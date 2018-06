TEST: Boty Reebok All Terrain jsou drsné boty pro drsné závody

Spartan Race a překážkové běhy jako takové jsou fenoménem dnešní doby a svou návštěvností hravě válcují i ty nejoblíbenější městské závody. Patříte-li mezi hrstku těch, kteří tomuto druhu zábavy ještě nepropadli, vězte, že kromě běžecké pasáže si pro vás pořadatelé připravili celou řadu překážek od šplhu na laně po brodění se po krk v rozbahněné řece.

Ve výsledku tak nestačí mít pouze rychlé nohy, ale také silné ruce a především všeobecnou fyzickou zdatnost. Nemalou roli hraje také výstroj, která vás může podržet, nebo naopak potopit na dno (v tomto případě myšleno doslova). Na funkční oblečení se při Spartan Race díky intenzivnímu kontaktu s bahnem příliš nehraje a pokud se nechystáte na některou z nejdelších variant, potřebovat nebudete ani batoh s vodou. Jediným klíčovým prvkem tak zůstávají, jako obvykle, běžecké boty.

Jak už předchozí odstavce napovídají, na překážkovém běhu vám jen tak ledajaká krosovka nemusí stačit. Obzvláště vysoké nároky jsou kladeny na přilnavost na mokrém povrchu, ať už to bude bláto, tráva, nebo dřevěná překážka. Kromě dobrého gripu oceníte i nenasákavost svršku, střih těsně obepínající chodidlo a ochranu proti proražení. Reebok All Terrain Super se snaží kombinovat všechny zmíněné vlastnosti. Daří se mu to?

Začneme-li pohledem na technickou specifikaci, překvapí nás nízká váha 225 gramů a drop pouhých 5 milimetrů. Tyto údaje potvrzuje hned první dotek, boty se zdají velmi lehké a působí překvapivě minimalistickým dojmem. Typově se tedy jedná o výkonnostně laděné závodní krosovky s minimem tlumení a maximálním citem pro terén.

Klíčovým aspektem je síťovina z pevného materiálu, který se stará o velmi solidní voděodolnost v přední části boty. Občasné máchnutí špičkou do vody nebo běh mokrou trávou vás tak nemusí trápit. Odlišná situace nastává ve středu boty, kde je svršek takřka průhledný a voda jde okamžitě skrz. Tato konstrukce však má své opodstatnění, protože nechá volně odtéct vodu, která se do boty přece jen dostane. Odvodu vlhkosti pomáhá i drenáž v mezipodešvi pod přední částí chodidla. Jazyk se podobá spíše tomu, na jaký jsme zvyklí u atletických treter, je velmi tenký a perforovaný. Aby vše fungovalo, jak má, musí být celý svršek z nenasákavého materiálu. Bota díky tomu neztěžkne ani po delším pobytu pod vodní hladinou. Posledním povedeným detailem je vlepená vnitřní stélka, která se nebude shrnovat, ani posouvat.

Reebok All Terrain SUper Krosovka určená na překážkové běhy a závody typu Spartan Race hmotnost: 225 gramů drop: 5 milimetrů cena: 2 499 korun

klady: voděodolný a nenasákavý svršek, který umožňuje dlouhodobý pohodlný běh v mokrém prostředí

agresivní vzorek s dobrou přilnavostí zápory: méně pohodlná konstrukce svršku

očekávaná nižší životnost (vzhledem k nízké váze)

Konstrukce má bohužel přece jen jednu nevýhodu. Střihově bota sedí velmi dobře, těsně obepíná patu i nárt a zároveň nechává dostatek prostoru pro prsty v přední části. Problém nastává při pohybu. Zvolené voděodolné materiály jsou hodně pevné a při běhu poměrně nepříjemně tlačí z horní strany na prsty. Nejedná se však o nic, na co by se nedalo zvyknout, a je to nutná daň, chcete-li botu použitelnou i při častém brodění se bahnem a vodou.

Pohled na podrážku odhalí, že tato bota rozhodně nebyla stvořena na silnici, ale do pořádného terénu. Po celé ploše podešve nalezneme výrazné drapáky z měkké pryže, poskytující optimální záběr na většině povrchů. Samozřejmostí je samočisticí tvar vzorku, který nedovolí nečistotám, aby se na podrážce usazovaly. Vyhýbat se však musíte běhu po asfaltu a zpevněných cestách, na kterých bude vzorek mizet před očima.

Alespoň částečnou ochranu proti proražení obstarává vrstva Rock Guard umístěná ve střední části mezi podešví a mezipodešví. Pro zvýšení ochrany by přece jen nebylo od věci protáhnout tuto vrstvu až pod špičku boty i za cenu mírného snížení dynamiky a zvýšení váhy. Riziko bolestivého nakopnutí prstů pak dostatečně minimalizuje pevná obsázka.

Celkově se Reeboku povedlo vytvořit povedenou krosovku s vyhraněným určením na překážkové závody nebo běh ve sněhu a velmi těžkém mokrém terénu. Nejdůležitějším prvkem, který model All Terrain Super odlišuje od konkurence, je konstrukce svršku určená pro pohyb ve vodě i pod vodou, se kterým se dokáže tato bota vypořádat velmi slušně. Za tyto funkční vlastnosti však budete platit daň v podobě sníženého komfortu v důsledku pevného svršku, který nemá tendenci přizpůsobovat se tvaru chodidla. Zapomenout můžete i na běh po asfaltu, který výrazně sníží životnost a bota samotná se při něm nechová příliš dobře.

Právě životnost pak zůstává největší otazníkem. Vzhledem k velmi nízké váze a tenké konstrukci svršku se nedá očekávat, že by boty vydržely více než pár stovek kilometrů. Na druhou stranu se jedná o model s velmi rozumně zvolenou doporučenou maloobchodní cenou, která se pohybuje kolem 2500 korunč. I díky tomu nejvíce ocení vlastnosti All Terrainu ambiciózní běžci a především ti, kteří hledají ideální botu na Spartan Race, která jim pomůže zdolat nástrahy tratě zase o něco rychleji, a budou si botu šetřit především pro závodní účely.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.