TEST: Nike Zoom Structure 18 je obojživelník mezi trailovými botami

Nike se totiž odpověď tuto otázku snaží běžcům usnadnit novinkou Nike Zoom Structure 18, o které tvrdí, že je vhodná jak na silnici, tak do lehčího terénu. Moderně řečeno jedná se o city trailový typ obuvi. V těchto botách jsem na přelomu roku naběhal přes dvě stě kilometrů a vyzkoušel je na všech možných površích od hladkého asfaltu, bláto, kamenitý terén až po běh po sněhu a ledu. A jak tyto boty obstály?

Na první pohled mě upoutaly svým vylepšeným systémem šněrování. To oproti klasickému přidává u jednotlivých oček úzké nitky, které prostupují celou svrchní částí boty a jakoby ji více obepínají a stahují. Tento systém znám už ze závodního modelu Flyknit racer a jsem s ním velice spokojený. Jinak boty vypadají na pohled líbivě, i když bych osobně ocenil živější barvy než jenom dominující šedou. Barevných variant by mělo být na výběr dostatek. Ještě dodám, že svrchní část je tvořena velice prodyšným materiálem částečně připomínajícím pleteninu, pod kterou je ještě jedna slabší vrstva látky, takže ani za chladnějšího počasí do boty příliš netáhne zima. Noha je však stále v pohodlí a tolik se nepotí.

Nike Zoom Structure 18 drop: 9 mm

hmotnost: 286 g (vel. boty 9)

určení: univerzální bota, city trail

cena: 3 050 Kč klady: výborná „obojživelná“ podešev

vylepšený systém šněrování zápory: tvrdé tlumení

pouze pro běžce s pronací

Nejsilnější a zároveň i nejslabší stránkou této boty je její podešev. Za ideální a pro mě téměř dokonalý považuji obojživelný vzorek. Při běhu po asfaltu vůbec nepoznám, že nemám na nohou čistě silniční obuv. Naopak při běhu terénem pociťuji jistější odraz a větší stabilitu. Skvělá je první polovina podešve z přilnavějšího materiálu a rozumně koncipovanými výstupky. Pokud neběžím totálního „paťáka“, funguje tento vzorek velice efektivně. Je asi jasné, že do silné vrstvy bahna je to málo, ale na vlhkých terénních cestách si vedla bota slušně. Překvapivě také velice dobře obstála při běhu po sněhu, a to jak v prašanu, tak na nepříjemném uklouzaném sněhu.

Vadila mi naopak větší tvrdost a robustnost podešve. Bota je koncipována jako pronační, tudíž má vyztuženou vnitřní část. Vůbec by mi nevadilo, kdyby toto vyztužení bylo mírnější a bota by nabrala více na lehkosti. Na druhou stranu mě i při svižnějším běhu nezpomalovala a třeba po třicetikilometrovém výběhu s poměrem asfalt/terén 90:10 jsem dobíhal stále relativně v pohodě.

Nike Zoom Structure 18 by měl být dobrou volbou pro běžce, kteří běhají především po asfaltu, parkových cestách a sem tam si střihnou terénní vložku, kde potřebují jistější odraz. S těmito botami se nemusíte bát do lehčího terénu a běh si tam užijete více než v silniční speciálce. Obojživelná podešev zde odvádí výbornou práci. Někomu však nemusí vyhovovat tvrdší tlumení a výraznější pronační podpora.