TEST: Vyzkoušeli jsme, jak se běhá v plandavých kompreskách Skins

Kompresní kraťasy

Možností, jak vyřešit kompresní oblečení na stehna, je dnes celá řada. Ne každému ale vyhovuje běhat v uplém oblečení, proto spousta běžců sahá po samostatných volných kraťasech, které oblékají přes spodní kompresní vrstvu.

Pokud vás tento komplikovaný postup rozčiluje a rádi byste jeden kus oblečení, který přinese benefity kompresního vybavení a zároveň nevypadá příliš upnutě, mohla by vás zajímat novinka DNAmic Superpose Tights od Skins.

Řešení od Skins

Kraťasy Superpose jsou totiž svou konstrukcí poměrně unikátní. Jde o dvouvrstvé šortky s vnitřní kompresní vrstvou a vnějšími volnými nohavicemi z pružné textilie. Vnitřní nohavice vycházejí z konstrukce “klasických” elasťáků Dynamic a vnější šortky jsou na ně napojeny pomocí pevného gumového pasu.

Za posledních několik sezón jsem měl možnost vyzkoušet celou řadu kompresních kraťasů a každé měly své pro i proti. V případě DNAmicu mě nejvíc nadchla strukturovaná konstrukce. Na rozdíl od konkurence není kompresní vrstva utkaná pouze z jednoho kusu, ale skládá se z velkého množství dílů, které jsou sešité do sebe. To se na první pohled může zdát jako zbytečně komplikované a nepohodlné řešení, ale důvod je prostý. Díky množství samostatných panelů je možné ušít kraťasy tak, aby mnohem přirozeněji nasedaly na stehenní svaly během zátěže. A právě to mi na Skins sedí nejvíc.

Lepší tvar pro vaše stehna

Ve srovnání s Compressportem nebo Cepem sice komprese jako taková nepůsobí tak intenzivně, ale zato o ní při běhu vůbec nevíte. Stehenní sval je přece jen poměrně mohutný a jeho rozměry se při zatnutí výrazně mění. Z toho důvodu jsem mohl jednolité kompresky pohodlně používat na regeneraci a na volnější běh, ale při ostrém tempu mi začalo stažení více překážet než pomáhat.



SKINS DNAmic Superpose tights Kompresní kraťasy s volnými vnějšími nohavicemi oblast komprese: stehenní svaly

cena: 2390Kč klady: našité volné nohavice zajistí více univerzální vzhled

dynamicky stupňovaná komprese natvarovaná přesně podle stehenních svalů

vysoce prodyšný a rychleschnoucí materiál

zadní kapsička na zip

dobrý poměr ceny a výkonu zápory: v oblasti pasu a rozkroku jsou kompresní elasťáky o něco těsnější

chybí reflexní prvky

U Skins se tkanina nepere s pohybem svalu a ani při tempu na hranici anaerobního prahu jsem necítil obvyklé nepříjemné pnutí. To ovšem neznamená, že kraťasy nejsou dostatečně kompresní. Díky stupňované míře stažení se naopak můžete spolehnout, že nepřijdete o obvyklé výhody v podobě snížení nežádoucích otřesů, lepšího prokrvení a zlepšení lymfatického oběhu.

Skins DNAmic Superpose bych vytknul jen příliš těsný pas, který má při delším nošení tendenci lehce tlačit přes břicho. Lehce volnější by kraťasy mohly být i v oblasti boků a rozkroku, ale to není nic, co by vás při běhu mělo jakkoliv omezovat. Pro ideální funkčnost je pak zásadní správný výběr velikosti. SKins sice používá klasické číslování S, M, L, XL... ale pod jednotlivými písmeny se skrývá rozměr určený poměrem vaší výšky a hmotnosti.

Zajímavou výhodou Skinsu, která je pro tuto australskou značku unikátní, je použití cirkulárního způsobů tkaní použitého vlákna. Pod tímto komplikovaným popisem se skrývá jednoduchá skutečnost, že v případě zatrhnutí se elasťáky nepářou a vzniklá dírka se nijak nerozšiřuje.

Rozdíly mezi řadami

Ptáte se, jaký je u Skins rozdíl mezi řadou DNAmic a A400? Princip obou technologií je velmi podobný a totožná je i použitá tkanina. DNAmic ale používá o něco nižší míru komprese. Jak už je u Skins zvykem, kromě kraťasů si z tohoto materiálu můžete pořídit jakýkoliv kousek oblečení od dlouhých legín až po trička s krátkým rukávem. Jediné, co v této řadě chybí, jsou kompresní návleky na lýtka, které Skins vyrábí pouze v provedení A400.

Ve výsledku jsou kraťasy Skins DNAmic Superpose unikátním skloubením volných a kompresních kraťasů, které podpoří funkci vašich stehen a zároveň budou vypadat normálně na jakékoliv postavě. Kromě běhu se dají tyto šortky využívat i při dalších halových i outdoorových sportech.