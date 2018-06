TEST: Boty, ve kterých zvládnete kvapík. A to klidně i vodou

Silniční produkce Inov-8 od samého začátku postrádá podobnou stálici, jako je například X-talon v krosu nebo F-lite v posilovně. Jedinou výjimkou mezi stále se měnícími silničními Inov-8 modely je právě řada F-lite, která ovšem vznikla primárně pro potřeby Crossfitu a pro běh se využívá až sekundárně.

Obrovskou oblibu si ale získla díky své univerzálnosti a pro funkční vlastnosti typické pro tuto značku - nízkou váhu, vynikající cit pro terén a ovladatelnost. I přesto se však jedná o boty určené spíše pro závodní účely nebo pro běžce s velmi dobrou technikou došlapu.

Stále tady chyběla bota, která by byla schopná konkurovat v kategorii bot určené pro velké masy lidí. Nyní to vypadá, že s přepracovaným konceptem nových běžeckých bot se situace změní. Faktem však zůstává, že Inov-8 zůstává i přes pozvolný vývoj věrný své filozofii vyrábět boty poskytující minimální množství výztuh nebo opor s co nejefektivnějším poměrem mezi tlumením a citem pro terén.

Původní tři úrovně tlumení s rozdíly mezi patou a špičkou 0, 3, 6 a 9 milimetrů nahradil jednodušší dvouhodnotový systém tří nebo čtyřmilimetrových bot, které jsou vždy velmi lehké a závodní a budou vyhovovat skalním příznivcům značky zvyklým na minimalistické pojetí. Novinkou jsou modely s rozdílem 8 milimetrů, které doplňují velmi oblíbenou šestimilimetrovou kategorii a i díky své podobnosti s tradičními silničními výrobci cílí na široký okruh běžců.

Inov-8 Road-X-Treme 250 patří právě do pohodlnější kategorie bot s dropem 6/8 milimetrů. Stále se však jedná o velmi lehkou silničku určenou pro výkonnostní běhání, tempové tréninky a závody. Tomu odpovídají i technické parametry. Ručička na váze se u velikosti UK8 zastavila na hodnotě 230 gramů a drop je už zmíněných 6 milimetrů. Tato hodnota je dostatečně vysoká, aby vyhovovala běžcům dopadajícím přes paty, a zároveň dostatečně nízká, aby nebránila nášlapu na střed chodidla, jste-li zvyklí běhat tímto stylem.

Tvar svršku je už tradičně velmi široký s dostatečně volným prostorem pro prsty v přední části. Jak už se stává zvykem, boty z dílny této značky nikdy neuchvátí pocitem úžasného pohodlí hned po prvním obutí, ale čím více kilometrů v nich naběháte, tím lépe se v nich budete cítit.

Celá konstrukce je velmi jednoduchá, postrádá jakékoliv výrazné zpevňující prvky, stejně jako tvrdou plastovou patní misku. Díky tomu bude tato bota vyhovovat všem běžcům s atypicky tvarovanými chodidly nebo patní ostruhou. Jediným pevnějším segmentem jsou silikonové spoje mezi tkaničkami a mezipodešví zajišťující potřebnou stabilitu při vybíhání zatáček.

Mezipodešev je ze vstřikované EVA pěny s výškou 14 milimetrů pod špičkou a 20 milimetrů pod patou. Tato čísla jsou dostatečně vysoká, abyste mohli Road-X-Treme 250 bez obav využívat i pro delší tempové běhy nebo jako závodku na maraton. Ani tady nenajdeme žádné agresivní výztuhy a bota při běhu krásně reaguje na vaši techniku a nenutí vás našlapovat podle svého tvaru.

Podrážka je řešená velmi minimalisticky se segmentovaným dílem z pevnější a odolnější gumy pod patou a mikrovzorkem s nekompromisní přilnavostí pod špičkou. Dopadové zóny pod středem chodidla chrání hladká vrstva s optimálním poměrem mezi oběma hodnotami (přilnavostí a životností).

Inov-8 Road-X-Treme 250 Výkonnostně orientovaná silniční bota Hmotnost: 230 gramů Drop: 6 milimetrů Cena: 3 290 korun Klady: nízká váha a vysoký cit pro terén.

Vynikající přilnavost.

Prostorný svršek.

Drenovaná mezipodešev pro rychlý odvod vody. Zápory: Méně pohodlný střih svršku.

Striktně silniční vozrek podešve.

Zajímavým a netypickým prvkem je i drenáž v mezipodešvi, která bleskurychle odvádí veškerou vlhkost z boty pryč. Při parních letních závodech se tak můžete bez obav vydat pod sprchu, proběhnout kaluží nebo brodem. Společně s velmi vysokou prodyšností svršku drenáž zajistí, že už po pár desítkách metrů nebudete vědět, že by se nohy dostaly do mokrého prostředí. Vzhledem k bezešvému provedení a jemné tkanině není problém boty nosit i naboso. Doporučuji však vyzkoušet na kratších vzdálenostech, aby vám výraznější přechody mezi materiály v přední části svršku nepříjemně nepodřely chodidla.

Inov-8 Road-X-Treme 250 je po poměrně dlouhé době první silniční bota této značky, která už na první pohled budí dojem, že je s ní nutno počítat. Po obutí a proběhnutí první dávky kilometrů se tento dojem ještě umocní. Road-X-Treme nejvíce ocení výkonnostní běžci, ale i hobíci, kteří hledají dostatečně pohodlnou závodku nebo botu na tempový trénink. Klíčovými vlastnostmi jsou vynikající cit pro terén a skvělá odezva na techniku vašeho běhu spojená s rozumně měkkým tlumením, které zvládne i maratonskou zátěž. Na střih boty si pravděpodobně budete muset chvíli zvykat, ale čím víc kilometrů člověk v této botě naběhá, tím více mu přiroste k chodilu jako druhá kůže.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.