realite.

Na zmenu rychlosti reaguje V800 velice rychle a témer bez zpoždení, navíc zobrazené tempo neskáce takovým zpusobem jako na jiných zarízeních. Prumerná odchylka od zobrazeného tempa je 0:15 min/km, na 920XT je to 0:25 min/km. Je treba si uvedomit, že jde o prumernou odchylku a tak se casto bude zobrazené tempo od skutecného lišit i více než o minutu.

Tato data jsou více méne platná pouze pro rychlosti dosahované v bežeckém tréninku. Díky zpusobu jakým technologie GPS funguje se jeho presnost pri vyšších rychlostech zvyšuje. Proto napríklad aktuální rychlost na kole nemá tendenci fluktuovat takovým zpusobem, jako se to deje pri behu.

Výškomer

Polar vtesnal do V800 barometrický senzor, což znamená, že nadmorská výška je urcovaná zmenou atmosférického tlaku. Jde o presnejší zpusob záznamu nadmorské výšky než pomocí GPS, kterou používají jiná zarízení. Polar dokáže zobrazit nastoupené a sestoupené výškové metry, soucasnou nadmorskou výšku i aktuální sklon. K jeho zobrazení však nepochopitelne vyžaduje senzor rychlosti a behem behu sklon nezobrazí pro jistotu vubec.

Vedlejší efektem barometrického senzoru je možnost zaznamenat okolní teplotu. Svým zpusobem je to zbytecná funkce pro všechna zarízení, která jsou prevážne nošena na zápestí. I pri teplote kolem 0°C bude zobrazené teplota oscilovat okolo 15-20°C. Barometrický senzor totiž zahríváte vlastním telem.

Barometrický senzor se kalibruje automaticky pri každé nové aktivite pomocí GPS. Pokud však znáte aktuální nadmorskou výšku daného místa, je možné ji zadat do V800 rucne.

Navigace

Polar do V800 prekvapive integroval magnetický kompas, což není v jeho tríde úplne obvyklé. Navigacní funkce jsou k dispozici dve. Jednoduchý Návrat do výchozí pozice a Sledování trasy.

Pri použití návratu do výchozí pozice fungují hodinky jako kompas, který ukazuje pouze smer a vzdálenost do výchozí pozice vzdušnou carou. Nejde tedy o kopírování predchozí trasy. Navigovat se mužete nechat do startovní pozice a nebo do místa, které jste si behem aktivity manuálne uložili.

Pri použití druhé funkce umožnuje Polar V800 sledovat predem naplánovanou trasu. Je treba poznamenat, že Polar neobsahuje plnohodnotné mapy, a tak se na displeji objeví pouze linka oznacující trasu a ikona aktuální polohy. Bohužel není možné trasu rucne vytvorit, je možné sledovat pouze tréninkové aktivity na Polar Flow.

Je to škoda, protože možnost vytvorit si uživatelskou trasu a nechat se dle ní navigovat je užitecné hlavne v prípade, že jste na neznámém míste a nechcete ruzne bloudit. Existuje sice cesta jak toto omezení obejít, není to ale nativní a uživatelsky prívetivé rešení.

Výdrž Baterie

Polar pokracuje v nastoleném trendu multipsortovních prístroju a k dispozici jsou dva režimy záznamu GPS, které ovlivnují celkovou výdrž V800. První režim využívá jednovterinový interval záznamu a jde o standard, který využívají prakticky veškerá zarízení na trhu. Podle Polaru vydrží V800 v tomto režimu s párovaným senzorem tepu približne 13 hodin.

V úsporném režimu je interval prodloužen na 60 vterin. To znamená, že GPS pozice a další data jsou aktualizována jednou za minutu. Reálne je interval záznamu více náhodný a není to vždy presne minuta. Celkove se tak prodlouží doba záznamu na 50 hodin. Kvuli tak dlouhému intervalu je fakticky využitelný pouze pro peší turistiku a další podobné sporty.

Rozhodne bych radeji videl kratší interval, který je v praxi mnohem více využitelný. Co se týká bežného používání, tak Polar uvádí až 30 dní v pohotovostním režimu. Zvláštní vec je, že jsem nenašel zpusob, jak V800 vypnout. Je tak neustále zapnutá až do vybití.

