TEST: S novinkou Salming Elements se nemusíte bát bahna ani vody

S rostoucí oblibou překážkových běhů plných bahna a vodních příkopů roste i nabídka vybavení, které dokáže obstát i v těchto extrémně náročných podmínkách. Obyčejné běžecké boty je totiž na takovém závodě velmi jednoduché zničit a většina účastníků se proto uchyluje ke starým keckám, kterých jim nebude líto. Na takové boty ale nebude v kritických okamžicích spoleh a ve výsledku připraví svého nositele o šanci na kvalitní cílový čas.

Ideální bota na Spartan Race, Predator Race, Army Run nebo na některý z mnoha dalších překážových běhů by měla zajišťovat nekompromisní záběr na všech typech povrchů, měla by být z nenasákavých materiálů, kterým nebude vadit delší pobyt ve vlhkém prostředí, a v neposlední řadě by měla být dostatečně odolná, aby se nepoškodila na žádné z nastražených překážek.

Takovou botou by mohla být i novinka Salming Elements, která si svými vlastnosti hlasitě říká o pozornost nejen na poli překážkových terénních běhů.

Salming Elements

Až doposud se Salming soustředil výhradně na běhání po silnici a jediný krosový model (s příznačným názvem Trail T2) byl spíše univerzálního ražení, byl tedy vhodný pro běh nejen v terénu, ale i po silnicích a zpevněných cestách. Novinka Elements pak posouvá Salming do zcela nového prostředí. Pouhý pohled na podrážku totiž prozradí, že tentokrát máme v ruce čistokrevnou krosovku, které nebudou vadit ani ty nejnáročnější podmínky.

Agresivní vzorek

Právě podrážka zaujme z celé boty asi nejvíce. Celá plocha je hustě poseta gripy dosahujícími úctyhodné výšky osm milimetrů a řadí tak Elements mezi jedny z nejagresivnějších krosových bot na trhu. Připočteme-li k tomu i použití měkké gumové směsi, dostaneme vynikající přilnavost prakticky na každém povrchu od hlubokého bahna přes kameny až po mokré dřevo. Velkou nevýhodou tohoto řešení je ovšem nízká životnost, která se projeví především při běhu po zpevněných cestách. Na asfaltu vám pak bude vzorek doslova mizet před očima.

Minimalistické tlumení

Tlumící vrstva je pro Salming typicky minimalistická a vybízí spíše k závodním účelům. Důraz je kladen zejména na maximální výkon a kontakt s povrchem. Stranou naopak zůstává pohodlí, při běhu tak musíte dávat dobrý pozor, abyste nešlápli na ostrý kámen nebo klacek, který by mohl skrze tenkou tlumící vrstvu způsobit velké nepříjemnosti. Při krátkém a rychlém běhu se to ovšem snese a odměnou za případné nepohodlí vám bude vysoká dynamika a schopnost přizpůsobit se terénu i běžeckému stylu.

Drop je poměrně nízký, diní pět milimetrů a v tomto směru Elements nijak nevybočují od hodnot, na které jsme u Salmingu zvyklí. Naopak nás překvapí poměrně vysoká hmotnost (288 gramů ve velikosti UK9). Takto nízkoprofilovému výkonnostnímu modelu by přece jen slušela výrazně nižší hodnota srovnatelná s největšími konkurenty, jako je Inov-8 X-talon (212 gramů/UK8) nebo Reebok All Terrain Super (225 gramů/UK8).



Salming Elements závodně orientovaná krosovka do mokrého terénu hmotnost: 288 gr

drop: 4 mm cena: 3 499 korun klady: dobrý záběr v bahně

svršek odolný proti poškození

nenasákavá konstrukce zápory: vyšší hmotnost

nižší životnost podešve

Dvouvrstvý svršek

Vyšší hmotnost ovšem v tomto případě vyvažuje pohodlný dvouvrstvý svršek. Ten je v přední části příjemně široký a poskytuje dostatek prostoru i pro širší typy chodidel. Kromě šířky má na hmotnost vliv především vnější druhá vrstva z odolného materiálu, která kryje celý svršek kromě jazyku a chrání botu před poškozením.

Spodní materiál je pak velmi tenký, což efektivně brání zadržování vody a tím i následnému ztěžknutí celé boty. Malé množství vody se tak bude držet pouze v minimalistickém polstrování kolem paty a v hustě perforovaném jazyku.

Agresivní krosovka

Celkově je Salming Elements agresivní krosovka, kterou sice nevyužijete při běhu v kombinovaném povrchu nebo při nabíhání tréninkových kilometrů, ale o to lépe se bude chovat všude tam, kde se očekává pořádný marast pod nohama a rychlé tempo. Bota je doma na překážkových bězích, ale i krátkých krosech a neměla by zklamat ani při občasném zavítání na orientační běh.

Mezi největší výhody patří spolehlivý záběr i v tom nejnáročnějším terénu a odolný svršek, který je speciálně navržen tak, aby dobře odolával mechanickému poškození i dlouhému pobytu ve vodě nebo v bahně.