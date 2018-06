TEST: Sportovní podprsenky, které zkrotí bujná ňadra

Běžecká podprsenka bez kompromisů

Koeficient prohupu byl definován v roce 2014 při prvním velkém RUNGO testu běžeckých podprsenek jako bezrozměrná veličina udávající rozdíl poklesu prsou při běhu mezi stavem zcela bez podprsenky a stavem v podprsence. Koeficient 1 tak mají prsa zcela nechráněná, nulovou hodnotu má ideální stav v takovém zařízení, kde se prsa nehnou ani o píď. Subjektivním zkoumáním bylo zjištěno, že jako nepříjemný je vnímám běh v podprsence s koeficientem prohupu vyšším než 0,15. Při hodnotě nad 0,3 už je toto počínání přímo bolestivé a podprsenka není pro běžkyně s popředím vnadnějším než košíček B použitelná. V omezené míře ji lze využít při nehopsavých posilovacích blocích či protahování.



Za tři roky testování běžeckých podprsenek (a předchozí roky běhání v čemkoliv, co bylo schopno můj poskakující objem alespoň částečně umravnit) jsem nasbírala kolekci zásadních poznatků o tom, co by běžkyně měla od své podprsenky požadovat.

Nezbytné je trvat na propracovaném střihu tvořeném dvojitými košíčky, překříženými projmutými ramínky, které neucítíte při žádném pohybu ramen, a dostatečném počtu prodyšných a savých materiálových vsadek, především v oblasti zad a „žlábku“. Nulová je moje tolerance ke koeficientu prohupu vyššímu než 0,15, k materiálům, které nejsou opravdu výrazně savé, a k přítomnosti přehršle plastových či kovových hejblátek, které mají upravit délku ramínek, ale ve skutečnosti jsou jen původci odřenin, beďárků a následných jizev na vaší kůži.

Pozůstatky běhu v pevné podprsence a hrudním pásu mohou být pro ženskou kůži fatální

Je třeba si uvědomit, že životnost běžecké podprsenky je zhruba jeden rok každotýdenního používání, přičemž platí, že dražší značky vydrží i dvakrát delší dobu a drsnější zacházení. Pak se materiál začne vytahovat (nebo se vám běháním zmenší prsa, kterémužto vandalismu předejdete pravidelnou konzumací piva či jiné vysokokalorické stravy) a podprsenka se ze šuplíku „na běh“ přestěhuje do šuplíku „na volný čas“. Některé méně kvalitní značky po uplynutí doby životnosti začnou kvůli zteřelému materiálu provádět na kůži různé neplechy v podobě odřenin a „vlčích kousnutí“ (jak na opruzeniny a odřeniny si přečtěte v tomto článku). Těm můžete částečně předejít použitím vazelíny v nejvíce exponovaných oblastech (ramínka, háčky na spodku zadního dílu, spodek předního dílu, zvlášť v kombinaci s hrudním pásem). Já osobně dávám přednost kvalitě a prádlo každou sezónu obnovuji o kousky, ve kterých pro mě bude běhání radost.



Nejlepší podprsenky pro jaro a léto 2016

Kari Traa Brystfager Bra



Kari Traa Brystfager Kari Traa Brystfager

Nebyla to sice láska na první pohled, ale rozhodně je to láska na celý život. Než jsem si ji na sebe natáhla, měla jsem ji jen za další obyčejnou běžeckou práskačku, jakých jsem už zkoušela tuny. Pak jsem v ní vyběhla – a všechno, co jsem kdy věděla o sportovních podprsenkách, se mi zhmotnilo na hrudníku. Moje poskakující obliny najednou seděly u těla jako pes na povel. Luxusní pocit jsem měla jak z výrazně širokých polstrovaných ramínek, tak ze všemožných savých detailů na hrudníku.

Pokud podprsenku obrátíte naruby, pokocháte se naprosto revolučním střihem tvořeným z košíčků ze síťoviny našitými na tělo klasického sportovního body. Díky tomu (a také díky pásku stahujícímu ramínka na zádech) drží v této podprsence všechno tam, kde má. Na rozdíl od druhé šampionky mezi podprsenkami Panache nepotřebuje Brystfager tvrdý spodní lem na hrudníku, tudíž nezanechává hluboké rány na kůži. Pokud běháte s hrudním pásem, který je těchto ran spolutvůrcem, tuhle inovaci opravdu oceníte!

