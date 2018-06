TEST: Scott eRide AF Trainer. Ta bota se chová jako žena

Třímala jsem v ruce skejťáckou botu, přestože jsem v prodejně Scott sáhla do regálu běžecké obuvi s přívlastkem "silniční". Bota se mi zdála lehká, to ano, ale zbytek? Byla to výzva, která se musela otestovat.

Vzhled: zatracené tkaničky

Na pohled to skutečně není typická běžecká silniční teniska. Design je mrkavý, což mám na běžeckém vybavení opravdu ráda, ale bota působí lehce robustně, není vedená do špičky.

Podrážka ovšem nevypadá nijak nápadně či revolučně. Po nazutí jsem měla lepší pocit v o číslo menší botě, ale kvůli dostatku prostoru ve špici boty jsem nakonec zvolila větší, která mi je však zase trochu širší. Víc jsem utáhla tkaničky a bylo by po problému, nebýt ovšem toho, že tyto tkaničky nejdou pořádně zavázat. Natrénujete s nimi důvtip i u běžců tolik požadovanou vytrvalost.

Nicméně, pokud preferujete víc prostoru v přední části a oblasti nártu, můžete se v této botě najít.

Jste-li vyznavačem motta "do dvou centimetrů to není špína a nad dva to opadá samo", budete nadšeni. Svršek boty se dá v případné čistotě celkem snadno udržovat jen vlhkým hadříkem. Na boku podešve jsou však hlubší drážky, které se rády zanášejí a na které je potřeba vytáhnout kartáček.

Za běhu: šlapete, jak chce bota

Botka je určená primárně pro silniční objemy, nemá to tedy být temperamentní gazela. Pokud jde o přirovnání, je to spíše muflon, co se ocitnul celý tuhý za polárním kruhem. AF Trainer je tvrdohlavá bota, má širší základ a vlastní názor, jak v ní mám došlápnout: na střed chodidla, i když to je dominanta spíše krosových bot. Nepodporuje ani odvalení dopředu, a tak je konečným pocitem spíše jakési ťapkání.

Co na to odborník "Bota při testu v obou rychlostech (8 i 12 kilometrů v hodině) velmi dobře tlumí. Tlak je rovnoměrně rozložen na všechny funkční struktury nohy včetně podélné klenby (téměř žádná červená políčka). Při pomalejší rychlosti je patrný posun centra tlaku víc ke středu nohy, dokrok tedy probíhá víc přes střed chodidla," recenzuje Aleš Tvrzník, odborník z CASRI (Vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu). Odborníci z CASRI prověřili boty ze všech úhlů pohledu. Odborníci z CASRI prověřili boty ze všech úhlů pohledu. "Při rychlosti 12 kilometrů v hodině se centrum tlaku při dokroku přesunulo víc do zadní části (dokrok přes paty), celková redistribuce síly byla tedy rovnoměrnější a nedocházelo k žádnému zásadnímu navýšení tlaku, jak by se u vyšší rychlosti dalo očekávat."

Naopak tlumení je vyvážené. Bota není příliš měkká, přesto je na tvrdém povrchu pohodlná a nebolí z ní chodidlo. Nejvíce se mi tedy osvědčila na běhy do deseti kilometrů a regenerační klusání.

Nezaznamenala jsem, že by mi boty za jakéhokoliv počasí podklouzly. Z tohoto pohledu mají za jedna.

Ačkoliv jde o silniční botu, vyběhla jsem s AF Trainer i do prvního sněhu letošní zimy. Jen tak na chvíli, zkusit, co bota umí. Byla jsem překvapená, jak dobře a jistě jsem se v ní cítila. I zde nenápadná podrážka obstála a zúročil se zde širší základ boty s došlapem na střed.

AF Trainer bych coby silniční botu doporučila běžcům s širší nohou, kteří hledají designově zajímavou botu pro chůzi a občas si chtějí i zaběhat.

Majda (46 kg, v botách naběháno 160 km)

Druhý pohled Silniční objemovky? Spíš hravé lesní mršky Tahle bota mě na první pohled dostala v několika věcech. Je zvláštně barevná a i když je to objemová silniční bota, skvěle zvládá především lehký terén. Scott je další výrobce, který se nebojí a vyrobil boty, které jsou od konkurence navýsost odlišné, i s rizikem, že se prostě nebudou líbit každému. U mě se trefil. Ne už však tkaničkami, které se mi i na krátkých vzdálenostech několikrát rozvázaly. Je to k vzteku, materiál tkaniček je nepoddajný a i při pořádném utáhnutí se do sebe "nezakousnou". Mám pocit, jako by tam výrobce dal tkaničky na poslední chvíli, protože si vzpomněl, že v těch dírkách má přece něco být. Doporučuji koupit si zkrátka jiné. Moje pobíhání po silnici, kam primárně bota patří, mi přineslo neutrální pocity. Běžec samozřejmě nemůže čekat ďábelský odpich směrem vpřed, já jsem ale měl pocit přece jen příliš utahaného klopýtání. A jelikož mě to nebavilo, zkusil jsem radši les a lehký terén. A tady jsem byl o poznání nadšenější, boty jako by ožily a nutily mě zrychlovat. Když jsem se přistihl, že najednou kličkuji mezi stromy a usmívám se, došlo mi, že tyhle silničky jsou vlastně docela hravé lesní mršky. Zvládaly lehké bláto i v zatáčkách, i když to hlubší už bylo nad jejich síly. Seděly skvěle při výbězích a ani na mokrém podkladu nedocházelo k výraznějším podklouznutím. Kamínky, šotolina, to vše proběhly s naprostou lehkostí. Na silnici jsem se pokusil několikrát vrátit, ale nebylo to ono. Celkově jsem se v botách cítil velmi pohodlně, mají širší přední část, došlap byl v terénu pěkně na střed chodidla. Lehce svižnější nabíhání kilometrů zvládnou velmi důstojně. Scott eRide AF Trainer jsou tedy pro mě takové divnoboty. Byť patří na asfalt, raději se toulají mimo silnici. Marek (90 kg, v botách naběháno asi 170 kilometrů)

Testovaný model je z kolekce 2013 a nyní jej pořídíte se slevou (původní cena 3 380 Kč). Inovovaný model AF Trainer z jarní kolekce 2014 bude stát také 3 380 korun.