TEST: Spánkový analyzátor Beddit pomůže usnout nebo zahnat chrápání

Co na to odborník? Výrobce tvrdí, že monitoring spánku pomocí přístroje Beddit je velmi přesný. Na jeho reálné využití v medicíně jsme se zeptali Jany Vyskočilové, předsedkyně České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, vedoucí lékařky Spánkové laboratoře Denisovo nábřeží Plzeň. Myslíte si, že domácí měření spánku, ať již pomocí ballistografie nebo fitness náramků, může pomoci při diagnostice nebo léčbě spánkových problémů? Domácí měření spánku je orientační metoda, která nám, v návaznosti na údaje ložnicového partnera (chrápeš, nedýcháš), umožní určit, zda máme vyhledat pomoc odborníka ve spánkové laboratoři. V jakých případech byste použití takového přístroje doporučila? Hlavně v okamžiku, kdy máme pocit, že nám spánek nestačí k pocitu odpočatosti po probuzení, a nezvládáme úkoly pracovního dne. Vyšetření se musí brát jako orientační, určitě nenahradí podrobné vyšetření ve spánkové laboratoři. Jaké přístroje se používají při profesionální diagnostice na odborném pracovišti? Přístroje se dají rozdělit do tří úrovní: Zaprvé je to ambulantní screeningové vyšetření, které měří flow (proud vzduchu u nosu) a saturaci zásobení krve kyslíkem. Slouží k předvyšetření v domácím prostředí a rozhodnutí, zda má být nemocný odeslán do spánkové laboratoře. Poté máme polygrafické vyšetření prováděné v domácím prostředí či v laboratoři, kromě výše uvedeného flow a saturace měří dýchací pohyby hrudníku a břicha, polohu těla, srdeční frekvenci, chrápání, umožňuje odlišit centrální a obstrukční pauzy v dýchání. Zatřetí je to polysomnografické vyšetření, které navíc zaznamenává elektroencefalogram pohyby očí, pohyby končetin, svalové napětí svalů brady, EKG. Je to vyšetření prováděné jen na lůžkových zařízeních spánkových center a umožňuje klasifikaci spánkových stadií, dovolí diagnostikovat poruchy spánku při jiných, například neurologických onemocněních, a přesnou diagnostiku poruch dýchání ve spánku tím, že rozliší procento spánku a bdělosti během noci.