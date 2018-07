TEST: Nový Fénix 5s Plus, parťák pro ty, co stále bloudí

Rozdíl mezi bezejmenným sporttesterem a zavedenou značkou pochopíte, jakmile začnete přístroje používat. Abyste nemuseli osobně takto šlapat vedle, stačí vám přečíst si náš starší test levného přístroje za pár tisíc korun nebo ještě levnějšího z Lidlu. Pokud to zkrátka myslíte se sportem vážně, potřebujete kvalitní přístroj, na který je spolehnutí, a který má nějaké ty funkce navíc. Nebudete muset hodinky měnit ve chvíli, až sportu propadnete více či přesedláte na jiný, a nebudete muset mezi zuby cedit „sice se mi sekly, ale zase nestály moc peněz“.



Ve chvíli, kdy je sport vaší součástí a jste zvyklí sporttester používat, si možná jako já, majitelka skvělých a drahých Garmin Fénix 5s, položíte stejnou otázku, proč chtít přezbrojit na ještě ne vyšší, ale pouze vylepšený model, Garmin Fénix 5s Plus, když tento je tak super?

Protože jsem nevěděla, že je něco víc. Že vám něco chybí, zpravidla zjistíte, když to ztratíte. V mém případě, když jsem testovaný model vrátila. Podle velikosti ztráty od největší po nejmenší vám přiblížím novinky vylepšeného modelu Fénix 5s Plus.

Na vylepšení „plus“ modelu jsem se podívala uživatelským pohledem bez technoúchylek

1. Větší Chroma displej

Dokud jsem byla zvyklá na ten menší, nijak mi nevadil, ovšem komfortu většího jsem uvykla nečekaně rychle. Ačkoliv mám dobré oči, rozdíl je znatelný. Ve stejné velikosti přístroje (rozety) je nyní 240 x 240 pixelů (původně 218 x 218), který vám dává přehled o informacích jedním mrknutím oka. A také hodinky vypadají lépe. Tah se zvětšením displeje jsem ještě více docenila, když jsem hodinky poprvé použila místo cyklocomputeru, a význam vylepšení pochopila, když jsem vyzkoušela bod číslo dvě.

2. Topografické mapy celé Evropy

Navigace „nějak“ funguje už v mých hodinkách, je to ale okleštěná znouzectnost, kvůli které mi nestálo za to ji probádat a vyzkoušet, raději jsem vždy použila mobilní telefon. Ovšem v nových „pluskách“ jsou nahrané přímo mapy - žádná okleštěnost, jsou i s cestičkami. Mohu jednoduše pozorovat, kudy běžím, aniž bych vytahovala mobil nebo se ptala parťáka s orientačním smyslem.

Přistoupila jsem k vyššímu levelu, uložila jsem v Garmin Connectu (webovém rozhraní) již zaběhnutou trasu a řekla „veď mě!“. Tak stejně si lze naklikat novou cestu přímo v Garmin Connectu nebo si ji tam nahrát odjinud (když vám kamarád pošle soubor s tím, co vymyslel). A je jedno, zda jste se zrovna rozmysleli, že poběžíte nebo kecky vyměníte za kolo. Podle aktivity, kterou si ve sporttesteru zapnete, se uzpůsobuje i navigace. Zatímco při běhu jste na odbočení varováni 40 metrů předem, na kole je to 70 metrů, protože se chytře počítá s vyšší rychlostí a potřebou dozvědět se informaci včas.

Fénix 5s/Fénix 5s Plus displej: 218 x 218/ 240 x 240 px

218 x 218/ velikost: 42 x 42 x 14,5/ 42 x 42 x 15 mm

42 x 42 x 14,5/ hmotnost: 67/ 69 g

67/ výdrž (hodinky): 9/ 7 dní

9/ výdrž GPS: 14/ 11 h ( 4,5 h GPS + hudba)

14/ 4,5 h GPS + hudba) výdrž ultra track GPS: 40 hod/ 25 h

40 hod/ cena: 13 990 /17 990 korun



13 990 cena se safírovým sklíčkem 16 990 /19 990 korun

16 990 s novými modely přišla sleva starších. Zavádějící cena Plusek je srovnatelná se zavádějící cenou „obyčejných“ Fénixů 5

