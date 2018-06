TEST: Nová generace New balance Zante vylepšuje nevylepšitelné

Jak vylepšit nevylepšitelné

Neexistuje nic horšího, co by se výrobci běžeckého vybavení mohlo přihodit, než že do světa vypustí perfektní botu bez jakýchkoliv významných nedostatků. Zákazníci si totiž každý rok žádají nové a lepší věci, a tak je potřeba původní model vzít a vylepšit, což ovšem často přináší rozporuplné výsledky.



Do podobné situace se v loňském roce dostala i značka New Balance, když na jaře představila lehkou tréninkovou silniční botu FreshFoam Zante, která se stala naprostým hitem a kromě velkého množství pozitivních recenzí dosáhla i na první příčku v prodejích na amerických e-shopech.

Zante verze 1

Zante první generace byla opravdu velmi povedená bota (přečtěte si naši podrobnou recenzi), která poskytovala vyvážený poměr mezi komfortem a dynamikou. Připočteme-li k tomu příjemný bezešvý svršek, nízkou hmotnost a drop pouhých šest milimetrů, dostaneme model, který nadchnul jak rekreační běžce preferující pohodlí, tak výkonnostně orientované chrty, pro které je prioritou pro změnu nízká hmotnost a dobré chování ve vyšších rychlostech.

Jedinou drobnou vadou na kráse tak zůstala nižší stabilita způsobená použitím strečového svršku, který sice obepínal chodidlo jako druhá kůže, ale na nerovnostech a v zatáčkách vždy neposkytoval dostatečnou oporu. Právě svršek tak představoval prakticky jedinou příležitost k razantnějším změnám a nutno podotknout, že vývojáři v New Balance zvládli výzvu se ctí, ale nepředbíhejme.

Pohodlné tlumení

New Balance zante v2 Lehká tréninková bota na tvrdé povrchy hmotnost: 245 gramů drop: 6 milimetrů cena: 2 999 korun Klady: vyvážené tlumicí vlastnosti

všestranná bota použitelná pro závody i trénink

nízký drop a vysoká flexibilita pomáhá při práci s běžeckou technikou Zápory: oproti první generaci je bota o 15 gramů těžší

Jak už bylo řečeno, Zante ve verzi jedna byla velmi dobrá bota, takže všechny její příznivce jistě potěší, že co se tlumicí vrstvy týče, zůstalo u druhé generace prakticky vše při starém. Základ tvoří lehká a příjemně měkká pěna FreshFoam, která kromě povedených tlumicích vlastností přináší i mnohem lepší životnost než například superlehký RevLite, který New Balance používá u jiných modelových řad.



Nic se nezměnilo ani na geometrii tlumení, kde hraje hlavní roli šestimilimetrový drop. Díky této poměrně nízké hodnotě Zante míří zejména na zkušenější běžce hledající botu umožňující pohodlný běh přes střed chodidla. Bát se ale nemusí ani pataři, 23 milimetrů vysoká tlumicí vrstva zvládne absorbovat i náraz vzniklý dopadem přes patu.

Svým charakterem se Zante řadí mezi boty tempové a svůj potenciál nejvíce odhalí při svižnějším běhu na distancích do dvaceti kilometrů. Zároveň se Zante dá využít jako bota na jakýkoliv závod mezi půlmaratonem a plnou maratonskou tratí. Obzvláště u těžších běžců bych rozhodně nedoporučoval Zante využívat jako objemovou botu na nabíhání velkého množství kilometrů, ale pokud vážíte 70 kilogramů a disponujete dobrou běžeckou technikou, zvládne Zante i takovéto vytížení.

Jen v rychlosti se dotkneme i gumové podešve. Ta je opět totožná s podrážkou použitou u první generace, kryje souvisle celou plochu tlumení a za cenu lehce vyšší hmotnosti poskytuje slušnou přilnavost na většině typů povrchů a zároveň alespoň základní ochranu chodidla proti proražení ostrými kameny nebo klacky.

Vylepšený svršek

Po podrážce a tlumicí vrstvě konečně přichází na řadu svršek, který se naopak ve srovnání s první verzí dočkal výrazných změn. Důraz byl kladen především na posílení opory a stability, měkká a strečová síťovina zůstala pouze v oblasti nad prsty, zatímco na stranách se nově objevila bezešvá strukturovaná síťovina, která při zachování vysokého komfortu poskytuje výrazně vyšší oporu v kritických chvílích.

Díky této změně nebyl nijak zásadně ovlivněn celkový komfort a bota na noze mnohem lépe drží při vyšších rychlostech, v zatáčkách a na nerovnostech. Celkově je tvar svršku spíše užší, ale obzvlášť pro výkonnostní použití by neměli mít problém ani běžci s širším tvarem chodidla.

Tak úplně bez negativních dopadů se však tato změna neobešla, nová generace je o patnáct gramů těžší než původní Zante z loňského roku.

Lehká a rychlá bota

Ve výsledku jsou nové Zante poměrně vzácným příkladem toho, jak opatrně a především úspěšně vylepšit už tak povedenou botu. Zachovány totiž zůstaly všechny klíčové vlastnosti, pro které si bota Zante získala velké množství příznivců. Nenásilným způsobem se povedlo zapracovat na těch několika málo nedostatcích, kterými trpěla první generace.

Nejvhodnější bude Zante pro běžce hledající příjemně lehkou a svižnou tréninkovou botu, která na jednu stranu poskytuje dostatečný komfort pro běh (přes patu i střed chodidla) na delší vzdálenosti a zároveň je dostatečně citlivá a flexibilní, aby zpříjemnila práci s běžeckou technikou.