Jedinou výhradu mám k výskytu plastových udělátek pro dotažení ramínek a příliš volným zádům, kde absence látky nepomůže s odvodem potu. Vzhledem ke střihu si tuto podprsenku kupte o 15 procent menší, než je vaše konfekční velikost. Kromě sladké růžové je k dostání v kreativních různobarevných kombinacích a navíc k ní můžete dokoupit i barevně ladící funkční kalhotky. My holky to totiž máme rády pestré.



Doporučená maloobchodní cena: 1 399 korun

Koeficient prohupu: 0,05 (na hranici možnosti detekce), testovaná velikost L

Hodnocení: Nejlepší běžecká podprsenka této sezóny. Ideální volba pro běžkyně s velkými ňadry, které navíc běhají s hrudním pásem. K dostání je ve velikostech XS až XL a pestrobarevných kombinacích.

Panache Sports Vest

Tílko Panache Tílko Panache

Pokud máte rády letní all inclusive, zkuste si koupit běžecké tílko se všitou podprsenkou Panache. Zachovává absolutně všechny klady nejlepší sportovní podprsenky na světě a za dvě stovky navíc k ní přidává krásné běžecké tílko. Konstrukce sportovní podprsenky Panache oddalující vaše poprsí od sebe při zajištění jeho absolutní nehybnosti je překryta tenkou vrstvou látky, která ovšem není tak savá, jak jsme u funkčních materiálů zvyklí. Nesnášíte-li růžovou, můžete si tílko pořídit v elegantní černé a ve velikostech od mirabelek po melouny. Stejně jako klady zachovává tílko i zápory této podprsenky – tedy velice pevný spodní díl, který při delších vzdálenostech umí kůži na hrudi pěkně pošramotit, a háčky, které umí občas zezadu vykouknout a trochu vás pokousat na zádech. Ćástečně to spraví vrstva vazelíny. Částečně.



Doporučená maloobchodní cena: 1 539 korun

Koeficient prohupu: 0 při testované velikosti 85FF

Hodnocení: Jinak podaná nejlepší běžecká podprsenka všech dob, všitá do tílka v růžové nebo černé barvě. Absolutní nehybnost prsou při jakémkoliv kroku a skoku je vykoupena nutností použití vazelíny proti odřeninám ve středu spodního lemu a na zádech podprsenky pro intenzivní běhy delší než deset kilometrů.

NIKE Pro Hyper Classic Padded



NIKE Pro Hyper Classic NIKE Pro Hyper Classic

Moje kůže s velkou radostí vyzkoušela vylepšenou verzi skvělé klasiky Nike Pro. Na rozdíl od své starší sestry je vyrobena ze savějšího materiálu, především na zadním díle je tento posun velice komfortní. Košíčky jsou mírně vycpané, takže poskytují o to větší podporu. Jinak podprsenka zachovává vysoký standard přilnavosti a savosti materiálu Dri-FIT. Zadní díl lze považovat za pravou letní verzi původní NIKE Pro, vybavený krásnou síťovinou.

Nevýhodou je nižší tloušťka a nosnost gumy na spodním lemu podprsenky, v tom byla původní NIKE Pro lepší. A poznámka pod čarou, pokud vám nestačí podprsenka všitá do kombinéz a tílek pro triatlon, tento typ je dostatečně podpůrný, projmutý a rychleschnoucí i pro tyto speciální účely.



Doporučená maloobchodní cena: cca 1 250 korun

Koeficient prohupu: 0,15 při velikosti L

Hodnocení: Ideální volba pro horké dny nebo triatlon. K dostání ve velikostech XS až XL a několika krásných barevných designech.