V praxi mohu ríct, že je výdrž dostatecná a nemel sem s ní velké problémy. Casté využívání Bluetooth a vyšší pocet zpárovaných senzoru má na celkovou spotrebu samozrejme vliv. Me ale vydržela V800 celý týden, vcetne 8-9 hodin tréninkové aktivity a synchronizace s mobilním telefonem.

Bluetooth a Senzory

Polar v minulosti používal výlucne svuj kódovaný protokol W.I.N.D, prípadne otevrený analogový signál (5 Khz) a stál tak vždy mimo zavedený standard ANT+. S prechodem do nového tisíciletí se Polar posunul do pozice, kdy oznacoval BLE jako protokol budoucnosti a bylo tak jen otázkou casu, kdy uvede zarízení, které bude pro komunikaci využívat zminovaný BLE.

Polar V800 tedy není kompatibilní s následujícím príslušenstvým:

Senzory užívající jako protokol Polar W.I.N.D ANT+ senzory

Senzory využívající starší verzi Bluetooth 2.0 Suunto ANT senzory (nekompatibilni s ANT+)

Výhodou Bluetooth Smart senzoru je jejich schopnost spárování s telefony vybavenými Bluetooth verzí 4.0. Výhodné je to hlavne v prípade, že casto používáte smartphone pro záznam tréninku.

Nabídka BLE senzoru aktuálne není nijak rozsáhlá, drtivá vetšina soucasne dostupných senzoru využívá protokol ANT+. Situace se postupem casu mení a nove vydávané senzory casto využívají oba protokoly zároven - napríklad Wahoo TICKR nebo BLUE SC.

Velkou nevýhodou soucasného Bluetooth 4.0 protokolu je jeho omezení na jedno aktivní spojení. Jakmile je senzor spárovaný, není možné k nemu pripojit žádné další zarízení. Naproti tomu ANT+ umožnuje spárovat jeden senzor s nekolika zarízeními naráz. Kdo využívá pro záznam dve, nebo více zarízení (napríklad pri iPhone + sporttester) má smulu. Je to však omezení BLE protokolu, nikoli zarízení jako takového.

Polar disponuje funkcí, která by mela v ideálních podmínkách informaci z hrudního senzoru znovu vysílat do okolí a umožnit pripojení dalšího zarízení ke stejnému tepovému senzoru. Bohužel to v praxi vubec nefunguje a pravdepodobne nikdy nebude - Polar sám priznal, že je to složitejší než si predstavoval.

ANT+ protokol má také výhodu ve své vyspelosti. Za dobu používání existují zavedené standardy, senzory se vždy hlásí urcitým profilem a dodržují pro daný profil predepsanou formu komunikace. Není problém tedy kombinovat zarízení Garmin se senzory jiného výrobce. BLE protokol by mel disponovat stejnou kompatibilitou mezi zarízeními a BLE senzory.

Jenže se tak nedeje a není to pouze prípad Polaru V800. Suunto Ambit 3 nebo TomTom Multisport trpí stejnými obtížemi. Spolecnosti si standardy vykládají po svém, každý senzor pak komunikuje jiným zpusobem. Polar je leaderem na poli BLE, a tak se soustredí pouze na senzory, které specifikace plne dodržují.

Monitor aktivity, Polar Flow, Synchronizace

Synchronizace

Pro synchronizaci dat lze využít dva zpusoby komunikace. První možností je priložený USB kabel zakoncený speciálním konektorem a klipem, který ho drží pevne na svém míste. Aplikace FlowSync se posléze postará o synchronizaci dat mezi V800 a službou Polar Flow. Tento zpusobem je zároven jediný, který umožnuje aktualizaci firmwaru.

Bezdrátový zpusob vyžaduje smartphone vybavený technologií Bluetooth Smart a systémem Android nebo iOS. Pro synchronizaci stací delší dobu stisknout levé spodní tlacítko „Back“. Délka synchronizace je závislá na množství dat, které je treba synchronizovat. Obecne funguje rovnice: hodina tréninku = minuta synchronizace.

