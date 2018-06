TEST: Proleťte maratonem s ultrapohodlnou závodkou Hoka One One Mach

Závodky na dlouhé tratě jsou u značky Hoka One One kategorií, která vždy přitahovala velkou pozornost. Vše začalo před několika lety modelem Huaka, který byl později nahrazen Claytonem. Ani jeden z nich se však nedočkal své třetí generace, takže přichází na řadu novinka s označením Mach, která přímo navazuje na Clayton druhé generace.

Zavodní boty na dlouhé tratě

Hoka One One Mach Závodní silniční bota na dlouhé tratě hmotnost: 220 gr (UK8) drop: 5 mm výška tlumení: 27 mm cena: 3590,- Kč klady: vynikající poměr tlumení a hmotnosti

prostorný svršek

lehká R-Matová podešev zajišťuje spolehlivý záběr i na mokru a zároveň disponuje dobrou životností zápory: na kratší a rychlejší závody může být Mach až příliš měkký

pletený svršek má specifický tvar a nemusí sednout na každé chodidlo

Jak se liší klasické závodní boty od vytrvalostních? Rozdíl je především v pohodlí. Na pěti až desetikilometrový závod vám bude stačit i poměrně tvrdá bota, protože čas strávený na trati není tak dlouhý, abyste se museli bát o svá chodidla. V případě půlmaratonu, maratonu nebo dlouhého triatlonu je však situace odlišná. S rostoucími kilometry se výrazně protahuje také čas a obzvlášť na městských závodech plných dlažebních kostek může být příliš tvrdá bota ve finálních pasážích velkým hendikepem.

Z hlediska pohodlí by mohlo stačit obout jakoukoliv tréninkovou objemovou botu, ale pokud se budete snažit o co nejlepší čas, pak je i při maratonském tempu taková bota zbytečně až nepříjemně těžkopádná a pomalá. Kromě pohodlí je tedy u závodek na půl až maraton důležitá i nízká hmotnost a rychlý přechod z dopadové fáze do odrazu, aby nedocházelo ke zbytečným energetickým ztrátám.

Hoka One One Mach, podobně jako jeho předchůdci, míří právě na běžce, kteří rádi měří své síly na dlouhých tratích a hledají pro sebe botu, která bude splňovat všechny výše uvedené požadavky.

Perfektní poměr hmotnosti a tlumení

Už po prvním obutí zaujme bota poměrem hmotnosti a tlumení. Při váze 220 gramů ve velikosti UK 8 je totiž až neuvěřitelně pohodlná. Mohutnost tlumení přitom není tak vysoká, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pod patou budete mít 27 milimetrů tlumicí pěny, což je o pouhé čtyři milimetry víc, než má Adios od adidasu, a na milimetr stejně jako u ultralehkých závodek Nike Zoom Streak.

Drop je v případě Mach pro Hoku typických pět milimetrů a o dostatečně vysokou dynamiku se stará rozdělení tlumící části na dvě poloviny. Zadní část tlumení je tvořena velmi měkkou pěnou, kterou ocení především pataři a milovníci seběhů. Oblast pod příčnou klenbou a prsty je pak výrazně tvrdší, takže při dopadu na střed chodidla působí bota příjemně svižným dojmem.

Ve srovnání se svým předchůdcem se výrazných úprav dočkala i geometrie tlumení. Výška použité pěny i drop zůstávají na velmi podobných hodnotách, jako tomu bylo u Claytonu, ale zmizely výrazné hrany podél příčné klenby, které u předchozího modelu často způsobovaly nepříjemné otlaky. Celkově je tak miska tlumení výrazně mělčí a riziko puchýřů a otlaků tím bylo sníženo na minimum.

Podrážka z gumopěny R-Mat

Vynikající poměr hmotnosti a tlumení je u modelu Mach zajištěn především použitím podešve R-Mat místo klasické gumové podrážky. R-Mat je materiál, který kombinuje vlastnosti gumy a pěny a při extrémně nízké hmotnosti poskytuje vynikající přilnavost a až nečekaně vysokou odolnost. Absence tradiční gumové podrážky se tak nemusíte bát. Naopak. Mach je na svou hmotnost až nečekaně odolnou botou, ať už mluvíme o podrážce, tlumící vrstvě, nebo svršku.

Tkaný svršek

Svršek je tvořen bezešvou tkaninou, která mění svou strukturu podle toho, jestli je v dané oblasti žádoucí pevnost a opora, nebo pružnost a prodyšnost. Použitá tkanina je na dotek velmi příjemná a poddajná, ale díky vyšší pevnosti na bocích je možné, že svršek nebude optimálně sedět při každém tvaru chodidla. Já byl nadšený z dostatečného prostoru pro nárt i prsty, ale některé ze zahraničních recenzí hodnotí svršek jako užší a pevný s potenciálem pro vzniku puchýřů. Z toho důvodu byste měli při zkoušení dbát zvýšené opatrnosti, aby vám bota opravdu seděla jako ulitá.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Hoka One One Mach vynikajícím společníkem pro dlouhé tempové běhy a závody od půlmaratonu dále, kde se budete moci spolehnout na pohodlné tlumení a zároveň zajímavou dynamiku. Doma je Mach především na silnici, ale podešev R-Mat si hravě poradí i s lehkým terénem a zpevněnými cestami. Kromě maratonců a ironmanů by se tato závodka mohla líbit i rekreačním běžcům, kteří sice běhají pouze kratší závody, ale klasické závodní boty jsou na ně příliš tvrdé a nepohodlné.