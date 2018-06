TEST: Oblečení Dynafit. Skvělé, ale pekelně drahé věci na běhání

Mezi klíčové funkční vlastnosti běžeckého oblečení se řadí především hmotnost a střih použitého materiálu, nenasákavost, schopnost odvádět pot a rychlost schnutí, dobře řešené ploché, nebo lepené švy a v neposlední řadě odolnost proti UV záření, nebo prodření.

Dynafit React se snaží ve všech zmíněných parametrech dosáhnout co možná nejlepších hodnot a nutno podotknout, že u většiny z nich se mu to daří. Nechává si za to ovšem po zásluze zaplatit, když oblečení z této řady patří s cenou přesahující 2000,- za kus mezi nejdražší na trhu. Za své peníze na druhou stranu dostanete do detailu dotažený produkt vyrobený v Evropě. Dynafit React tak bude zajímat především běžce, kteří cenovku neřeší, nebo tráví v horách tolik času, že se jim investice bohatě vyplatí.

Dynafit React Shirt

K testování se nám dostaly dvouvrstvé kraťasy a triko s krátkým rukávem, kterým začneme. Konstrukce trika Dynafit React Shirt je typicky horská - tedy s půlzipem umožňujícím efektivní termoregulaci v rychle se měnícím počasí. Obvyklým problémem půlzipových trik je krabacení a vlnění na hrudníku při úplném zapnutí. Toho se i díky uplejšímu střihu v tomto případě obávat nemusíte. Velmi vítaný je také fakt, že zip není v triku všitý, ale vlepený a zespodu krytý tenkým pruhem látky, čímž je zabráněno případnému podráždění pokožky.

V celkovém provedení je kladený maximální důraz na nízkou hmotnost a vysokou prodyšnost. Tu podporují všité síťovinové panely na nejkritičtějších místech v podpaží a mezi lopatkami. Použité materiály velmi dobře dýchají a bleskově schnou, bát se tak nemusíte parných letních dnů ani nečekané bouřky. V mírném dešti budete mít dokonce problém rozeznat, jestli je triko mokré, nebo suché. Při slunečném počasí naopak uvítáte vysokou ochranu proti UV záření.

Výrazným prvkem je i boční kapsička na zip pro umístění mp3 přehrávače, nebo energetických gelů. Kapsa je dostatečně velká, aby se do ní vešel i menší mobilní telefon, ale při větším zatížení počítejte s tím, že triko nepříjemně táhne na jednu stranu a věci v kapsičce intenzivně poskakují, což výrazně zhoršuje požitek z běhu.

Dynafit React Shorts

Dynafit React oblečení pro závody a tréninky v horách Triko s krátkým rukávem

Hmotnost: 124 gramů (velikost M)

Materiál: 100% PES

Cena: 2160,- Klady: Půlzip umožňuje efektivní termoregulaci

Vysoce prodyšný a rychleschnoucí materiál

boční kapsička na zip Zápory: Vysoká cena Dvouvrstvé kraťasy

Hmotnost: 195 gramů (velikost M)

Materiál: 87% Polyamid, 13% Elastane

Cena: 2160,- Klady: Dvouvrstvá konstrukce zabraňuje odírání stehen.

Prostorné zadní kapsy

Voděodpudivá úprava vnější vrstvy

Vysoce odolný materiál Zápory: Nemožnost kombinace s kompresními doplňky

Krátká délka nohavic

Vysoká cena

Dynafit React shorts se řadí do nepočetné kategorie dvouvrstvých kraťasů, u kterých jsou pod vnějšími nohavicemi našité ještě jedny stejně dlouhé a elastické. Tento typ konstrukce efektivně eliminuje hrozbu odřených stehen, můžete však zapomenout na kompresní doplňky. V momentě, kdy byste chtěli pod kraťasy umístit kompresní návleky na stehna, budete mít na nohách tři vrstvy oblečení a to je v letních měsících přece jen příliš.

Vnější materiál je z nezvykle pevné a oděruodolné tkaniny, disponující voděodpudivou DWR úpravou. Nečekejte absolutní odolnost proti promoknutí, ale pár kapek, nebo kontakt s mokrou vegetací kraťasy bez problémů ustojí. Obavy z nízké flexibility a prodyšnosti jsou zbytečné. I přes vyšší pevnost je látka dostatečně pružná a prodyšnost zlepšují laserem vyřezávané ventilační zóny na obou bocích.

Vnitřní nohavice jsou naopak z lehounké meshové tkaniny, která odvádí pot od těla a udržuje nohy v suchu. Na vnitřní straně stehen jsou obě vrstvy sešité dohromady, díky tomu se posouvání a vylézání nohavic se tak bát nemusíte. Velmi povedený je vysoký strečový pas, který příjemně sedí a není potřeba ho dotahovat žádnými gumičkami, ani šňůrkami. Jedinou výtkou ke střihu je délka. Ta dosahuje pouze do poloviny stehen a mohla by být o jeden až dva palce delší.

Nezbytností u trailových kraťasů je nákladní prostor, který v tomto případě sestává ze dvou menších strečových kapes na gely a další drobnosti a třetí, středové kapsy na zip na klíče, peníze, nebo hodně malý telefon.

Celkově se u obou produktů Dynafit React jedná o do detailu propracované kousky oblečení, které vás svými vlastnostmi podrží při krátkých i ultra závodech v nepředvídatelném horském počasí, do kterého byly přímo navržené. Jedinou nevýhodou zůstává vysoká pořizovací cena, která je především u trika s krátkým rukávem velmi citelná.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.