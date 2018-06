TEST: Porovnáváme dva materiály v podání dvou bund českého Tilaku

Zatímco v létě stačí obyčejné kraťasy a funkční tričko, běhání v zimě je oproti tomu na použitou výstroj citelně náročnější, alespoň pokud nechcete riskovat podchlazení.



Kvalitní bunda nade vše

V zimě se proto kromě bot stává nepostradatelným ještě jeden kousek běžeckého vybavení. Dobře fungující bunda umožní trénink i v náročnějších podmínkách, jako jsou studený vítr, déšť, sníh a mráz.

Při výběru dlouhých elasťáků nebo spodního funkčního trika prakticky nemůžete udělat chybu. Stačí se soustředit na rozumnou gramáž a použité materiály, které se však mezi jednotlivými výrobci příliš nemění. Vybrat vhodnou bundu je oproti tomu v některých případech pořádná alchymie s množstvím proměnných.

Gore-Tex versus Pertex v podání české značky Tilak

V následujícím testu budeme porovnávat dvě různé bundy a zároveň dva materiály, které patří k těm nejpoužívanějším. Na jedné straně bude stát proslulá voděodolná membrána Gore-Tex (GTX) ve svém nejlehčím a nejprodyšnějším provedení Active. Na straně druhé pak extrémně lehký, sbalitelný a odolný Pertex Microlight v provedení Aira.

Společným jmenovatelem obou testovaných bund je česká značka Tilak sídlící v Šumperku. Za zmínku přitom stojí především fakt, že kompletní návrh i výroba se odehrává v České republice a že se jedná o jedinou českou značku, která má licenci pro použití Gore membrán.

Než se vrhneme na bundy samotné, pojďme se podívat trochu blíže na testované materiály spolu s jejich výhodami i nevýhodami.

Bunda Tilak Attack Active s materiálem Gore-Tex Active

Membrána GTX Active je nejnovější generací třívrstvých Gore membrán s doposud nepřekonanou prodyšností a absolutní odolností proti větru i vodě. I přes velmi vysokou prodyšnost je však potřeba počítat s tím, že tento třívrstvý materiál nebude při tak intenzivním pohybu, jako je běh, stíhat a pod bundou se potit budete tak jako tak. Vzhledem k tomu je membrána GTX Active ideální volbou pro pohyb ve velmi chladném počasí, v horách nebo při volnějším tempu.

Ve velkých mrazech totiž GTX Active efektivně udrží tělesné teplo a zároveň nebudete mít problém s přehříváním. V takových podmínkách pod bundu stačí obléci výrazně méně teplé oblečení, než které byste si vzali pod lehčí a vzdušnější bundy. V teplotách kolem nuly nebyl problém běhat pouze s jedním lehkým podvlékacím trikem, které zajišťovalo odvod potu od pokožky. Při běhu ve větších mrazech jsem ho pak vyměnil za zateplené triko bez nutnosti přidávat třetí vrstvu.

Hory jsou kategorií samy o sobě, ve vyšších nadmořských polohách se nevinně vyhlížející oblačnost může během chvíle změnit ve velmi nepříjemný slejvák. Promoknout a promrznout si v tuto chvíli člověk nemůže dovolit, proto přichází na řadu spolehlivá ochranná vrstva. Většina dlouhých horských závodů (Ultra Trail du Mont Blanc a mnohé další) navíc v povinné výbavě požaduje oblečení s tak vysokým vodním sloupcem a dobrou prodyšností, že třívrstvá voděodolná membrána je jednou z mála možností, jak tyto podmínky splnit. Osobně beru při běhu v polohách nad dva tisíce metrů membránovou bundu s sebou vždy, i když to ráno vypadá na jasný a slunečný den.

Bouřka a prudký déšť ale člověka mohou potkat i jinde než v horách, opět se přitom jedná o podmínky, ve kterých bude membrána GTX Active jako doma (tedy pokud teploměr neukazuje více než 20° C). Jde-li o to zůstat v suchu po neomezeně dlouhou dobu, jiný materiál hledat nemusíte.