PUMA POWERSHAPE Cardio

PUMA Powershape Cardio PUMA Powershape Cardio

Souznění na první dotyk se mi přihodilo s podprsenkou PUMA. I když vztahy založené na hmatové přitažlivosti prý bývají krátkodobého charakteru, tohle je moje druhá kůže pro běhy při teplotách vyšších než dvacet stupňů Celsia minimálně pro celou další sezónu.

Podprsenka je typu „body“ s přidanou hodnotou zapínání zadního dílu, který ji poměrně výrazně utáhne a zamezí vnadám v nekontrolovantelných výkyvech nahoru, dolů i do stran. Zadní díl je tvořen velice sofistikovaně zpracovaným panelem odvádějícím řeky potu ze středu zad - zatím nejlepším odvodním kanálem, jaký jsem kdy na sportovní podprsence zažila. Společně s prodyšnými šipkami, které funkčně i designově navazují na letní kolekci dámských běžeckých triček, vytváří ideální komfort pro souvislé běhy v tom největším parnu.



Doporučená maloobchodní cena: cca 1 400 korun

Koeficient prohupu: 0,15 při velikosti L

Hodnocení: Savá kráska pro horké dny. K dostání ve velikosti XS až XL a několika šťavnatých barvách.

adidas supernova

adidas supernova, barva pro rok 2016 adidas supernova, barva pro rok 2016

Nestárnoucí klasika Infinite series a jejich odnoží posledních dvou sezon je chrlena svým výrobcem v neskutečně zajímavých barevných kombinacích a designech, takže má člověk pocit, že recenzuje pořád nové podprsenky, i když střih zůstává (zaplaťpánbůh) stejný. Střih podprsenky je opravdu veliký vklad - absolutně bezešvý, projmutý tak, aby látka či ramínka nezavazely v jakémkoliv pohybu, přesto pevně svírající obliny na místě k tomu určeném.

Výrobce v pomalých, téměř neznatelných krůčcích vylepšuje prostorové rozmístění ploch s ventilačním materiálem Climalite pro odvod potu a horka od kůže. Starší barevné verze podprsenky lze zakoupit v outletech i za desetinu původní ceny.



Doporučená maloobchodní cena: cca 1 199 korun

Koeficient prohupu: 0,1 při testované velikosti 40

Hodnocení: Nestárnoucí klasika, která nádherně vypadá pod síťovaným tílkem nebo (pokud nepijete tolik piva jako já) jen nad bříškem vyzdobeným pekáčem buchet.

Tchibo



podprsenka Tchibo, verze 2016 podprsenka Tchibo, verze 2016

V dlouhodobém hodnocení je nejlepším výrobcem low cost podprsenek firma Tchibo a ani letos na jaře nepřichází s něčím, za co by se měla stydět. Tchibo opravdu dbá na střih, který je vypracován pečlivě včetně dvojitých košíčků, širokých měkkých ramínek a látkového krytí posuvných dílů, ale bez zbytečně dráždivých švů. Toto technické řešení zabraňuje vašim vnadám poskakovat si podle uvážení.

Nízká cena podprsenky se pochopitelně projevuje na nižší kvalitě materiálu, který není nijak výrazně savý. Kladně hodnotím přítomnost savé síťoviny v oblasti „žlábku“ a horní části ramínek.



Doporučená maloobchodní cena: 299 korun

Koeficient prohupu: 0,25 při testované velikosti 85C

Hodnocení: Dobrá volba, pokud se s během teprve seznamujete a nechcete moc investovat. Dostupná v černé a bílé barvě a velikostech 75B až 85D.

Usnesení a závěr

Protahování s výhledem na pražské kopce

Boj s gravitací je věčný a není třeba ho prohrávat předčasně jen proto, že se věnujeme hopsavému sportu. Ochrana celistvosti Cooperových vazů a krásného tvaru našeho poprsí je proto vedle ochrany dolních končetin správnými botami nejzásadnějším tématem každé běžkyně. Proto jsem v těchto požadavcích stejně nekompromisní jako v pravidle „neodhazovat špinavé ponožky mimo koš k tomu určený“. Závěrem přináším žebříček podprsenek, které za tři roky testování projevily v dlouhodobém měřítku nejvyšší kvalitu ve všech mnou požadovaných parametrech.