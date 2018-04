TEST: Salming enRoute ukazuje, že není potřeba měnit něco, co funguje

Salming enRoute pohledem očima obyčejného běžce Tahle bota je takový chameleon. Je relativně pohodlná, mezi bačkory ji zařadit nelze, ale pokud v Salming enRoute budete chtít běhat rychlejší úseky, tak rozhodně jim to vadit nebude. Ba naopak, myslím, že vás mile překvapí a zjistíte, že jejich lehkost vám skoro dává křídla. Jelikož opravdu ale nepatřím mezi rychlostní typy, tak jsem je především prozkoumával na delších výbězích a to po asfaltu. Kilometry se v nich polykají opravdu komfortně a pokud nejste o něco víc při těle, tak tlumící vrstva vám bude stačit. Pokud naopak je vaše postava vyšší a robustnější, tak počítejte s tím, že po 15 a více kilometrech se můžete cítit víc „spráskaně“, než v botách, které mají lepší tlumení. Co je skvělé, tak v botě je opravdu dostatek prostoru, ale přitom vám na noze sedí velmi dobře (nesmíte si ovšem vybrat špatnou velikost). Přiznám se, že jsem vlastně na enRoutech nenašel nic, co by mi nějak zásadně vadilo, možná snad jen barevnost bot. Vím, že barva neběhá, ale klidně bych si dokázal představit lehce konzervativnější design. Nikde ale nic netlačí, tkaničky výborně drží a nerozvazují se. Myslím, že Salming s enRoute udělal krok správným směrem a pokud hledáte svižnou, ale přitom objemovou běžeckou botu, jděte do ní. Marek Odstrčilík, šéfredaktor RUNGO.cz