TEST: Sacony Xodus ISO 3 je krosový tank s maximálním tlumením

Čím lehčí, tím lepší? Ne nutně

Aktuální směr v vývoji běžeckých bot je jasný. Čím nižší hmotnost a jednodušší provedení, tím lépe. Výrobci vybavení na silnici i do terénu se tak snaží produkovat čím dál lehčí a lehčí boty, ale tento trend ne vždy koresponduje s požadavky na tlumení a odolnost.

Saucony Xodus ISO 3 tréninková krosová bota hmotnost: 366 g (UK8) drop: 4 mm výška tlumení: 26,5 mm cena: 4 190 korun klady: vynikající tlumení

pohodlný a pevný svršek

podešev poskytuje dostatečný záběr na všech typech povrchů

vysoká odolnost a životnost použitých materiálů zápory: vyšší hmotnost

nazouvací svršek bez samostatného jazyka nemusí sedět běžcům s vyšším nártem

Těžší bota proto nutně neznamená horší botu. Běžci hledající perfektně odtlumenou a trvanlivou variantu by proto měli zbystřit, když zazní jméno Saucony Xodus ISO 3. Lovci gramů a vyznavači minimalistické vrstvy tlumení mohou naopak zůstat v klidu, protože Xodus je pravý a nefalšovaný tank do jakéhokoliv terénu.

Saucony Xodus ISO 3

Po tomto úvodu se při hodnocení Xodusu třetí generace nedá začít ničím jiným než pohledem na technické parametry. Tento model váží ve velikosti UK8 výrazných 366 gramů, což z něj činí jednu z nejtěžších běžeckých bot na trhu. To ale neznamená, že tato hmotnost je jakkoliv extrémní. Ve srovnání s typově podobnými botami jiných výrobců není Xodus těžší o více než deset procent a při běhu vás boty nebudou nijak citelně omezovat.

V žádném případě se nejedná o závodní nebo rychlé boty určené na svižné tempo a krátké tratě. Pokud však hledáte botu do terénu, která bude až neuvěřitelně dobře tlumená a zároveň dostatečně robustní, abyste se ji nebáli vzít i do toho nejnáročnějšího terénu, pak je Xodus to pravé. Kromě horských extrémů najde tato bota využití i v příměstském prostředí, kde se bude vysoká míra tlumení hodit kvůli nevyhnutelnému křížení zpevněných cest a silnic.

Tlumené a zároveň stabilní

Tlumení samotné je zajištěno TPU pěnou Everun a je to pravděpodobně první krosová bota na světě, která je tímto způsobem tlumená. Většina výrobců, kteří TPU materiály používají (adidas Boost, Brooks DNA AMP, Nike React), si tento typ pěny nechávají výhradně pro silniční modely, u krosovek se TPU používá pouze sporadicky.

Saucony však zvládlo udržet vysokou míru stability, a i když Xodus patří spíš mezi boty, které terén přežehlí, než že by vám podaly přesnou zpětnou vazbu, běhá se v nich příjemně jak po prašných lesních cestách, tak v horském kamenitém terénu.

Zásadní je v tomto směru pevný a vícevrstvý svršek bez samostatného jazyku a také plastové zpevnění patní misky. Tvar svršku je v přední části lehce širší, ale díky uzavřenému nártu bota sedí i na užších chodidlech. Chybět nesmí pro krosovky typické pogumování špičky a ochranné prvky na stranách.

O zajištění dostatečné stability se stará i agresivní podešev z poměrně mohutné vrstvy gumy. Ta dodává botě nejenom potřebný záběr v suchém i mokrém terénu, ale díky své mohutnosti také zpevní jinak velmi pružný Everun.

Nízký drop a tlumená špička

Na svou mohutnou míru tlumení (26,5 mm pod patou) mají boty až nečekaně nízký drop. Má hodnotu čtyři milimetry a příjemně tak překvapí běžce dopadající na střed chodidla. Nízký drop společně s vysokým tlumení zároveň znamená luxusní měkkost nejen v zadní, ale i v přední části, takže z hlediska ideálního využití se u modelu přímo nabízí horské ultramaratony nebo běh po tvrdším a kombinovaném trailu, kde chcete svá chodidla maximálně chránit.

Celkové shrnutí

Saucony Xodus ISO 3 je doslova tank, který za cenu vysoké hmotnosti nabízí svému nositeli maximální komfort a na krosovky neuvěřitelnou míru tlumení, které se mohou rovnat pouze některé modely od maximalistické značky Hoka One One. Na své si tak přijdou vyznavači dlouhých běhů v terénu, kteří chtějí co nejpohodlnější variantu, ale zajímavou volbou může být Xodus i pro běžce z okolí měst, které v tradičních krosovkách trápí bolesti kolen a holení.