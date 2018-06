TEST: S adidas Adizero Takumi Sen budete trhat asfalt na kusy

Tlumicí směs Boost mimo jiné slibuje (a nutno podotknout, že opravdu přináší) pocit výrazně vyšší měkkosti při dopadu. Otázkou ale zůstává, jestli to je vlastnost, kterou běžec vyžaduje u boty určené na závody.

Jak už vyplynulo z předchozích řádků, adidas Adizero Takumi Sen patří mezi nejlehčí závodky na trhu a zároveň je to jedna z posledních silničních adidasek bez Boostu pod patou. Váha je vynikajících 180 gramů při velikosti UK8 a rozdíl mezi patou a špičkou činí 5 milimetrů. Ideální předpoklady pro překonávání osobních rekordů na dráze nebo při silničním závodu do půlmaratonu. Co se maratonu týče, určitě bych zvolil jinou, pohodlnější alternativu, minimálně pokud nemáte chodidla zvyklá na obutí minimalistického typu.

Fakt, že se jedná o závodní speciál, podtrhuje několik prvků v čele s konstrukcí podrážky. Ta je po celé ploše vyjma úzkého pruhu v dopadové zóně pod patou tvořena miniaturními “špunty” ze směsi Continental. Díky tomu se můžete spolehnout na absolutní přilnavost za sucha i za mokra na všech typech tvrdých povrchů od asfaltu až po mokré kočičí hlavy. Kromě výborné přilnavosti je ale také potřeba počítat s výrazně nižší životností takového vzorku, obzvlášť ve srovnání s objemovými modely.

Další charakteristický rys je vlepená vnitřní stélka, kterou využijí především příznivci běhání bez ponožek a triatleti. Nevýhodou může být nemožnost vložení jiné, například ortopedické vložky, ale u boty takovýchto parametrů se taková situace nepředpokládá.

Příjemným bonusem je i silně reflexní úprava v oblasti paty, díky které vás na silnici nikdo nepřehlédne. Nepříjemným překvapením je však na lehkou závodní botu dost vysoká cena, která šplhá výrazně nad tři tisíce korun.

Adidas Takumi Sen hmotnost: 180 g (Velikost UK8)

drop: 5 mm

určení: silnice, závod

cena: 3 490 Kč klady nízká hmotnost

prodyšnost

tuhost zápory kratší životnost

Běžce, pro které jsou adidasky obvykle příliš úzké, potěší, že u Takumi Sen je přední část až atypicky široká a výborně se tak přizpůsobí i širšímu tvaru chodidla. Svršek boty je konstruován z velmi lehkého, skoro až průhledného materiálu, který výborně odvádí pot, jehož životnost se však pohybuje v únosných mezích. Po naběhaných 100 kilometrech není na svršku boty viditelné žádné poškození - a to není u tak lehké boty vždy samozřejmostí.

Jak je u adidasu zvykem, očekávejte od boty vysokou torzní tuhost, což je vlastnost, kterou pocítíte obzvlášť při svižnějším tempu a díky které je přechod do odrazové fáze v botě naprosto plynulý. Nejvíce adidas Takumi Sen ocení především zkušenější běžci při závodech na kratší distance (jeden kilometr až půlmaraton), jsou také výbornou alternativou k tretrám při běhu na dráze. Za nízkou váhu pak očekávejte daň v podobě výrazně omezené životnosti.

