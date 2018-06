TEST: Ve Vivobarefoot Eclipse se přiblížíte chůzi a běhu naboso

Už je to sedm let, co kniha Zrozeni k běhu rozdělila běžeckou komunitu na dva tábory. Zástupci prvního z nich zůstávají věrní tradičním odtlumeným botám a nehodlají se pouštět do žádných experimentů, zatímco tábor číslo dvě se nechává inspirovat legendárním kmenem mexických indiánů a po jejich vzoru vyznává chůzi a běh naboso nebo v takzvaných minimalistických botách.

Díky velkému zájmu tak začalo vznikat stále větší množství minimalistických běžeckých bot a sandálů, které přebírají a dále rozvíjejí původní indiánskou myšlenku v podobě ručně dělaných sandálů z ojetých pneumatik. Jednou z nejčerstvějších novinek v tomto směru jsou sandále Eclipse od britské značky Vivobarefoot, která se specializuje právě na běh a chůzi co nejvíce naboso.

Miminalismus a běhání naboso

Minimalismus neboli důraz na přirozenou práci chodidla je směr, který mi odjakživa dával velký smysl pro svou jednoduchost a efektivní zapojení dolních končetin. Stejně jako cokoliv jiného však ani tento směr není dokonalý a kromě množství výhod (za zmínku stojí zejména přirozeně měkčí došlap, který snižuje míru otřesů při dopadu a aktivněji zapojuje všechny vazy a svaly dolní končetiny) s sebou nese i několik nezanedbatelných nevýhod, které vám mohou pořádně zatopit. A to zejména tehdy, když to s tréninkem přeženete a praktikujete ono klasické „příliš rychle, příliš daleko a příliš mnoho“.

Zastávám názor, že klíčem k zdravému a přirozenému pohybu je správná technika a běžecká bota je pouze nástroj, který vám může na vaší cestě výrazně pomoci, ale sám o sobě není klíčový. I v extrémně tlumených botách se totiž dá pohodlně běhat přes střed chodidla, na druhou stranu jsem měl možnost pozorovat množství bosých běžců dopadat na patu.

Až doposud jsem měl zkušenosti s velkým množstvím běžeckých bot, ale žádné z nich nesplňovaly kritéria čistokrevného barefootu, který je definován nulovým dropem, tloušťkou podrážky několik málo milimetrů a totální ohebností.

Vivobarefoot Eclipse tyto parametry splňuje dokonale, podrážku tvoří pouhých pět milimetrů tenká guma bez jakýchkoliv výztuh a s nulovým dropem. Už jen tato charakteristika dává najevo, že chodidla si ve Vivobarefoot Eclipse příliš neodpočinou a budou muset pracovat s podobnou intenzitou, jako kdybyste chodili a běhali naboso.

Běhání naboso mám velmi rád a v rámci lehčích tréninků nebo rozklusávání dávám boty stranou, kdykoliv je to možné. Na druhou stranu si náročnější trénink bez bot dokážu představit jen velmi stěží (a že jsem to párkrát zkoušel). Podobných limitů se držím i při chůzi naboso, je pro mě kvůli zkráceným podélným klenbám a vysokým nártům už po pár minutách velmi nepohodlná.

Před vyzkoušením Vivobarefoot Eclipse jsem se tak na jednu stranu těšil, že s nimi nahradím žabky, jejichž použití se snažím co nejvíce omezovat, na stranu druhou jsem se však obával toho, jak budou má chodidla na neznámou zkušenost reagovat.

Krušné začátky

Prvních několik hodin bylo velmi krušných, chodidlo jako takové sice snášelo zátěž bez větších potíží, ale pásek mezi prsty citelně dřel a jeho uchycení do podrážky velmi nepříjemně dráždilo příčnou klenbu. Rozhodl jsem se ale nic nevzdávat a eclipsům dát ještě druhou šanci.

A dobře jsem udělal, protože už od druhého dne si pásek sedl, příčná klenba si začala zvykat a situace se stále zlepšovala. Třetí den už jsem Vivobarefoot Eclipse nosil celý den naprosto bez problémů a bylo jasné, že sandály se v létě mohou těšit na intenzivní vytížení.

Pozitivní vlastnosti

Největší výhody této barefootové boty jsou její vzdušnost, nízká hmotnost a konstrukce, která na jednu stranu ochrání chodidlo před ostrými kameny a dalšími nerovnostmi, ale na stranu druhou umožní přirozenou práci všech svalů a vazů, které se na chůzi i běhu podílejí.

Gumová podrážka je ze svrchní strany opatřena protiskluzovou vrstvou, takže chodidlo v botě perfektně drží za sucha i za mokra a podobně jsou na tom i pásky, které jsou z měkkého a elastického materiálů. S výjimkou krátké části mezi prsty ani nebudete vědět, že vám chodidla něco obepíná.

Jemný hexagonový vzorek poskytuje dostatečnou přilnavost na tvrdém povrchu, na který jsou Vivobarefoot Eclipse určeny, ale bez většího zaváhání zvládá i lehčí terén v podobě zpevněných lesních a polních cest. Této části bot by šla vytknout jedině obtížnější údržba, mezi šestiúhelníky totiž rád ulpívá prach a nečistoty, které se velmi špatně dostávají ven.

Tuhá gumová podrážka

Vrátit se musím ještě k samotné gumové vrstvě, která je i přes šířku pouhých pět milimetrů až překvapivě tuhá. Boty jako takové jsou sice velmi flexibilní, ale kompaktní gumová plocha vás chtě nechtě výrazně odstíní od povrchu a s chůzí naboso se tak pohyb v eclipsech naprosto nedá srovnávat. Cit pro terén tak hodnotím srovnatelně jako v jiných výrazně tlustších botách (ať už jsou to minimalistické Skora Fit, nebo dokonce o poznání tlumenější Brooks Pure Grit), které jsou však vyrobeny z měkčích materiálů.

Tento fakt nejvíce vynikne při běhu, měl jsem pocit, že chodidlo pouze plácá o podložku a není schopné se přizpůsobit a dopadat tak měkce, jak by tomu bylo při běhu naboso nebo v měkčích botách. Díky tomu můžu všemi deseti Eclipse doporučit pro chůzi a běžné letní použití, kdy po překonání prvotních rozpaků takřka nemají chybu, ale při běhu to přece jen nebude to pravé.