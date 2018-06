TEST: Boty, které vás vytáhnou i z největších... bahna

O tom, že to Reebok s vybavením pro závody Spartan Race myslí vážně, jsme se mohli přesvědčit už vloni při testování první generace lehké závodní krosovky All Terrain Super OR. I přes celkově velmi slušný dojem však měla tato bota pár drobných nedostatků v oblasti svršku, na kterých se dalo zapracovat. Od té doby uplynula další sezóna a na trhu je nová generace s označením OR, která se snaží nedostatky odstranit. A hned na začátku recenze musím prozradit, že se jí to daří až překvapivě dobře.

Vylepšený svršek

Reebok All Terrain Super OS závodní krosová bota na překážkové běhy hmotnost: 219 gramů (UK 8) drop: 5 milimetrů cena: 2 999 korun klady: nový svršek je lehčí, příjemnější a odolnější

drenáž v mezipodešvi efektivně odvádí přebytečnou vlhkost

podrážka dobře drží na všech typech povrchů zápory: stahovací tkaničky mohou způsobovat potíže u běžců s užším tvarem paty

Největším mínusem loňského modelu byl svršek z odolného a voděodpudivého materiálu, který příliš dobře neseděl na noze a kvůli němuž byla bota pocitově velmi tuhá a nepříliš příjemná. U závodních bot, kam All Terrain Super bezesporu patří, se na komfort příliš nehraje, ale ani tak není na škodu, když bota ihned po obutí působí příjemným dojmem.

Právě v této oblasti jsme se u nového modelu dočkali nejvýraznější změny. Tou je použití materiálu Cordura, ze kterého je ušitý prakticky celý svršek. Cordura je technická tkanina s extrémně vysokou odolností proti poškození, což se na překážkové závody skvěle hodí, a zároveň je příjemně měkká a na noze sedí velmi dobře. Po prvním obutí se dokonce prakticky nedá poznat, že je to nezničitelný nylon a ne klasická textilní síťovina.

Vzhledem k očekávanému použití ve vodě a v bahně je svršek navíc opatřen voděodpudivou úpravou, aby se vlhkost tak snadno nedostávala dovnitř. Budete-li se však brodit až po bradu korytem plným vody, dá se očekávat, že ani tato úprava nepomůže, proto je bota vybavena drenáží v mezipodešvi a perforovanou stélkou - oba prvky známe už z loňského modelu. Toto spojení funguje velmi efektivně a zajistí, že prakticky všechna voda okamžitě vyteče z boty ven, což u trailových bot rozhodně není pravidlem.

Stahovací tkaničky

Další novinkou odlišující letošní generaci od předešlé je použití rychlostahovacích tkaniček. Ty sice zajistí snazší utahování a eliminují hrozbu toho, že se vám tkaničky při závodě rozváží, ale tento typ stahování obecně drží chodidlo o něco hůře než klasické tkaničky. Máte-li užší tvar paty nebo nízký nárt, doporučuji si boty pořádně vyzkoušet, aby vám v nich při běhu nejezdila a nezouvala se pata.

Osobně jsem z oblasti kolem paty neměl po prvním nazutí příliš dobrý pocit, ale na druhou stranu s botou při absolvování Spartan Race v Praze nebyl v tomto směru vůbec žádný problém.

Staré známé tlumení

Tím jsme vyčerpali seznam novinek a zůstávají pouze prvky, které známe už z loňska. Nejzásadnějším z nich je agresivní podrážka se čtvercovým dezénem zajišťující maximální přilnavost v bahnitém trailu, ale i na mokrých překážkách nebo při šplhu po laně. O co lepší chování však můžete očekávat v terénu, o to nižší životnost bude vzorek mít při použití na silnici a zpevněných površích obecně.



Stejně jako v případě podešve se nic nezměnilo ani v oblasti tlumení. Reebok All Terrain Super OR se svým nízkým profilem řadí mezi výkonnostně orientované krosovky vhodné nejen na překážkové běhy, ale i krátké krosy nebo běhy do vrchu. Drop je stále stejných 5 milimetrů, ale díky použití nového typu svršku šla hmotnost ještě níž na výsledných 219 gramů ve velikosti UK 8.



Lehká a rychlá krosovka

Ve výsledku je to krok správným směrem a ve srovnání s předchozí generací si nové All Terrain Super OR stojí o poznání lépe. Vylepšení se dočkal především svršek, který ve srovnání se svým předchůdcem sedí lépe na noze, je lehčí a měl by dosahovat také výrazně vyšší životnosti.

Hledáte-li výkonnostní botu na překážkové závody, která vás rychle donese do cíle a bude dobře fungovat i mimo spartanskou trať, budou nové Reeboky jedním z hlavních kandidátů.