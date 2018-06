TEST: Boty, které se plní vzduchem ohromí milovníky designu a kratších tratí

První bota Reebok s technologií Pump opustila domovskou továrnu v americkém státě Massachusetts v roce 1989. Masivní kotníčková bota bílé barvy byla primárně určena basketbalistům, kteří si mohli pomocí pumpičky dofouknout botu tak, aby se co nejlépe přizpůsobila jejich noze. Z boty se brzy stal velký hit, ve kterém tehdejší mládež „honila vodu“ i daleko za hranicemi palubovky. O slávu modelu Pump se v raných 90. letech postaral například i populární raper Tupac.

Šněrování je out – napumpujte si boty na míru

Móda však jde dál a bílé tenisky s masivní podrážkou zůstaly tak maximálně ve vzpomínkách na naše dětství. Stejně tak postupují i technologie. Nápad individuálního přizpůsobení se boty sportovcově noze ale na kolbišti dějin neulpěl. Právě naopak. Především my běžci žijeme v době responzivních tkanin, bot, které sednou na nohu jako druhá ponožka nebo třeba na míru vyráběných běžeckých vložek do bot. Není divu, že se Reebok před rokem vytasil s běžeckou botou, opatřenou právě touto legendární nafukovací technologií: ZPump Fusion.

Nová dámská kolekce inovovaného modelu Reebok ZPump Fusion 2.0 nabízí na první pohled především potěchu pro oko. Můžete si vybrat z celé škály barevných modelů od elegantní černo-šedé, před módní kombinaci s růžovou až po boty svítivě oranžové či se strakatým svrškem pro odvážné. Byla jsem mile překvapena – ačkoliv dnes už spousta značek dbá vedle funkčnosti i na líbivý design, takový výběr se hned tak nevidí.

Musím přiznat, že v případě Reeboků to byla – co se týče designu – z mé strany láska na první pohled. Když jsem botu vzala do ruky, nadšení trochu opadlo. Přišla mi na běžeckou botu moc tuhá. Podrážka se mi zdála příliš masivní, svrchní část zase nepoddajná a pletenina, ze které je vyrobená, celkem hrubá. V duchu už jsem si představovala puchýře, které budu počítat po prvním výběhu. Moc jsem nevěřila ani nazouvacímu střihu bez jazyku a tkaničkám, držícím pouze na tenkých očkách.

Nastavitelné pohodlí

Nedůvěra se rozplynula po prvním nazutí a pár metrech chůze: Boty sice nejsou jinak měkoučké, ale na noze sedí skvěle. Zavazuji tkaničky. Snažím se ze zvyku utahovat, ale nemá to žádný valný smysl. Jasně, tyhle boty se přece pumpují, říkám si. Takže tkaničky budou spíše jen na ozdobu, aby boty nevypadaly jako surfařské nazouváky. Zavazuji volně a pumpuji. Do segmentu, obepínajícího patu a nárt, se pomalu dostává vzduch a bota za chvíli sedí jako ulitá.



Je třeba podotknout, že pumpovat musíte opravdu vydatně. Za nějakých pět deset stisknutí jsem ani nepocítila rozdíl, musela jsem zapumpovat alespoň dvacetkrát. Záleží ale samozřejmě na tom, jakou máte nohu. Proto je bota ve vyfouknutém stavu poměrně volná, aby se dobře přizpůsobila i širší noze nebo vyššímu nártu.

Reebok ZPump Fusion 2.0 určení: silniční běhy do 10 km hmotnost: 233 g (dámská 38) drop: 8 mm cena: 3 299 korun klady: bezešvý svršek – nikde netlačí a poskytuje komfort

přizpůsobení se každé noze díky nafukovací technologii

elegantní design nejen pro běh zápory: citelná tvrdost došlapu při delším běhu

snížená stabilita v terénu

Boty Reebok ZPump Fusion 2.0 jsou určeny primárně na kratší kondiční běhy do deseti kilometrů po rovném povrchu, což jsou přesně vzdálenosti i terén, které pravidelně běhám. Na začátek zkouším pětku a jsem spokojená. Asi po kilometru trochu přifukuji, boty sedí na noze ještě o něco lépe a skoro je necítím. Všímám si předně tojo, jak bota dokonale obepíná patu a kotník, což mi vyhovuje. Zároveň nikde netlačí, dokonce ani na patě, která se mi zdála až příliš vysoká.

V dalších dnech zkouším sedm a deset kilometrů, přičemž střídám terén. Na asfaltu nebo písčité cestě bota sedí naprosto dobře, v terénu (kamenitá cesta a travnatá louka) už cítím mírnou nestabilitu. Při sebězích oceňuji prostornost špičky a také fakt, že noha v botě skvěle drží a neposunuje se dopředu. V obou případech někde na šestém kilometru zjišťuji, že mám „přepumpováno“. Není nic snadnějšího než sednout na lavičku a trochu upustit vzduch pomocí malého ventilku. (Tady zaznamenávám výhodu dlouhých nehtů, s krátkými by byl ventilek hůře ovladatelný.)

Nestabilita v terénu, jistota na asfaltu

V systému vidím výhodu pro delší běhy, kdy může noha v závěru trochu otéct nebo prostě potřebuje víc pohodlí. Není třeba převazovat tkaničky, stačí jedno stisknutí. Je to skvělá volba i v případě, že přecházíte z běhu do chůze a chcete se trochu „vychodit“ nebo protáhnout v pohodlnějších a volnějších botách. Bota sice není na zmíněné delší běhy určena, ale zkusme to.

Zkouším 15 kilometrů, prvních po hodně dlouhé době. Pohodlné boty jsou tedy základem úspěchu a dobrého pocitu a Reebok ZPump i tento požadavek splňují, i když ne úplně na jedničku. V závěru běhu se trochu projevuje pevnost podrážky a taky jistá – laicky řečeno – placatost vložky. Podrážka tolik netlumí a v závěru běhu už cítím každou nerovnost o něco více než na začátku. Vložka v botě, která je při chůzi a kratších bězích velmi pohodlná, navozuje po delším běhu mírný pocit ploché nohy. Běžcům s vyšší pronací bych proto možná doporučila použít do těchto bot speciální vložku.

Zmíněné pocity ale nejsou nijak zvlášť nepříjemné a patnáctku v pohodě doběhnu. Při závěrečném vychození a protažení oceňuji možnost upuštění vzduchu, která umožňuje příjemně protáhnout a vyklepat i chodidlo, aniž by bylo nutné botu zouvat nebo povolovat tkaničky.

Elegantní design nejen na běh

Boty jsem testovala nejen při běhu, ale i při chůzi a na hodinách aerobiku. Výšlapy v terénu zvládají skvěle, jsou neskutečně pohodlné. Bota je zároveň dostatečně pevná a podrážka odolná na to, aby vydržela nějaké to zakopnutí na ostrém kamení. Nerovný terén při chůzi (na rozdíl od běhu) zvládá s přehledem. Při pohybu po palubovce jsem cítila potřebnou stabilitu, i když bylo potřeba dofouknout boty o trochu víc než při běhu, aby měl kotník lepší oporu.

Boty nevypadají na první pohled čistokrevně běžecky, takže s nimi na výletech a dokonce ani ve městě neuděláte ostudu, a to ani v případě kombinace s elegantnějším outfitem. Líbí se mi samozřejmě i decentně řešené reflexní detaily v podobě oček od tkaniček. Pokud tedy hledáte elegantní, designovou botu na kratší kondiční běhy, kterou využijete i při jiných sportech nebo při kratších výšlapech, je Reebok ZPump Fusion 2.0 správnou volbou.