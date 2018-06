TEST: Prolétněte trailem s novinkou Hoka One One Speed Instinct

Hoka One One je známá pro své maximalistické boty a v tomto segmentu patří mezi absolutní špičku. Aby ne, když boty s charakteristicky vysokou podrážkou, flexibilním měkkým tlumením a nízkým dropem v podstatě vynalezla.

Nízké a rychlé hoky

V letošní sezóně se ale pouští do prozkoumávání nových oblastí, u několika svých novinek totiž experimentuje s nezvykle nízkým tlumením. Extrémně lehká a nízkoprofilová závodka Carbon Rocket se sice do výroby nakonec nedostala, ale modely Tracer a Clayton už na jaře ukázaly směr, jímž se bude Hoka One One v příštích sezónách ubírat.

Nové boty sice stále zůstávají věrné spíše vyššímu tlumení (úplný minimalismus nečekejte), ale svou hmotností atakují hranici dvou set gramů. Ve srovnání s klasikami jako Clifton nebo Challenger jsou však přece jen o notný kus nižší a velmi zajímavé je i samotné zpracování tlumicí vrstvy. Nově jsou zde použity dvě různě tuhé pěny, aby byly boty dostatečně měkké při dopadu přes patu a zároveň tuhé a pocitově svižné při odrazu nebo nášlapu přes střed chodidla.

Tento typ konstrukce můžeme nalézt také u nejčerstvější novinky, odlehčené krosovky s přiléhavým názvem Speed Instinct.

Speed Instinct

Hoka One One Speed Instinct Odlehčená nejen závodní krosová bota Hmotnost: 255 g Drop: 3 mm Výška tlumení: 25 mm Cena: 3 390,- Klady: možnost využití na různorodém povrchu

na krosovku velmi pohodlná tlumicí vrstva, která však neztrácí cit pro terén

příjemně zpracovaný svršek Zápory: absence vibramové podrážky

Speed Instinct je nejnižší a nejlehčí z celé trailové řady a zároveň jsou to vůbec první hoky, které na první pohled nevypadají tak kosmicky. Výška tlumení 22 milimetrů pod patou je ostatně hodnota, která je nižší než u některých „inovejtů“ - a ty jsou vyhlášené svým intenzivním citem pro terén.

Beze změny zůstává nízký drop (pouze tři milimetry), který je charakteristický pro všechny boty této značky. Společně s kolébkovitým tvarem tlumící vrstvy zajišťuje tento parametr velmi příjemné chování při běhu přes střed chodidla. Díky měkké tlumící vrstvě se ale Speed Instinctu nemusí bát ani běžci dopadající přes patu.

Univerzální využití

Papírově je sice Speed Instinct závodní bota, ale vzhledem ke komfortnímu tlumení se dá bez obtíží používat i na trénink a výborně se hodí pro překonávání různorodého terénu od silnice až po horské stezky.

K univerzálnímu využití přímo vybízí i jemný vzorek z odolné gumové směsi. Ten sice nebude v těžkých podmínkách držet tak spolehlivě jako vibramová podešev použitá například u modelu Speedgoat, ale o to lepší životnost bude mít při běhu po tvrdém podkladu. Celkově bota drží na většině povrchů velmi slušně a vyhýbat byste se měli pouze hlubokému bahnu nebo sněhu.

Pohodlný svršek

Nejlépe ovšem na celé botě hodnotím svršek. Využívá stejný materiál, který je použitý u silniční objemovky Vanquish, a boty díky němu sedí na noze jako druhá kůže. Celá přední část boty je z bezešvé a poddajné textilie, která je potištěná hexagonovými výztuhami. Ty jsou dostatečně měkké, aby nebránily přirozené práci chodidla, a zároveň poskytují potřebnou ochranu před poškozením svršku o klacek nebo kámen.

Střihově je Speed Instinct spíše užší (jak bývá u výkonnostně orientovaných bot zvykem), ale díky poddajné textilii by měla bota dobře sedět i na širším tvaru chodidla.

Celkové shrnutí

Ve výsledku se tak jedná o botu, která přebírá všechny klíčové vlastnosti u Hoka One One, jako je vysoká stabilita, pohodlné tlumení a nízký drop, ale celý koncept posouvá blíže k podkladu. Výsledkem je pohodlná bota s vysokým citem pro terén, která se dá používat pro běhání kolem měst i sbíhání náročných horských klesání.

Pokud máte rádi značku Hoka One One, patříte-li mezi pohodlné běžce a běháte-li pro radost z pohybu, dal bych přednost spíše modelům jako Challenger nebo Speedgoat. Jestli ale hledáte rychlejší, živější a dynamičtější botu, bude Speed Instinct to pravé.