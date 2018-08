TEST: Saucony Freedom 2 láká bílou barvou i perfektními vlastnostmi

Legendy mezi běžeckými botami

Většina značek běžeckých bot je úzce spojena s jedním modelem, který se za dobu své existence stal legendou. Mizuno Wave Rider, Asics Gel Kayano, nebo Nike Pegasus jsou jména, která zná snad každý běžec, který už řešil výběr nového obutí. Většina z těchto bot je na trhu už pěknou řádku let, za kterou stihly získat příznivce i odpůrce po celém světě. I taková jména ale musela někdy začínat a přesně v této pozici je nyní silnička Freedom od Saucony, která má potenciál vstoupit do pomyslné síně slávy a zařadit se po bok výše zmíněných modelů.

Freedom měl premiéru vloni na jaře a po prvním obutí bylo jasné, že tahle bota bude velmi zajímavá. Nízká hmotnost, vyvážené tlumení, vysoká flexibilita a energetická návratnost, nízký drop a perfektní svršek. To je jen krátký výčet klíčových vlastností, které zajistili, že Freedom prakticky zmizel z pultů běžeckých speciálek i přes svou relativně vysokou cenu.

Důležitou roli hrála tato bota také při posílení reputace, kterou si Saucony v České Republice teprve postupně buduje. Ve světě se přitom jedná o zavedenou značku s letitou historií, ale díky dlouhému distribučnímu výpadku je Saucony v našich končinách pro mnohé běžce novinkou. Freedom ale dokázal přesvědčit mnohé z těch, kteří by obvykle dávali prostor spíše konkurenčním značkám, že tenhle ryze americký výrobce z Bostonu umí vyrobit velmi zajímavé boty.

Saucony Freedom ISO 2

Okamžik pravdy ale přišel až nyní, kdy se na trh dostal Freedom druhé generace. Vylepšit takhle povedenou botu totiž není jen tak a v minulosti by se dala najít celá řada případů, ve kterých došlo místo vylepšení ke změnám k horšímu a postupnému vyřazení modelu z nabídky. New Balance se svými trailovými minimuskami, nebo Mizuno se Sayonarou by mohli vyprávět.

V této situaci by se mohlo nabízet, že po úspěchu první generace dojde pouze ke kosmetickým změnám a místo zásahu do celé konstrukce se dočkáme spíše nových barevných variant. Opak je ale pravdou, protože u nového Freedomu nezůstal kromě podrážky kámen na kameni. Pocitově se však jedná o velmi podobnou botu a provedené změny pouze rozvíjí některé z funkčních vlastností.

Pohodlný pletený svršek

První částí, na kterou se budeme soustředit je svršek. Zde se i nadále objevuje ISO ponožkovitá konstrukce podobná například tomu, co můžete nalézt u S-LABových modelů od Salomonu, které jsou proslulé svým pohodlím. Vnější vrstva svršku je podšita ještě velmi pružným a lehkým materiálem, který obalí nárt jako druhá kůže a zajistí velmi příjemné usazení chodidla uvnitř boty. O stabilitu a zpevnění se starají boční popruhy, do kterých jsou přímo upevněny tkaničky, takže míra sevření chodidla přímo souvisí s tím, jak moc si botu sami utáhnete.

Zásadní změnou oproti první generaci je v oblasti svršku použití pleteného materiálu, který se u běžeckých bot používá čím dál častěji. Pletenina je lehčí, prodyšnější a umožňuje používat různou hustotu tkaní na různých místech podle toho, jestli má v té které oblasti bota spíše dýchat, nebo držet chodidlo na místě. To vše navíc při absolutní absenci švů.

Ve srovnání se svým předchůdcem je navíc nový pletený svršek o něco prostornější v oblasti příčné klenby a prstů, takže bude mnohem lépe sedět lidem s širšími chodidly, nebo vbočenými palci.