Klady: větší displej, mapy, bezkontaktní platby a hudba Zápory: slabší baterie a tím i výdrž, vyšší cena

Mapy mi však pomohly i ve chvíli, kdy jsem jela „naslepo“ a přestala si být jistá, že vím, kde jsem. Dala jsem si v hodinkách vyhledat nejbližší města v okolí, žádoucí vybrala a hodinky mě do jeho středu bezpečně dovedly. Stejně tak jdou hledat i různé body v okolí, například nemocnice, bezva, doufejme, že se to nebude nikdy hodit.

Jednu výtku ale mám. Navigace jako by neuměla rozlišovat malé a velké cesty. Proto se mi několikrát stalo, že jsem na „odbočení“ nebyla upozorněna, jelikož šlo o seběhnutí z mírně vinoucí se silnice na luční cestičku v „křižovatce“ ve tvaru vidličky a odchylky směru nebyly výrazné. Zkrátka rovně, tak proč o tom dávat vědět, i když jde o tak zásadní věc, jako sejít ze silnice?

Nedostatek se dá dobře korigovat občasným pohledem na displej, kudy se cesta bude v nejbližších minutách ubírat, a pak, jakmile se od své trasy jakkoliv odchýlíte na 20 metrů, začnou hodinky jančit, abyste se vrátili, přičemž neustále vyčíslenými metry naznačují, jak velký zběh jste.

3. Hudba v hodinkách

Nejsem ten pravý vzorek k testování hudby, běhám obvykle s někým nebo sama a poslouchám spíše zpěv ptáků a vlastní myšlenky. Že si mohu do hodinek nahrát až 500 skladeb, je právě ta z vychytávek, která čeká na svou příležitost, až můj běžecký vývoj do této fáze dospěje. Budu vědět, že ta možnost tu je. Protože ale redaktor Marek Odstrčilík s hudbou v uších běhá, písně „s sebou“ řeší už léta a dostal se mu nyní do rukou jiný „pluskový“ model, požádala jsem ho o jeho zkušenosti:

Nahrát hudbu do Garmin Fenix 5 plus je otázka chvilky. Následné propojení se sluchátky nebo reprákem je okamžité. Pokud máte ve svém kompu mp3 soubory, máte vyhráno. Nahrání je samozřejmě okamžité. Hudebních aplikací je žalostně málo. Ale zlepšení je prý na cestě. Streamování by mělo jít přes Deezer nebo Spotify. Tak snad už brzy.

Měl jsem obavu, že ovládaní hudby přímo v hodinkách Garmin Fenix bude krkolomné. Opak je ale pravdou. Bohužel nabídka hudebních aplikací je mizerná, takže zatím prostě musíte hudbu nahrát z vlastních souborů. Spravovat hudbu pújde časem přímo z mobilní aplikace.

4. Bezkontaktní platby Garmin Pay

Mávnout hodinkami u bezkontaktního terminálu bude zajisté služba, kterou uvítám. Prozatím ale v Česku nefunguje, i když dobré zprávy z Garmin Česká republika říkají, že jednání s bankami jsou v plném proudu a v praxi si budeme moct platby vyzkoušet u prvních bank už letos. Jelikož krásný design umožňuje nošení sporttesteru celodenně při běžných činnostech a i v práci, uplatníme tuto službu nejvíce právě tehdy - při nákupech a v restauracích, kdy nebudeme muset hledat peněženku s platební kartou, tu můžeme dokonce zapomenout doma. Karta v hodinkách prý bude vyžadovat PIN po každém sejmutí z ruky.

Funkci Garmin Pay najdete i v modelech Vívoactive 3 a Forerunner 645. V řadě Fénix je to však novinka Plus modelů.

Samozřejmě, v kiosku na stezce vás spíše zachrání „drobáky“ v kapse, ale k mé potěše se platební terminály dají v dnešní době potkat už téměř všude. A tak věřím, že až mě na výběhu přepadne žízeň, najdu hospodu, kde „mávnu“ a zchladím se tekoucími bublinkami, když právě ten drobák v kapse nebude.