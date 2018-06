TEST: Připadáte si v elasťácích hloupě? Zkuste dvouvrstvé šortky

Mají-li běžecké kraťasy dvě vrstvy, bývá první z nich obvykle ušitá z pružného materiálu, který těsně obepíná stehna podobně jako elasťáky, zatímco vrstva číslo dvě připomíná obyčejné volné kraťasy, které spodní vrstvu kryjí. Na rozdíl od elasťáků jsou však vnitřní nohavice z pružnějšího a především prodyšnějšího materiálu, který příjemněji sedí na těle.



Tento typ konstrukce s sebou přináší hned několik výhod, které využijete nejen v pošmourném podzimním počasí, ale i v průběhu celého roku.

Jedním z důvodů, proč o dvouvrstvých kraťasech začít vůbec uvažovat, je hledání teplotního optima. Na rozdíl od standardních jednovrstvých kraťasů totiž udržují stehna v teple, což se hodí obzvlášť při pohybu ve vyšší intenzitě, zato v nižších teplotách.

Druhým důvodem je eliminace jedné z nejčastějších běžeckých nepříjemností - rozedření vnitřní strany stehen. K rozedření dochází kvůli opakovanému tření stehen o sebe, kterému u dvouvrstvých kraťasů zabraňují vnitřní pružné nohavice, které se nevyhrnují a efektivně stehna chrání.

První i druhý bod splňují stejně dobře i obyčejné elasťáky, ale tím se dostáváme k bodu číslo tři. Tím je skutečnost, že zdaleka ne každý se v upnutých elasťácích cítí dobře. Dvouvrstvé kraťasy pak na první pohled vypadají jako obyčejné volné kraťasy, ale zároveň přicházejí se všemi výhodami elasťáků.

Dvouvrstvé kraťasy také obvykle sedí na těle o něco pevněji než obyčejné volné kraťasy, a tak bývá zvykem, že poskytují až nezvykle velký úložný prostor, kam bez problémů umístíte několik energetických gelů, tyčinek nebo dalších drobností, které chcete mít při tréninku nebo závodě neustále po ruce.

Díky všem těmto vlastnostem jsou dvouvrstvé kraťasy optimální volbou do proměnlivého podzimního a jarního počasí, kdy vám může být v tradičních šortkách zima, případně na dlouhé běhy po silnici i v trailu, kdy si potřebujete chránit stehna proti sedření a zároveň oceníte objemnější úložný prostor.

Dynafit React Shorts

Cena: 2160,-

Klady: tři objemné kapsičky na zadní straně.

pohodlný strečový pas bez nutnosti stahování Zápory: nohavice by mohly být o pár centimetrů delší

vysoká cena

Kraťasy Dynafit React Shorts představují ideální kombinaci použitých materiálů. Zatímco vnitřní nohavice jsou z velmi lehkého a prodyšného meshe, který velmi dobře sedí na těle a efektivně odvádí pot pryč od pokožky, vnější vrstva je naopak z materiálu pevného a odolného, který chrání stehna nejen proti nepříznivému počasí. Délka obou vrstev je shodná a dosahuje zhruba do poloviny stehen.

Příjemný je vysoký strečový pas, který netlačí ani neškrtí v pase, aniž by hrozilo, že se budou kraťasy shrnovat nebo otáčet. Zásadní jsou i tři rozměrné kapsičky v zadní části, do kterých bez problémů nacpete potřebné drobnosti nebo výživu i na velmi dlouhý závod.

Montane Twin Skin Shorts

Cena: 1730,-

Klady: extrémně příjemný materiál

délka spodních nohavic kryje celá stehna Zápory: zadní kapsičky jsou velmi malé

chybí kapsa na zip

Kraťasy z dílny původně outdoorově laděného Montane prozradí svou dvouvrstvou konstrukci už na první pohled. Spodní nohavice jsou totiž výrazně delší než volné kraťasy, které spodní vrstvu kryjí. Ani tentokrát nechybí dvě maličké kapsy v zadní části pro uložení gelů, mincí nebo klíče od domu.

Obě vrstvy jsou pak ušity z jemné a příjemné tkaniny, díky které se kraťasy velmi příjemně nosí v chladnějším, ale i velmi teplém počasí. Tomu pomáhá i tradičně vysoká prodyšnost obou použitých materiálů. Pas je velmi vysoko, dobře sedí a je možno ho stáhnout, nebo povolit pružnou tkanicí.





adidas Trail ClimaCool 2 in 1 Shorts

Cena: 1199,- Klady:

velmi příjemný a prodyšný materiál

design

Zápory:

nedostatek kapsiček

Tyhle šortky patří u adidasu do trailové řady. Na první pohled moje oko pohladil design, který jen tak někdo nepřehlédne. Přestože je svrchní látka drobně děrovaná, je pevná, nic se nepáře a vše drží. I vnitřní elastická nohavička je na tom obdobně. I když máte na sobě dvě vrstvy, díky použité technologii climacool musím zkonstatovat, že se v kraťasech necítím jako v sauně. Šortky mají za sebou mnoho vyprání a použití a stále vypadají jako nové.