Přepracovaná tlumicí vrstva

Saucony Freedom ISO 2 Silniční běžecká bota hmotnost: 275 g (UK 8) drop: 4 mm výška tlumení: 22 mm materiál tlumení: TPU pěna Everun cena: 4950,- klady: perfektně padnoucí svršek s větším prostorem pro prsty a příčnou klenbu

vyvážená úroveň tlumení s posílenou stabilitou

vysoká energetická návratnost a flexibilita zápory: Jediným zásadním záporem zůstává stejně jako u první generace vysoká pořizovací cena

Druhou důležitou částí je tlumicí vrstva. Ta je i nyní vyrobena z TPU pěny Everun, která se velmi podobá Boostu od adidasu a poskytuje při relativně tenké vrstvě (22 mm) až nečekaně vysoký komfort, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu chodidla s povrchem po kterém běžíte. Pro Freedom je i nadále charakteristická extrémně vysoká flexibilita a chybět nesmí ani drop čtyři milimetry.

Co se ale zásadně změnilo je geometrie tlumení. U první generace se totiž jednalo o plochou vrstvu bez výraznějšího profilu, zatímco Freedom číslo dvě má tlumicí pěnu mnohem více tvarovanou a po hranách lehce přizvedlou. Tento typ konstrukce tlumicí vrstvy zajišťuje výrazně vyšší stabilitu a přirozenější vycentrování chodidla do ideální polohy. Nedá se mluvit o kontrole pronace a Freedom zůstává i nadále čistě neutrálním modelem, ale díky propracovanějšímu usazení chodidla je stabilita pocitově výrazně vyšší, takže bych se v tomto případě nebál využití ani u běžců s mírnou pronací.

Celková míra tlumení se zvedla o zanedbatelný jeden milimetr, ale vytažení obvodové hrany společně má za následek lehké zvýšení hmotnosti o 20 gramů na pořád velmi solidních 275 gramů ve velikosti UK8. Díky těmto hodnotám najde Freedom uplatnění nejen jako bota pro každodenní trénink na tvrdém povrchu, ale i jako svižná tempovka až závodka na delší tratě, jako je půlmaraton, nebo maraton.

Podrážka beze změny

Jak už bylo řečeno na začátku, jediným prvkem, který zůstal beze změny, je podrážka z krystalické a nezvykle průhledné gumy. Ta je mnohem pružnější, než obvykle využívané pryžové směsi a podtrhuje výraznou flexibilitu celé boty při zachování spolehlivého záběru na suché i mokré silnici a na prašných cestách.

Limitovaná bílá barva White Noise

Poslední důležitou věcí, která stojí v souvislosti se Sacony Freedom 2 za zmínku, je příchod limitované kolekce White Noise v pro běžecké boty nezvykle bílé barvě. Bílá bota může znít jako naprostý nesmysl, ale naživo jsou boty jednoduše nádherné a přitahují pozornost už z velké dálky. Prémiové produkty v bílém provedení zkrátka táhnou a vzhledem ke snadnému čištění použitých syntetických materiálů není důvod, proč to nevyužít i pro botu na silnice, chodníky a zpevněné cesty. Velkou výhodou je v tomto případě i víceúčelové využití, protože díky čistému bílému designu se dají Freedom White Noise využít nejen při náročném běžeckém tréninku, ale i při chůzi po městě v civilním oblečení.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Saucony Freedom 2 botu, která má skvěle nakročeno k tomu stát se jednou z ikon běžeckého průmyslu a nezbývá, než doufat, že i další generace budou udržovat a posouvat nastavenou laťku. Ideální využití najde Freedom u zkušenějších běžců, kteří hledají pohodlnou a zároveň dynamickou botu pro jakýkoliv typ tréninku, ale za pozornost stojí tento model i v případě rekreačních běžců, kteří chtějí doplnit svůj botník o model, který bude stále pohodlně tlumený, ale zároveň výrazně dynamičtější a živější, než tradiční objemovky.