TEST: Čelovka od Ledlenseru vás nechá nastavit světlo, jaké chcete

Jsou to již čtyři roky, co jsem testoval SEO7R, a tak jsem byl zvědavý, co je u jeho výrobce Ledlenseru nového. Nečekal jsem revoluci, neboť v oblasti čelovek není vývoj až tak překotný a vlastně není moc co dalšího vymýšlet. Čelovka MH6 je ale téměř dvojčetem již dříve testované SEO7R, která se mimochodem stále prodává.

Model MH6 totiž není ani tak následovníkem starších modelů, ale spíše doplněním portfolia čelovek Ledlenser, tentokrát se zaměřením na outdoor. Konstrukce i vzhled čelovky jsou naprosto stejné jako u modelu SEO7R a to vlastně ani není špatně. Právě důmyslná konstrukce nabízející všechny možné funkce a vlastnosti v jednom balení se mi totiž u Ledlenseru líbila. Zůstalo ovládání jedním tlačítkem, možnost plynulé regulace výkonu i šířky světelného kužele. A podobný je vlastně i výkon. Ledlenser sice dělá tajnosti ohledně přesného typu použité LED, kterou nazývá nicneříkajícím označením „Power LED“, výkon je ale velmi slušných 200 lumenů (o 20 lumenů méně než v případě SEO7R), s nimiž se dá běhat opravdu luxusně.

Šířku světelného kužele si můžete plynule regulovat otáčením reflektoru, což je praktické. Především nejširší režim světla je parádní na běhání i turistiku. Pokud si chcete posvítit do dálky, stačí jeden rychlý pohyb rukou a můžete svítit do vzdálenosti zhruba sto metrů. Světlo má zvýrazněný střed a vlastně vypadá podobně jako logo samotného Ledlenseru. Přepnou si můžete i na červené světlo pro případ, kdy se potřebujete vyhnout oslnění.

Konstrukce zůstala plastová, díky čemuž je hmotnost čelovky velmi sympatických 93 gramů (ani tady nenastala žádná změna oproti SEO7R). Napájení je možné li-ion akumulátorem, který je součástí balení a který lze nabíjet microUSB nabíječkou. V případě potřeby ho ale můžete vyměnit za tři AAA baterie. Čelovka je navíc odolná proti dešti i proti pádu podle standardu IPX4-8.

Ledlenser MH6 světelný tok: až 200 lm

až 200 lm výdrž (200 lm): 5 hod

5 hod výdrž (20 lm): 20 hod

20 hod hmotnost: 93 g

93 g napájení: li-ion nebo 3x AAA

li-ion nebo 3x AAA voděodolnost: IP6

IP6 cena: 1 590 korun

klady:

- sedmiletá záruka

- nastavení světla

- pohodlné nošení zápory:

- vyšší cena



Zásadním rozdílem oproti dříve testovanému modelu SEO7R je tak vlastně jen chybějící funkce automatické regulace intenzity světla na základě světla kolem vás. To model MH6 zkrátka neumí. Na druhou stranu je díky tomu výrazně levnější a Ledlenser se tak dostává na konkurenceschopnější cenu. Cena čelovky se v současné době pohybuje těsně pod 1 600 korunami. Velkou výhodou je také velkorysá sedmiletá záruka, kterou Ledlenser ke svým čelovkám nabízí.

Na trhu jistě najdete bezpočet čelovek s vyšším světelným výkonem i nižší cenou. Ledlenser vás ale může zaujmout především malým a lehkým provedením (bez odděleného boxu na baterie) a naprostou svobodou v nastavení intenzity a tvaru světelného kužele. Čelovka je navíc stejně jako SEO7R během nošení opravdu pohodlná.