Bezdrátová synchronizace pomocí telefonu je príjemná, nicméne nefunguje vždy úplne dle predpokladu. Obcas je treba aplikaci otevrít a hodinky spárovat až poté, synchronizace na pozadí bohužel nefunguje úplne casto. Navíc bylo treba jednou za dva týdny Polar spolu s telefonem rozpárovat a znovu spárovat, protože se synchronizace odmítala spustit úplne. Hádám, že je to kolektivní vina - podobné chování je možné pozorovat taktéž na 920XT. Jako telefon jsem využíval prevážne iPhone 4s ve verzi 8.1.x.

Polar Flow

Polar Flow je webová platforma, kterou Polar spustil teprve nedávno a dokonce je u jejího jména stále vedeno, že se nachází ve fázi beta. Práve testovaná V800 je tak první fyzické zarízení Polaru, které Flow využívá.

Ve zkratce je Flow tréninková platforma, která umožnuje synchronizaci dat z Vašich hodinek a jejich prohlížení ve webovém prohlížeci. Polar Flow tak cástecne pripomíná jiné tréninkové platformy, jako je Garmin Connect nebo Suunto Movescount. Hlavní rozdíl je, že Flow je platforma založená na cloudové technologii.

Pri zmene dat na V800 se tato zmena projeví i na webu Flow a všech zarízeních vedených pod stejným úctem. Ponekud nadnesene se dá tvrdit, že je V800 pouhým prodloužením webové aplikace Flow. Napríklad odstranení tréninkové aktivity na službe Flow vede ke smazání dat i na spárovaném zarízení. Tento prístup má své výhody a nevýhody.

Nevýhodou je bezpodmínecná nutnost službu Flow využívat a data tak mít uložená na centrálním serveru. Konkurence umožnuje manuální stahování dat prímo ze zarízení a dá se tak obejít bez jejich nativních webových platforem. Nekterá nastavení lze navíc provést pouze na webové službe Flow, zmena nastavení na V800 je tedy bez pocítace velmi obtížná.

Výhodou jsou aktuální a konzistentní data a jejich sdílení mezi vetším poctem zarízení. Je možné tedy jako monitor denní aktivity využívat Polar Loop a pro záznam tréninku využívat testovaný sporttester. Posléze se do míry zatížení, kterou je možné na V800 zobrazit, promítají i data z náramku Loop.

Osobne mám pocit, že se Polar vydal správným smerem a do budoucna jde o rešení, které by melo odstranit schizofrenní situaci behem využívání vetšího poctu zarízení. Jen je treba pri využívání celého ekosystému myslet na specifika cloudového rešení.

Bohužel je celá služba Flow dnes znacne omezená, což i naznacuje prívlastek beta. Bežnému uživateli bude webová platforma po funkcní stránce dostacovat, me ale chybela spousta z funkcí pro hlubší analýzu a plánování tréninku. Normálne by to nebyl velký problém, jenže na Polar Flow není k dispozici automatická synchronizace se službami tretích stran (Strava, TrainingPeaks, atd..), což analýzu tréninku ješte více znepríjemnuje. Nicméne oproti drívejším verzím Flow aspon umožnuje manuální export dat ve formátu TCX a GPX - hromadný export, ale stále chybí.

Krkolomné ovládání V800 mohl Polar obejít tím, že by funkce webového Flow byly k dispozici na mobilní aplikaci. Jenže ta umožnuje pouze bezdrátovou synchronizaci a pasivní prohlížení minulých aktivit.

Monitor denní aktivity

Polar bylo první multisportovní zarízení na trhu, které dokázalo plne nahradit monitor denní aktivity. Polar mel situaci zjednodušenou tím, že mel v té dobe hotový monitor Loop, a tak mohl cást jeho technologií transplantovat do testované V800, ta tak merí pocet kroku, spánek a jeho kvalitu, denní aktivitu a pocet kalorií.

Duvodem, proc Polar tuto funkci do V800 integroval, je, že denní aktivita a kvalitní spánku mají vliv na celkovou zátež organismu, stejne jako na cas potrebný k regeneraci. V800 pak vypocítává celkovou dobu potrebnou pro regeneraci, nejenom na základe zatížení z tréninku, ale i podle výše denní aktivity.