Oceňuji překřížení tkanice na utažení v pase, protože díky tomuhle detailu šortky drží a nepadají níž a níž. Navíc jsou velmi pohodlné, nikde neplandají, nikde neškrtí. Jako minus ovšem vidím nedostatek kapes. Sice je k mání jedna, která tak nějak udrží drobnosti v suchu, ale narvat do ní papírové kapesníčky je na hranici naběhnutí krčních žil. U trailového modelu bych čekal, že míst, kam si něco můžete zastrčit, bude prostě víc. Pokud nechcete nosit batoh, tyto šortky se na opravdu dlouhé trailové výběhy úplně nehodí.





Under Armor Burst Woven Short + boxerky Armour Vent Comp Short

Cena: 840,- svrchní šortky Klady: streetovější vzhled

univerzálnost - využití na mnoho jiných sportů

cena Zápory: krabatící se guma v pase

chybí kapsa na zip Cena: 1140,- spodní boxerky Klady: výborné odvětrání

univerzálnost Zápory: nenalezeno

Tohle je jasná alternativa pro volnomyšlenkáře a ty, kteří chtějí mít dvě samostatně nositelné funkční věci. Styl je jasná ulice a musím se přiznat, že hlavně v horku jsou kraťasy parádní. Jak jsou široké, tak jsou vzdušné. Do hlubokých kapes dáte vše potřebné pro běh ve městě. Na stranu druhou počítejte s tím, že vám v nich věci budou možná lehce plandat.

Jedna výtka míří na gumový pas, po pár nošeních zůstává zkrabacený. Naopak je skvělé, že hned pod ním je po stranách a v zadní části síťovina, která zajišťuje vzdušnost. V kombinaci s elastickým sportovním spodním prádlem je v nich běh naprosto v pohodě s tím, že tou důležitější částí pro běh je rozhodně spodní vrstva. Šortky nejsou vhodné na delší běhy, ale spíš na kratší distance do 15 kilometrů. Šortky využijete klidně i na jiné sporty: basket, volejbal, fotbálek atd.

Co se týče spodních boxerek, padnou skvěle. Nikde neškrtí, neshrnují se a výborně zamezují odření stehen. Líbí se mi také barevnost, které se UA rozhodně nebojí. A hlavně: člověk se díky síťovině, která je na bocích a v zadní části, nepotí.





GORE X-running 2.0 Shorts



Cena: 1999,- Klady: materiál

kapsičky na vnitřních nohavicích

nastavitelný pas Zápory: vyšší cena

Gore je skvělá firma, která dělá špičkové věci v té nejvyšší kvalitě. A tomu také odpovídá jejich cena. Šortky X-running 2.0 Shorts jsou především určeny zdatným trailovým harcovníkům, kteří v terénu tráví mnoho hodin. Šortky jsou oproti jiným přiléhavější, nikde neplandají, tudíž skoro nehrozí, že byste je o něco zachytili. Jsou z velmi lehkého materiálu, který výborně schne.



Spodní nohavice jsou o poznání delší než vrchní šortky. Skvěle sedí, materiál je příjemný a nikde neškrtí. Navíc mají dvě kapsičky, do kterých se vejdou například rozměrově menší gely. Při běhu to ničemu nevadí a po chvilce ani nevíte, že v nich něco nesete. Pas je díky možnosti přehnutí nastavitelný, tím však zmenšíte poutko na gely o jedno. Celkem jsou poutka čtyři, každé má dvě samostatná očka. V zadní části je ještě menší kapsička na zip, kam v pohodě dáte klíče nebo kapesníky.





Craft – Trail 2V1



Cena: 1390,- Klady:

hodí se do chladnějšího počasí

vodě odpudivý materiál Zápory: malé kapsičky

Ideální kraťasy do chladnějšího počasí. Pokud sluníčko při vašem výběhu vykoukne více, pocítíte to. Craft na materiálu nešetřil, šortky jsou prostě robustnější. Materiálu se ale jinak nedá nic vytknout. Volnější část i vnitřní je z velmi příjemného materiálu. Pohyb je v nich velmi uvolněný, nikde nic neškrtí, nepřekáží. Příjemné je také to, že zvládnou i lehký deštík a hned nepromoknou.



V pase sedí velmi dobře. Na zadní části je kapsička na zip, která je ale opravdu velmi malá. Vzadu najdeme i další čtyři síťované a velmi úsporné kapsičky na energetické doplňky a jednu větší. Podle zkušeností kraťasy zvládnou i celkem hrubé zacházení, aniž by utrpěly zásadnější újmu.