Shrneme-li všechna pro a proti, dostaneme na jedné straně absolutní ochranu proti větru a vodě s poměrně slušnou hmotností i prodyšností. Prodyšnost na straně druhé však není dostatečně vysoká, aby se bundu vyplatilo brát při lehkém dešti nebo vysoké vlhkosti a teplotě. GTX Attack Active je tak ideální volbou při intenzivních srážkách, velmi chladném počasí nebo do nevyzpytatelného počasí v horách.

Bunda Tilak Attack Active je v podstatě ztělesněním všech výše popsaných funkčních vlastností. Hned zkraje mě potěšila hmotnost 320 gramů ve velikosti L. Ta sice neřadí tento model mezi nejlehčí bundy ve své třídě, ale zároveň se jedná o hodnotu dostatečně nízkou, aby při běhu či jiném intenzivním pohybu nečinila sebemenší potíže. Slušná je i sbalitelnost, bundu jsem bez problémů složil do dvanáctilitrové běžecké vesty a ještě mi zbylo dostatek místa na dalších pár kousků oblečení, vodu a jídlo na celý den.

Tilak Attack Active lehká technická třívrstvá membránová bunda hmotnost: 320 gramů (L)

materiál: GTX Active větruodolnost: ano voděodolnost: ano prodyšnost: Ret: ‹ 2,00m2.Pa.W-1

kapuce: ano počet kapes: 1 sbalitelnost: velmi slušná cena: 5 990 korun

Příjemné a bezproblémové použití podporuje i střih, který odpovídá požadavkům vysoce intenzivních sportovních disciplín. Samozřejmostí je tedy absolutně volný pohyb paží, prodloužený zadní díl chránící bedra a široký límec, do kterého můžete v případě nepříznivého počasí schovat obličej až po nos.

Chybět nesmí ani kapuce s možností stahování a našitým kšiltem. Právě kapuce byla jedním z největších překvapení. Přestože s kapucemi bez ohledu na tvar a použitý materiál mívám většinou výrazné problémy a radši běžím s mokrou hlavou, musím říci, že kapuce bundy Attack člověka nijak neobtěžuje, až na šustění, které bohužel přebije většinu okolních zvuků.

Vzhledem k tomu, že mám tendence se při běhu spíše přehřívat, se pro mě stala bunda Attack Active přítelkyní do nepříznivého zimního počasí a do vysokých hor, kde na použitém vybavení záleží v případě potíží mnohem více než v nižších polohách.

Bunda Tilak Aira s materiálem Pertex Microlight

Druhým testovaným materiálem je známá tkanina japonské značky Pertex ve variantě Microlight. Pertex má na rozdíl od Gore membrány své přednosti v extrémně nízké hmotnosti a bezkonkurenční sbalitelnosti. Shodná je vynikající ochrana proti větru, ale postrádat naopak budeme spolehlivou voděodolnost (tou by v nabídce této značky disponoval pouze materiál Pertex Shield+).

Kombinace těchto předností (nízká hmotnost, sbalitelnost a solidní ochrana) přímo vybízí k použití pertexové bundy jako záložní vrstvy nebo jako lehké ochrany proti nepřízni počasí v každém ročním období. Díky absolutní sbalitelnosti se vám bunda bez problému vejde do dlaně (stejně jako do ledvinky nebo objemnější kapsy u kalhot), takže je možné ji mít neustále při sobě, i když zrovna nepoběžíte s batohem nebo vestou.

Ve vysokých horách, kde dokáže být počasí velmi zrádné, vám však pertexka coby záložní vrstva příliš nepomůže. Výrazně lepší ale bude situace v létě v českých horách, ve kterých se nedostaneme do takových extrémů, tam lehká pertexová bunda splní svůj úkol dokonale.

Díky lehké konstrukci můžete zároveň počítat s vynikající prodyšností, která na rozdíl od membrány umožňuje bezproblémové použití i v teplejším počasí bez rizika nadměrného pocení. Odolnost proti vodě není u materiálu Pertex Microlight specifikovaná, ale nemusíte se bát, že by materiál promokl při prvním kontaktu s kapkami deště. Na celodenní liják to sice nebude to pravé, ale lehký déšť nebo kratší pobyt v sychravém počasí bunda ustojí bez ztráty kytičky.

