TEST: Skyrunningové kočičí drapáky Dynafit Feline SL

Značka Dynafit si získala naše sympatie hned ze dvou důvodů. První z nich je netečnost k aktuálním módním trendům, jako je minimalismus nebo maximalismus. Žádným způsobem se totiž nesnaží své produkty přizpůsobit některému z těchto směrů, ale při vývoji klade důraz na funkčnost v prostředí, do kterého jsou boty určené. Druhý důvod je velmi ojedinělý fakt, že vývojáři v Dynafitu se nesnaží znovu objevovat kolo a používají osvědčené technologie i materiály známé od jiných výrobců.



Výsledkem pak jsou běžecké boty, které nejsou nejlehčí ani nejměkčí, ale jako celek naprosto perfektně plní svůj účel při závodech i trénincích v náročném terénu.

Podešev už na první pohled slibuje vynikající trakci, která je ještě pojištěna použitím osvědčené pryžové směsi Vibram. Nečekejte stoprocentní stabilitu v hlubokém bahně a rozbředlém sněhu, ale na kombinovaném povrchu typickém pro naše hory se na botu dá plně spolehnout. Samozřejmostí je samočisticí vzorek zabraňující usazování bahna.

Model Feline SL je výkonnostně orientovaná krosovka určená pro zkušenější běžce, která výborně poslouží při kratším a rychlejší běhu stejně dobře jako při horském maratonu. Klíčové parametry, které rozhodují o kvalitě této boty, jsou přilnavost na měkkém podkladu i mokrých kamenech, mezipodešev kombinující cit pro terén s ochranou proti proražení a pevný svršek zajišťující stabilitu chodidla.

Tlumení nepatří mezi klíčové vlastnosti žádné krosové boty, ale při běhu na delší vzdálenost se bez něj přece jen neobejdete. Feline SL klade i přes vyšší váhu (290 gramů) místo tlumení důraz na maximální schopnost číst terén při zachování co nejvyšší ochrany proti proražení. Výsledkem je vrstva vstřikované EVA pěny, která vás bez potíží podrží na kratším asfaltovém přeběhu, ochrání chodidla i při technicky náročných sebězích po kamenech, ale po několika hodinách v tvrdším trailu už to není úplně to pravé. Nejvíce tak tyto boty využijete na středně dlouhých bězích až do vzdálenosti maratonu. Drop je optimálních 8 milimetrů a dovoluje bezproblémový dopad na střed chodidla, stejně jako bezbolestný seběh po patách.

Dynafit Feline SL Vykonostní krosovka do technického terénu a na Skyrunning hmotnost: 290 g (UK8) drop: 8 mm cena: 3 780,- klady: vynikající stabilita v terénu

univerzální vzorek s výbornou přilnavostí

vysoký stupeň ochrany proti proražení

odolná konstrukce zápory: pro velmi široký tvar chodidla je střih příliš úzký

vyšší cena

Důvodem vysoké hmotnosti Feline SL je především svršek, který je výrazně vyztužený nejen v oblasti před prsty, ale i kolem nártu. Tato konstrukce poskytuje na oplátku maximální stabilitu chodidla v botě i v příkrých stoupáních a traverzech. Střihově jsou Feliny spíše úzká bota a nárt obepínají velmi těsně. Prostor pro prsty má však výrazně oblý tvar, takže ani širší chodidlo v botě nijak netrpí. Místo tkaniček nalezneme na svršku oblíbený stahovací systém quick lace s kapsičkou na přebývající část lanka. Použitá tkanina je i přes množství výztuh a vyšší gramáž velmi dobře prodyšná a nezachycuje vlhkost uvnitř boty.

Křest ohněm zažily Feline SL při testu na beskydském mistrovství České republiky ve SkyMarathonu, kde obstály ve velmi náročných podmínkách bez vážnějších výhrad.

Kombinace technických parametrů a funkčních vlastností krosovky Dynafit Feline SL vybízejí k výkonnostnímu použití v náročném trailu a při skyrunningu. Užší střih umocňuje už tak vynikající cit pro terén, podešev poskytuje spolehlivou trakci na většině povrchů a díky vysokému stupni ochrany chodidla se nemusíte bát ani technických kamenitých seběhů. Délky tratí, na kterých se tato bota bude řadit k těm nejlepším modelům na trhu, začínají na patnácti a končí na padesáti kilometrech. Na velmi krátké běhy jsou Feliny možná až zbytečně robustní a na ultra zase tlumené trochu méně, než by bylo potřeba.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.