TEST: Sportovní podprsenky pro malá ňadra

Proč vlastně nosím podprsenku, přestože se každý pravidelný zvedač činek či sklenic se zlatavým mokem pyšní ňadry o číslo většími než já a tento kus prádla nenosí?

Důvod první: Nechci si rozedřít bradavky o tričko (muži to řeší přelepováním bradavek).

Důvod druhý: Ženská ňadra nejsou tvořena převážně svalovinou jako u mužů, ale hlavně mléčnou žlázou, tukem a pojivem, které je měkké: jakkoliv malá a pevná prsa jsou, hopsají. Což samozřejmě bolí.

Důvod třetí: Bez podprsenky přitahují bradavky a hopsání prsou pozornost běžců opačného pohlaví.

Největší zádrhel bývá nalézt takovou podprsenku, která je v oblasti prsou dostatečně malá na to, aby netvořila pod tričkem nevkusné varhánky či zákoutí pro klíče a mobil (to si prý obdařenější běžkyně do podprsenky občas schovávají). Zkrátka, podprsenka má držet i malá ňadra na místě, kde se obvykle nalézají ve stavu klidu. Zároveň musí být dostatečně velká a pružná na to, abych ji přetáhla přes hlavu a neškrtila mě poté na hrudníku.

Druhé kritérium, které sleduji, je materiál. Zkoumám jeho prodyšnost, která souvisí s tím, za jak dlouho budu v podprsence "uvařená", tudíž mokrá, a za jak dlouho materiál asi uschne.

Ačkoliv je zmiňovaný kus oděvu obvykle schovaný pod svrškem, i tak mi záleží na vzhledu. Některý z těchto typů podprsenek lze totiž nosit také bez trička, když je venku opravdu horko nebo třeba na plážový volejbal. Tehdy ocením nejen hezkou barvu, ale i střih, který z už tak slabých jedniček neudělá nulky.

adidas CT 3 Stripes Racer Bra W, 72 g

Tuhle podprsenku mám opravdu ráda, má všité košíčky, které, světe div se, pasují i na malá ňadra. Připadám si v ní opravdu sportovně-žensky. Materiál obsahuje technologii Climacool, takže i když kvůli většímu množství materiálu působí teple, pot odvádí výborně a nosím ji i v těch nejparnějších dnech. Střed zad je celý ze síťoviny. Navíc vypadá dobře "jen tak" bez trička. Je pevná, hezká, pohodlná i na dlouhých tratích a ženská.

Cena: 999,- Kč

adidas Reversible Bra, 72 g

Pri rubové variantě nošení doporučuji povolit ramínka nebo ji využívat na kratší běhy. Po delším čase se spona nepříjemně vytlačí do kůže.

Pokud vypadá předchozí kousek bez trička dobře, pak tento přímo skvěle. Má kulatý výstřih, tenká nastavitelná ramínka se sbíhají ve středu zad. Ráda ji tedy nosím pod sportovní volnější trička s ležérním výstřihem, a to i mimo běhání či jakýkoliv sport. Další výhoda je v její oboustrannosti a možnosti volby barvy, která se mi zrovna hodí. Je to pohodlná a hlavně pěkně řešená podprsenka se střední podporou.

Cena 649,- Kč

Nike Victory Compression Safari, 108 g

Následující podprsenka patří mezi ty, které je škoda skrývat pod oblečením. Nápaditým designem i střihovým a materiálovým provedením patří prostě ven. Dvojitá látka mě při dešti či nenadálém chladu nenechá ve štychu a vše, co má zůstat ukryto, nikdo nevidí. Materiál se pyšní systémem DRI-FIT, ale tak či tak jde o dvě vrstvy látky, proto patří spíše mezi podprsenky teplejší. Volím ji tedy jako model do horka bez svršku nebo pod tričko, ale do chladnějšího počasí. Také podpora prsou je spíše lehká. Lze k ní dokoupit legíny stejného designu.

