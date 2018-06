TEST: Sporttester Polar je nabitý funkcemi za skvělou cenu

Základním kamenem aktualizované nabídky Polaru jsou dva nové produkty se zaměřením na fitness (A300 a Loop) a především dvoje multisportovní GPS hodinky V800 a M400. I když V800 se jakožto špičkový triatlonový model stal vlajkovou lodí značky, největší počet běžců bude spíše zajímat varianta M400, která za vynikající cenu nabízí prakticky všechny potřebné funkce a ještě něco navíc.

Polar M400 Multisportovní hodinky s GPS hmotnost: 57 gramů baterie: 250 mAh Li-pol výdrž: 8 hodin s GPS cena s HR pásem: 5 490 korun

barevné varianty: černá/bílá Klady: vynikající poměr cena/výkon

velké množství funkcí

přítomnost monitorování denní aktivity

voděodolnost Zápory: potřeba pravidelně aktualizovat software hodinek

polar Flow není tak dotažený, jako konkurenční tréninkové deníky

Pryč jsou doby, kdy jste u Polaru potřebovali k aktivaci všech funkcí nejrůznější externí sensory. Stejně jako většina konkurenčních sporttesterů už mají nové M400 vše potřebné uvnitř. Za teploměr a barometr, který je implementovaný pouze v modelu V800, byste si museli výrazně připlatit, ale jestli vám stačí Bluetooth hrudní pás a GPS na měření uběhnuté vzdálenosti a sledování rychlosti, jsou M400 s doporučenou cenou 5 490Kč (včetně pásu) jedním z nejlevnějších a zároveň nejpropracovanějších modelů ve své třídě na trhu.

Výdrž baterie

Výdrž baterie u M400 je v GPS módu až 10 hodin. Bez ní pak bez problémů dosáhnete na hodnotu několika týdnů. Použití BT hrudního pásu ani podsvícení výdrž nijak zásadně neovlivňuje. Nastavení citlivosti snímání (kvůli prodloužení životnosti baterie při zapnuté GPS) bohužel není možné, ale díky klasické micro USB zdířce, kterou se hodinky nabíjí a připojují k počítači, není problém dobíjet “za chodu” z kapesní powerbanky nebo z čelovky. Zajímavý je i fakt, že baterii vám v autorizovaném servisu bez problémů vymění a po několika letech tak nebudete muset řešit nový sporttester jen kvůli snížené energetické kapacitě.

Multisportovní využití

Vzhledem k multisportovní povaze je samozřejmostí voděodolnost do třiceti metrů. Stejně tak můžete využít kromě běhu některý z více než třiceti dalších dostupných sportovních profilů, jako jsou cyklistika, lezení, veslování, ale třeba i basketbal, fotbal nebo kruhový trénink. Tato rozmanitost umožní výrazně zpřehlednit veškeré vaše sportovní aktivity v tréninkovém deníku Polar Flow.

Počet sportovních režimů, které budete mít v hodinkách k dispozici, je prakticky neomezený. Pro jejich aktivaci a nastavení však musíte do prostředí Flow, ať už to bude ve webovém prohlížeči, nebo v mobilní aplikaci. V samotných hodinkách není možnost profily vytvářet ani editovat. Jestli jste před závodem zapomněli doplnit sportovní režim o potřebnou metriku, bez přístupu do Flow tak máte smůlu.

Stejně jako není omezen počet samotných profilů, není omezen ani počet obrazovek v rámci jednoho z nich. Na jednu obrazovku můžete umístit jeden až čtyři údaje zcela podle své volby. Na výběr máte z údajů o čase, nadmořské výšce, srdeční frekvenci, vzdálenosti, rychlosti a kadenci. Na kadenci jako jedinou potřebujete externí sensor měřící délku a frekvenci vašeho kroku. Ten je však mimo hodinky umístěn především kvůli vyšší přesnosti.

Jako jednu z nejvýraznějších nevýhod vidím nemožnost prohlížení obrazovek v momentě, kdy je trénink pozastaven. Tento fakt však alespoň částečně kompenzuje oddělení automatických mezičasů od manuálních v potréninkových statistikách a funkce odhadu výsledného času na zvolenou distanci.

Srdeční frekvenci Polar M400 měří standardně hrudním pásem, ale příznivce optických technologií potěší, že není problém hodinky spárovat s některým z náramků, jako je například Mio Link, kterému jsme se v recenzi věnovali na podzim.