Vzhledem k vysoké prodyšnosti se však vytrácí schopnost izolace a v nízkých teplotách je potřeba se pod pertexovou bundu více obléci. Při teplotách nad deset stupňů nad bodem mrazu ještě vystačíte s lehkým podvlékacím trikem s dlouhým rukávem, ale jakmile přituhne, budete muset použít těžší kalibr v podobě zateplené podvlékací vrstvy nebo kombinace dvou lehkých trik.

Provedeme-li i tentokrát součet všech kladů a záporů materiálu Pertex Microlight, vyjde nám, že pertexové bundy jsou vynikající do lehce nepříznivého počasí po celý rok. Nejvíce však svůj potenciál uplatní v letních měsících, kdy se dokážou ze stogramového balíčku velkého jako pěst ve vteřině proměnit v solidní ochrannou vrstvu pro větru a lehkému dešti. Prodyšnost materiálu je špičková, ale o to horší bude izolace v zimních měsících, kdy rtuť na teploměru klesá pod bod mrazu.

Na rozdíl od bundy Attack Active je Aira v portfoliu šumperského Tilaku novinkou. Poprvé jsem na ni narazil v loňském roce na závodě Hostýnská Osma a musím říct, že mě zaujala svým zpracováním hned na první pohled.

Konstrukčně se jedná o klasickou pertexku s hmotností neuvěřitelných 130 gramů (ve velikosti L), která se dá snadno sbalit do vlastní kapsy, kde vytvoří kompaktní balíček o rozměrech 18x10x5 centimetrů, který se bez potíží vejde do dlaně, stejně jako i do té nejmenší běžecké vesty.

Tilak Aira lehká sbalitelná bunda z materiálu Pertex Microlight hmotnost: 130 gramů (L) materiál: Pertex Microlight větruodolnost: ano voděodolnost: DWR kapuce: ano počet kapes: 2 sbalitelnost: do vlastní kapsy cena: 2190 korun

Na rozdíl od některých dalších bund podobného ražení, které jsem měl možnost vyzkoušet (Inov-8 Race Elite Windshell, Salomon Fast Wing nebo Peak Performance Hicks), působí materiál, ze kterého je Aira ušitá, výrazně odolnějším a pevnějším dojmem při zanedbatelně vyšší hmotnosti.

Odolnost proti větru je vzhledem k použitému materiálu samozřejmost a o částečnou odolnost proti vodě se stará finální úprava DWR (Durable Water Repelent - odolná voděodpudivá úprava). V prudkém dešti musíte počítat s tím, že brzy budete mokří skrz naskrz, ale lehký déšť, mrholení nebo namrzající mlha nebudou představovat žádný problém.

Při běhu v teplotách nad 10° C mi bohatě stačilo lehké triko, ale v případě většího chladu už jsem pod Airu oblékal zateplené spodní prádlo, případně dvě lehčí vrstvy přes sebe.

Střih je příjemně atletický, je upnutý kolem boků a hrudníku a zároveň nijak neomezuje volnost pohybu ramen a paží. Nechybí ani kapuce, která je řešená klasickým, velice přiléhavým způsobem, takže ji osobně využívám pouze v případě nejvyšší nouze. Velmi zajímavě jsou řešena zakončení rukávů s anatomicky pootočeným otvorem na palec. Díky tomu rukáv kryje i značnou část dlaně a při chladném počasí jsem byl schopen do něj schovat prakticky celou ruku.

K dispozici jsou i dvě kapsy. Jedna objemnější, je prakticky umístěná v oblasti beder (tato poloha značným způsobem omezuje poskakování uložených věcí), druhá je menší, náprsní s vnitřním vývodem na sluchátka.

Tilak Aira je bunda, která je tak lehká a skladná, že ji s sebou pro jistotu beru na každý delší běh terénem. Pokud ji nebudu potřebovat, vzhledem k její zanedbatelné hmotnosti mě to nemusí trápit, ale ve chvíli, kdy na ni přijde řada, dokáže člověku doslova zachránit krk.