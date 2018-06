TEST: NB Leadville 1210. Kladiva pro vaše nohy, které rozdrtí každý trail

Druhý názor běžkyně Majdy: ano, pohodlná bota na dlouhé traily Leadville 1210 se vyrábí jak v pánském, tak dámském kopytu, takže mi připadla možnost otestovat je spolu s Vítkem. Kdybych měla použít klasické přirovnání, působí díky své barvě jako šedá myška, přesněji spíše jako přežraný krtek, protože jsou na pohled robustní a vypadají neohrabaně. Je to však jen zdání, boty se kromě šedé vyrábí ještě v příjemné modré barvě s oranžovými doplňky a na noze jsou pohodlné. V botách jsem naběhala sto kilometrů a souhlasím s Vítkem. Bota se skvěle osvědčila na dlouhé výběhy do suchého i vlhkého terénu s měkčí strukturou, kde jsem ocenila nejen jistotu výběhu do kopce, ale hlavně seběhu dolů. Noha mi neujela a při strmějším klesání vyšší podešev mírně odtlumila nárazy na patu, což by mi kdekteré jiné krosky nedopřály. Při běhu po rovině mě bota přirozeně nutila dopadat na střed chodidla, jak to má být. Nejvíce jsem Leadville ocenila při pětadvacetikilometrovém běhu v horách těžkým terénem, kdy jsem se po celou dobu cítila pohodlně, nebolela mě chodidla, a přestože chvílemi pršelo a boty byly promočené, nedočkala jsem se žádných puchýřů. Ve velmi členitém terénu vhodném pro kamzíky jsem v botě mírně klouzala do strany, je to dané malinko širší špicí (taková je kvůli stabilitě v terénu) a vyšší podešví, ale hlavně tím, že mám raději méně utažené tkaničky. Majitelům užších chodidel proto radím botu dobře stáhnout a tkaničky opatřit nejlépe sukem, protože v navlhlém stavu se mi jinak rozvazovaly. Hledáte-li opravdu pohodlnou botu na dlouhé traily, sáhněte po New Balance Leadville 1210. Magdaléna Ondrášová