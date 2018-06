TEST: Pohodlný batoh na túry i dovolenou The North Face Litus 32

Sbalit si spacák, jídlo, náhradní oblečení a vyrazit na dovolenou, na pár dní do přírody nebo na delší pochody. Přesně na tyto podmínky je batoh The North Face Litus 32 dělaný. Pevná zádová konstrukce pomáhá s pohodlím i při celodenním nošení, poměrně nízká hmotnost a poměrně univerzální velikost však zbytečně neobtěžují, ani když vyrazíte na lehko třeba jen na kratší výlet s malou svačinou a rezervní bundou.

Hlavní část batohu tvoří jednolitý vnitřní prostor o objemu 32 litrů, který je dostupný pomocí horního zipu. Ten je na boční straně protažen až dolů a díky tomu lze celkem pohodlně přistupovat i k věcem na spodu plně naloženého batohu. Na zádech je jedna oddělená kapsa, kterou můžete využít například na rezervoár na vodu, na který je batoh připravený i díky úchytům na hadičku (součástí batohu ale rezervoár není).

V horní části je praktická vnitřní kapsa na zip, ideální místo na doklady, klíče a další cenné drobnosti. Nejvíc se mi na batohu však líbila venkovní neuzavřená zadní kapsa, která je prostorná a jednoduše do ní strčíte svačinu, pláštěnku nebo jiný kus oblečení, který potřebujete mít rychle po ruce. Po stranách nechybí strečové kapsy například na lahve, další dvě poměrně velké kapsy na zip jsou součástí bederního pásu, kam se pohodlně vejde kompaktní fotoaparát, mobil i peněženka.

Skvěle vyřešený je zádový systém, který zabraňuje nadměrnému pocení. Vyzkoušel jsem ho v praxi na několika výpravách v letních dnech po Krkonoších nebo například v Brdech a byl jsem velmi překvapen celkovým pohodlím. Prohnutá zádová výstuha způsobuje, že se batoh (kromě prodyšné síťoviny) dotýká těla v podstatě jen dole na bedrech a nahoře v oblasti ramen. Velká část zad tak zůstává volná, což je příjemné především v teplejších dnech, přitom se tímto způsobem pohodlně nosí i těžký náklad, k čemuž výrazně pomáhají i pohodlné popruhy. Pevná zádová výztuha se navíc dá z batohu úplně vyndat (stačí rozepnout jeden zip) a batoh můžete pohodlně vyprat nebo ho sbalit třeba do lodního barelu na vodě.

The North Face Litus 32 dostupné velikosti: S/M, L/XL

hmotnost: 879 g / 936 g

nosnost: 11 Kg

objem: 32 l

cena: 1 870 korun Klady:

pohodlný zádový systém

univerzálnost

velká zadní kapsa Zápory: vyšší cena

K dobrému usazení na těle pomáhá nejen bederní pás, ale i nastavitelný hrudní pás. Jak bývá u kvalitnějších batohů zvykem, upravit můžete nejen jeho délku, ale pomocí speciálních kolejniček i pozici na hrudi.

Nylonový materiál, ze kterého je batoh vyroben, je nepromokavý a batoh si s lehkým deštěm bez problémů poradí. Na pořádný lijavec je připravena pláštěnka, která je součástí balení a která schová i věci v zadní otevřené kapse, a zabrání vniknutí vody skrz zipy. Její nasazení je otázkou zhruba jedné minuty. Na batohu nechybí ani poutka pro uchycení holí a reflexní proužek pro vaši lepší viditelnost.

Cenou, která se pohybuje kolem 1 900 korun, se Litus 32 řadí mezi nejdražší batohy ve své kategorii. Pokud však hledáte relativně univerzální batoh, jehož kvalitní zpracování je vidět v každém detailu, vyniká pohodlím a vyhovuje vám méně tradiční přístup do vnitřku přes zip, mohl by vám The North Face Litus 32 vyhovovat.