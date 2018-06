TEST: Suunto nastavilo hodinkám sebevědomou cenu. Stojí za to?

Na představení nástupce Ambit3 jsem se opravdu těšil. Jakkoliv byl tento sporttester výborný, bylo znát, že konkurence je již s vývojem dál. Není tedy až takovým překvapením, že Suunto zvolil nové pojmenování své vlajkové řady. Právě změna názvu měla podtrhnout revoluci, se kterou Seveřané přišli. A těch změn je opravdu hodně.

Vzhled

Suunto Spartan Sport/Ultra vodotěsnost: 100 m

konektivita: Bluetooth

barometr: ne/ano

vibrace: ano/ano

multisport: ano/ano

krycí sklo: minerální/safírové

cena s HR:15 090 korun/19 190 korun

výdrž GPS maximální: 40h/60h

výdrž GPS nejpřesnější:10h/18h

Suunto se definitivně zbavilo nevzhledné externí antény, která provázela předešlou řadu Ambit. Její integrování do těla hodinek si výrobce vyzkoušel u modelů Traverse a Vertical. Test na ně najdete zde.

Opravdovou novinkou je ale displej. Poprvé je barevný a navíc dotykový. Díky tomu na samotném těle ubylo tlačítek. Místo pěti jsou tři. Řemínek je silikonový a se samotným tělem svírají hodinky pevně daný úhel. Není to však na škodu a ani po celodenním nošení o hodinkách prakticky nevíte. Hmotnost je 70 gramů.

Displej a ovládání

Displej je hlavním komunikačním kanálem mezi přístrojem a člověkem. V dnešní době jsme si prakticky už zvykli na to, že nás převážně obklopují barevné displeje. Nejinak je tomu u sporttesterů. I v Suunto si toto uvědomují, a proto poprvé přicházejí s barvami.

Jejich přínos je u sportovních hodinek mírně diskutabilní. Při běhu je vám přece jen jedno, v jaké barvě se vám ukazuje aktuální tempo nebo uběhnutá vzdálenost. Navíc u barevného displeje musíte vždy řešit jeho kontrast. Pakliže je nízký, pomáhá šetřit energii, avšak čitelnost je horší. A přesně tímto neduhem použitý displej u Spartanů mírně trpí. Především večer jsem prakticky nebyl schopen z hodinek vyčíst jakýkoliv údaj. Pomohlo aktivovat pohotovostní režim, který udržuje permanentní podsvícení. Je však jasné, že tím přicházíte o životodárnou energii baterky.

Novinkou u modelu Spartan je i možnost dotykového ovládání. Zní to dobře přesně do té doby, než to vyzkoušíte. Citlivost je totiž tragická. Zapomeňte na intuitivní ovládání vašeho mobilního telefonu. Na každý povel jsem se musel soustředit. Jakékoliv ovládání dotykového displeje při aktivitě pro mě postrádalo smysl. Je pravda, že v tom hrál roli i pocit bezpečí, při běhu raději sleduji terén před sebou než displej.

Moc nechápu, proč se v Suunto rozhodli tuto technologii využít. Naštěstí stále máte k dispozici tři tlačítka, díky kterým můžete hodinky pohodlně ovládat. Za celé testování jsem narazil pouze na dvě situace, kdy jsem si s tlačítky nevystačil (gesto zpět z multisport módu a gesto ťuknutí na displej při zapnuté aktivitě, které vyvolá údaje stavu baterie a času).

Sportovní režim

Hodinky umožňují po vzoru modelů Ambit zvolit z nepřeberného množství sportovních režimů. Seznam je opravdu široký a nabízí speciální režim snad pro každý sport. V každém režimu je pak možné měnit vzhled obrazovek. Veškeré úpravy je však nutné dělat pouze přes webové rozhraní na stránkách movescount.com, což je trochu škoda. U Ambit 3 jste mohli dělat změny i přes mobilní aplikaci. Konkurence dokonce umožňuje upravovat sportovní režimy přímo v hodinkách. Na druhou stranu je možné mít v hodinkách uloženo až 20 sportovních režimů.