Přečtěte si recenzi na optické snímače srdeční frekvence Mio Alpha a Link.

Spojení s chytrým telefonem

Zajímavá je i konektivita s mobilní aplikací na iOS a Android, která byla v poslední aktualizaci rozšířena o Smart Notifications, tedy schopnost zobrazování SMS zpráv a dalších upozornění z vašeho telefonu přímo do hodinek. Kromě této vychytávky (mimochodem, Polar M400 je pravděpodobně nejlevnější sporttester na trhu s touto funkcí) slouží spojení s telefonem k přenášení tréninkových dat z hodinek do Polar Flow a k synchronizaci nastavení.

Sledování denní aktivity

Zapomínat nesmíme ani na další funkci, která M400 výrazně odlišuje od konkurence. Tou je přítomnost sledování denní aktivity, kdy vám jsou na základě osobního nastavení hodinky schopné říci, kolik pohybu je ještě potřeba vykonat, abyste dosáhli na svou každodenní optimální hodnotu. Ve zjednodušené podobě tak Polar ukazuje, kolik kroků jste za den ušli, kolik kalorií spálili a kolik hodin jste byli aktivní. K dispozici je i odhad nachozených kilometrů podle krokoměru a informace, kolik času musíte věnovat chůzi nebo běhu, abyste splnili svůj denní cíl. V přehledném grafu se můžete po synchronizaci s Flow podívat nejen na rozvrstvení svých aktivit v průběhu dne, ale třeba i na kvalitu svého spánku.

Třešničkou na dortu je Polar Fitness Test, který na základě dlouhodobých zkušeností s měřením srdeční frekvence dokáže vyhodnotit vaši fyzickou kondici. Díky této funkci vám jsou hodinky schopné odhalit případné přetrénování a také fakt, jestli vás váš trénink posouvá požadovaným směrem.

Kapesní rozměry

Důležitým parametrem jsou i rozměry, které patří k jedněm z nejzajímavějších napříč různými značkami. M400 je jako jeden z mála sporttesterů dostatečně malý a tenký, bez problémů sedne i na drobné dámské zápěstí. Tomu pomáhá i elegantní bílá varianta, která kromě rozdílné barvy disponuje i jemnějším a pružnějším silikonovým páskem.

GPS díky nejnovějšímu čipu U-blox 7 načítá během několika málo vteřin a samotná citlivost je velmi vysoká. Vysoká zástavba, ani hustý les by hodinkám neměly činit výraznější problém. Jediná situace, kdy jsem narazil na ztrátu signálu byl běh v hlubokém horském údolí.

Ovládání hodinek

Ovládání Flow i samotných hodinek je velmi jednoduché a po pár hodinách seznamování už nebudete mít problém. Jediným háčkem může být absence české lokalizace. Použitá angličtina je však natolik jednoduchá a doplněná o výmluvné ikonky, že by neměla být problémem ani pro neangličtináře. Český manuál je samozřejmostí.

Časté aktualizace

Jedinou vadou na kráse jinak velmi povedeného produktu je fakt, že na vydání nových modelů Polar poměrně chvátal a do světa je vypouštěl v ne zcela finální podobě. Hardwarově je vše v naprostém pořádku, ale na softwaru se stále pracuje častými aktualizacemi a některé z nových funkcí teprve čekají na svou implementaci. Kvůli tomu je nutné hodinky okamžitě po zakoupení aktualizovat na nejnovější verzi. Stejně tak i tréninkový deník Flow podstupuje časté updaty a některý nedostatky a drobné chyby jsou postupně opravovány. V současné době však již není problém data z Flow exportovat a využívat některý z jiných online deníků, jako je např. Strava, Endomondo nebo TrainingPeaks.

Celkově jsou GPS hodinky Polar M400 na svou nízkou cenu až překvapivě nabité funkcemi a kromě bohatého softwarového vybavení disponují i kvalitním zpracováním a ve své cenové třídě hledají důstojnou konkurenci jen velmi těžko. Přesná a rychlá GPS a měření srdeční frekvence je základ. K tomu M400 přidává spojení s mobilním telefonem, chytré notifikace, voděodolnost, multisportovní použití, monitorování denní aktivity a schopnost sledovat vaši kondici.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.