Podle me má v této oblasti Polar před konkurencí náskok a to hlavne díky sledování spánku, které není treba prepínat do “spánkového módu” jako Garmin (po aktualizaci firmwaru již Garmin zařízení rozpoznají spánek také automaticky a není potřeba je přepínat - pozn. redakce). V aplikaci jde pak videt celkovou dobu spánku, vcetne jeho rozdelení na hluboký a melký. Délka spánku ale není viditelná prímo na displeji V800.

Denní aktivita je pak zobrazená v prstencovém grafu, který prezentuje 24 hodin, kdy barva, kterou je prstenec vybarven, znací úroven aktivity. Osobne to považuji za prehledné a lehce pochopitelné. Pod tímto grafem jsou pak k dispozici další sledovaná data, jako napríklad spálené kalorie, jejichž celkový soucet je kombinací kalorií z BMR, tréninku a denních aktivit.

Líbil se ti článek? Všem článkům od čtenářů nyní můžete dávat hlasy a odměnit tak autory za jejich práci. Pokud se vám článek líbil, klikněte dole pod článkem na tlačítko Článek se mi líbí. Autory nejlépe hodnocených článků pak každý měsíc odměníme.

V800 disponuje funkcí automatických upozornení v prípade dlouhé neaktivity. Pokud se tedy 55 minut nehýbete, V800 vibrováním a zvukovou signalizací ukáže, že je cas se hnout a protáhnout se. Po dalších peti minutách neaktivity se na prstenci zobrazí známka necinnosti. Osobne to považuji za zbytecnost, ale svuj smyl to muže mít pro ty, co tráví spoustu casu v kancelári.

Nemyslím si, že by monitor denní aktivity byl esenciální funkci multisportovního prístroje, a beru tuto funkci jenom jako doplnek. Je príjemné, že Polar nasbíraná data využívá i k necemu jinému než jen k jejich zobrazení a zakomponoval je do zobrazené míry regeneraci a únavy.

Pro spoustu uživatelů by to mohla být “killer feature”, kterou V800 ve svetle konkurence urcite potrebuje.

Shrnutí

Hodnotit Polar V800 je ošemetná záležitost. Jeho funkcní výbava ve svetle konkurence neoslní a nekteré stále chybející funkce patrí mezi základní výbavu. Problematická navíc pro nekoho muže být sázka na komunikacní protokol BLE místo ANT+.

Jenže za 2 mesíce užívání jsem zjistil, že V800 má prakticky vše, co od ní vyžaduji. Navíc vetšinu z dostupných funkcí delá prekvapive dobre a je videt, že si dal Polar pri vývoji záležet. Uživatelské rozhraní je príjemné a intuitivní, takže se dobre používá i za zhoršených podmínek. Odezva systému je okamžitá a animace plynulé.

A pak je tu již zminovaný design - V800 vypadá úžasne a nenašel sem jediný duvod ji za celou dobu testování sundat z ruky. Kdykoli sem se rozhodl jít si neplánovane zaplavat, mel sem V800 po ruce. Perfektne je zpracovaný monitor denní aktivity, bez nutnosti prepínat hodinky do spánkového režimu. Navíc jde o aktuálne nejpresnejší GPS zarízení na trhu, a to s velkou prevahou. Polar si navíc stále zachoval výhodu v záznamu tepu behem plaveckého tréninku.

A tak jako nejvetší problém nevidím hardware, ale software. Polar si evidentne nabral vetší sousto, než na které momentálne stací, nestíhá proto funkce dodávat tak rychle, jak puvodne sliboval. Webová platforma Flow na konkurenci stále ješte ztrácí, navíc ji není možné propojit s žádnou jinou externí službou typu Strava nebo TrainingPeaks. Bez prístupu na internet není možné V800 prakticky jakkoli nastavit, což je i v dnešní dobe trestuhodné. Mizerné dodržování standardu u BLE senzoru, a odmítání Polaru vložit do V800 alespon provizorní rešení, omezuje výber príslušenství, a to hlavne, co se týká mericu senzoru.

I tak je Polar V800 skvelé zarízení, které stojí za pozornost. Obzvlášt pokud chcete zkusit alternativu k obligátnímu Garminu a toužíte po skvele vypadajícím prístroji, který neurazí ani funkcní výbavou. V800 je proste sexy a to se sotva dá prohlásit o vetšine multisportovních prístroju.