Hodinky nabízejí i možnost navigace. Trasu je možné naplánovat opět na stránkách movescountu a celkem jednoduše synchronizovat do hodinek. Plánování trasy v movescountu má i jeden bonus, kterým jsou takzvané heatmaps. Ty vám pomohou naplánovat trasu podle oblíbenosti ostatních sportovců. Čím více lidí danou trasu běží/jede na kole, tím více se daný úsek na mapě zvýrazní. Docela užitečná funkce, pakliže jste někde na služebce nebo dovolené a nevíte, kam se máte vydat.

Samotný navigační režim poté v hodinkách funguje tak, že na displeji sledujete předem vytyčenou trasu. Když se odchýlíte, okamžitě vás sporttester upozorní a navede zpět. Bohužel však zmizela možnost navigace zpět po trase, kudy jste přišli. Částečně ji nahradila poslední obrazovka v aktivitě, kam se zakresluje celý průběh aktivity. Můžete se tak vrátit k libovolnému bodu. V další aktualizaci je plánováno ukládání POI přímo v běžící aktivitě, což umožní navigaci k uloženým bodům pomocí směrové šipky.

Výdrž baterie při aktivitě je závislá na přesnosti čtení satelitů a frekvenci jejich čtení. Možné je trojí nastavení s maximální výdrží až 40 hodin. Pro nejpřesnější měření uvádí výrobce výdrž 10 hodin, což není špatné. Mně se v nejpřesnějším režimu bohužel nepodařilo překročit sedm a půl hodiny.

Suunto Spartan Sport HR multisportovní hodinky

hmotnost: 70 gr

pásek: silikonový

satelitní systém: GPS, GLONASS

cena: 13 690 korun, 15 090 korun (s HR) Klady: design

možnost multisportovního použití Zápory: jen průměrná výdrž

reakce dotykového displeje

cena Hodinky Suunto Spartan Sport do testu zapůjčil internetový obchod CZC.cz

Naprostá většina sportovních režimů funguje dobře a přesnost záznamu je dobrá. Za celé testování jsem nezaznamenal výraznější odchylku v měření trasy. Jediné, co mě nemile překvapilo, byl sportovní režim plavání. Opětovně nepřesné měření počtu mnou odplavaných bazénů mě zklamalo.

Smartwatch

Suunto Spartan je možné propojit přes Bluetooth s mobilním telefonem. Je tedy možné synchronizovat váš běh okamžitě po doběhu. Přes mobilní aplikaci je pak možné prohlédnout podrobnější statistiky. Bluetooth je však možné využít i pro získávání notifikací z vašeho mobilního zařízení. Můžete tedy vidět, kdo vám píše či zrovna volá.

Má to ale háček. Pakliže si nestihnete zprávu přečíst přesně v tu dobu, kdy přišla, již ji v hodinkách nenajdete. Nikam se neukládá, pouze se zobrazí a za deset vteřin nenávratně zmizí. Nicméně v následující aktualizaci by měla být funkce zobrazení všech notifikací a uložení do paměti. Budete si tedy moci vyvolat v hodinkách seznam, kdo vám kdy volal, psal, poslal e-mail, atd.

Koupit, či nechat být

Koupit, či nekoupit, to nechám na vás. Designově je to jistě povedený kousek. Avšak dost často v našem rozhodnutí hraje svoji roli i cena. A Suunto ji nastavilo dost sebevědomě. Model Sport s hrudním pásem si cení na 15 090 korun, což není málo, dokonce bych si dovolil tvrdit, že je to hodně. Od výrobku za takovou cenu bych čekal vysokou úroveň a funkčnost. Této úrovně ale zatím spartany nedosahují. Věřím, a české zastoupení značky je přesvědčené, že spousta věcí bude postupně vyřešena pomocí softwarových aktualizací. Otázka však je, jak dlouho to Finům bude trvat.