TEST: Novinka Freedom ISO od Saucony je velmi povedená. A velmi drahá

Běžecké boty Saucony používají už několik let dvouvrstvou konstrukci tlumení s klasickou EVA pěnou ve spodní části a tlumicím materiálem Everun těsně pod chodidlem. Everun je speciální tlumicí pěna podobná Boostu od adidasu a patří do rodiny termoplastických polyuretanů, které se v případě tlumení běžeckých bot vyznačují extrémní pružností, velmi dobrou odolností a citelně vyšší pružností oproti klasickým pěnám.



Everun se u Saucony vždy používal pouze v tenkých vrstvách, a tak bylo jen otázkou času, kdy se objeví první model tlumený jen a pouze tímto materiálem. Čekání je u konce a dlouho očekávaná novinka Saucony Freedom ISO se může postavit po bok modelům jako adidas Ultra Boost nebo Asics Gel Quantum 360.

Hlavní výhody everunové tlumicí vrstvy spočívají ve vyšší energetické návratnosti (až o 83 procent oproti běžně používané tlumicí pěně), třikrát delší životnosti a v neposlední řadě také vysoké odolnosti proti změnám funkčních vlastností způsobeným mrazem. Osobně si nemyslím, že by měla vyšší energetická návratnost pro běžce zásadní vliv, ale po zkušenosti s velmi podobnou pěnou Boost od adidasu musím říct, že TPU tlumení má něco do sebe, když ve srovnání s klasickými EVA botami poskytuje mnohem živější pocit z běhu. Také delší životnost není jen marketingový tahák, ale reálná vlastnost.

Freedom ISO

Saucony Freedom ISO Lehká silniční bota tlumená TPU pěnou Everun hmotnost: 255 gr (UK8) drop: 4 mm cena: 4 949 korun klady: příjemně vyvážená míra tlumení

možnost využití při tréninku i závodě

pohodlný svršek

vysoká pružnost a ohebnost celé boty zápory: vysoká cena

Saucony Freedom ISO je poměrně těžko uchopitelný model na rozhraní každodenní tréninkové boty a dynamické tempovky určené pro ostřejší tempo nebo delší závody. Výška tlumení je pouhých 19 milimetrů v patě a nízký je i čtyř milimetrový drop. I když není mohutná, zachovává si Freedom ISO příjemnou měkkost a u běžců do asi 80 kilogramů bych se nebál použití pro každodenní trénink po tvrdém povrchu. Já si freedom oblíbil především jako svižnou tempovou botu, která dostala zabrat i na několika závodech od desítky do půlmaratonu.

Při použití na závod jsem se nějakou dobu rozmýšlel, jestli není přece jen zbytečně mohutná a těžká. Hmotnost 255 gramů (UK8) je ale poměrně solidní a ani při závodním tempu hluboko pod čtyřmi minutami na kilometr bota nepůsobí mohutně ani těžkopádně.

Zajímavě vyvážené tlumení

Nejvíc mě zaujala vyváženost tlumení. Devatenáct milimetrů pod patou je totiž hodnota, kterou bychom hledali spíše u závodních modelů. Přesto se o freedom rozhodně nedá tvrdit, že by se jednalo o tvrdou a nepohodlnou botu. Realita je spíše opačná, freedom na jednu stranu nedosahuje měkkosti přetlumených silničních objemovek, ale na stranu druhou si v této botě dokážu bez potíží představit běh na třicet i více kilometrů.

Obzvlášť ve vyšším tempu se začíná naplno projevovat vysoká pružnost tlumení Everun, která aktivně vrací chodidlo zpátky do odrazu. Tento dojem je ještě umocněn vysokou flexibilitou celé boty. Jakékoliv tvrdé plastové výztuhy budete hledat v oblasti svršku i tlumení marně, takže je předem jasné, že Freedom ISO je bota pro běžce s neutrálním typem došlapu.

Na vysoké pružnosti se aktivně podílí také podrážka ze speciální průhledné gumy, která je ve srovnání s klasickými gumovými podešvemi výrazně měkčí a poddajnější. Přilnavost této zvláštní směsi je poměrně dobrá a problém by vám kromě asfaltu neměly činit ani zpevněné polní a lesní cesty.

Prémiový svršek

Poslední částí boty je svršek, který přejímá dvouvrstvou konstrukci prémiových modelů Saucony. Vnitřní část tvoří bezešvá textilní ponožka z pružného materiálu, která příjemně obepíná chodidlo. Aby byla bota dostatečně stabilní, je ve střední části chodidla použita ještě jedna vnější vrstva. Ta je přímo napojena na tkaničky a společně s nimi vytváří po utažení pomyslnou klec kolem nártu. Podobný princip u svých bot úspěšně používá například Nike (Flywire), Inov-8 (Roclite) nebo Brooks (Ravenna).

Patní miska i přední část svršku jsou ušity ze strukturované síťoviny s velmi vysokou prodyšností a příjemnou pružností. Celkový střih je poměrně neutrální, bota není vyloženě úzká ani široká. Textilní svršek se dokáže velmi dobře přizpůsobit různým typům chodidla a celkový dojem z boty je velmi komfortní.

Celkové shrnutí

Z mého úhlu pohledu je Saucony Freedom ISO jednou z nejpovedenějších silničních bot posledních let. Při rozumné hmotnosti je bota tlumená právě tak, aby se v ní dala odběhnout prakticky libovolná vzdálenost a zároveň nepůsobila přetlumeným a těžkopádným dojmem.

Na své si tak přijdou zejména lehčí nebo zkušenější běžci dopadající přes střed chodidla. Zároveň si dokážu představit, že by boty freedom mohly zaujmout i těžší běžce a pataře, kteří hledají lehčí a svižnější druhou botu ke svým objemovkám na každodenní použití.

Astronomická cena

Až dosud to zní až podezřele dobře, tak v čem je tedy háček? Odpověď zní: v ceně. Pět tisíc korun je za tuto botu bohužel až příliš mnoho. Vzhledem k tomu, že Saucony využívá u Freedom ISO své nejlepší materiály a konstrukční postupy, se dá jen těžko předpokládat, že by se doporučená cena pohybovala okolo tří tisíc. I tak bych ale očekával, že cena výrazně nepřekročí hranici čtyř tisíc korun. Je to škoda, protože si myslím, že cena bude velmi častým důvodem, proč množství běžců tuto velmi povedenou botu nakonec zavrhne.