Cena: 990,- Kč

Nike Compression BRA, 58 g

Oblíbená podprsenka, u níž se snoubí prodyšnost s pružností. Obsahuje také technologii DRI-FIT, ale má jen jednu vrstvu, takže i když se v ní zpotíte, nenechá vás v tom dlouho. Proto ji ráda beru na jak letní, tak zimní běhání, kde mi opravdu záleží na tom "být v suchu". Ploché švy s přesahem látky z vnější strany jsou vedeny tak šikovně, že i při kompresi hrudníku ponechá ženský tvar. Při své střídmosti působí spíše jako prádlo, proto není úplně vhodná na nošení bez svršku. Má velmi dobrou podporu prsou při zachování veškerého pohodlí. Dodává se mnoha pěkných barvách.

Cena: 890,- Kč

Tchibo Oboustranná sportovní podprsenka, 59 g

Oboustranná a téměř-bezešvá podprsenka. Z obou stran však připomíná spíše spodní prádlo. Přestože nejde o bavlnu, ale umělý materiál s vláknem TACTEL, je podprsenka spíše teplejší a po propocení má tendence lehce studit. Zadržení vlhkosti je pak nepříjemné v oblasti obvodu hrudníku, tedy v kompresním proužku pod prsy, kde dochází ke tření. Tvar komprese naznačuje podporu ženských tvarů, ale to se moc nedaří. Zkrátka, co vám nenarostlo, to Tchibo nedožene. Jejím největším kladem je pohodlí a pružnost. Zhlédnou se v ní ženy, které mají širší hrudník či ramena a mají problém přetáhnout většinu podprsenek.

Cena: 299,- Kč

Craft Cool Bra, 47g

Jednoznačně nejlehčí podprsenka v mém šatníku, její části jsou z lehkého meshe superlight, který je skutečně jako pavučinka, a pozor, to i ve spodní oblasti mezi ňadry. Ostatní materiál je pevný, velmi příjemný a prodyšný, schne rychle.

Pavučinkou superlightu jsou obšitá i ramínka a výstřih, což nepovažuji za úplně šťastné, protože tím tyto části pozbývají elasticitu a mohou škrtit. Pružnost mi pak chybí i při oblékání, podprsenka se mnou navíc neporoste během vánočního obžerství neporoste. I guma po obvodu by mohla mít větší vůli. Střih mi sice nedohoní to, co příroda prokaučovala, ale i tak dělá pěkný tvar. Má svůj nápaditý design, ale je to stále jen podprsenka, nosím ji pouze pod triko. Ženy s neprůměrným obvodem hrudníku zajásají, prodává se ve více velikostech obvodu při stejném košíčku. Materiál je údajně odolný vůči UV záření (UPF 50+), takže ideální na dovolenou k moři. Lehká podprsenka do parných dnů.

Cena: 990,- Kč

Push-up sports bra H&M, 79 g

Žádná jiná sportovní podprsenka mi na žebrech nevybuduje takovou krásnou lež, jako tato. Díky košíčkům je to prakticky push-upka křížená střihem se sportovní podprsenkou. Podpora ňader je zde při zachování pohodlí maximální, ale spíše na takové lehčí běhání. Jde tu přeci jen o "vycpanou" podprsenku a pohodlí se vytrácí přímo úměrně se stoupající délkou tratě a rtutí v teploměru. Zkouškou v dešti přesto prošla na chvalitebnou, proto se hodí do šatníku každé "malé" běžkyně. Své příležitosti si určitě najde.

Cena: 499,- Kč

Lindex, 60g

Nakonec přidávám tip, který se dá vyjádřit příslovím "za málo peněz hodně muziky". Je to pružná, pohodlná podprsenka a má příjemně hladký materiál. Dýchá dobře a schne celkem bez problémů. Mám ji už asi tři roky a stále nemění svůj vzhled ani pružnost. Vašim ňadrům neubere, ale ani nedodá, taktéž podporu prsou čekejte jen lehkou. Určitě raději sáhnu po svém oblíbeném kousku, ale mít tuto z Lindexu jako náhradní nemusí být špatná volba.

Jde o starší kousek, orientační cena: 349,- Kč