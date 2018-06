TEST: Flipbelt, netradiční ledvinka, kterou na těle ani neucítíte

Kam s věcmi řeším při každém běhu. Nosím s sebou většinou mobilní telefon, tyčinku na zahnání nejhoršího hladu (raději vyběhnu Sněžku, než běžet hladový), klíče, případně nějaké drobné. Zároveň se všemi možnými způsoby snažím vyhnout tomu, abych nosil běžecký batoh, protože s batohem na zádech se prostě začíná vytrácet pocit volnosti a lehkosti, který mě na běhání tolik baví.

Flipbelt mě proto zaujal na první pohled. Jakýsi pás z pružného textilního materiálu je ve skutečnosti jedna velká kapsa (tunel) s několika otvory podél celého obvodu. Když jí naplníte, překlopíte otvory směrem k tělu, aby nic nemělo šanci vypadnout, a můžete vyběhnout. Při správně zvolené velikosti na těle skvěle sedí a díky své pružnosti zároveň drží všechny předměty uvnitř prakticky v nehnutém stavu. Při běhu s větším svazkem klíčů jsem tak konečně přestal vydávat zvuky otřásajícího se oslíka z jedné české pohádky.

Pokud jde o klíče, má Flipbelt ještě jednu příjemnou vlastnost. Uvnitř kapsy je na krátké gumě malá plastová karabina, na kterou je můžete pro všechny případy upevnit. Sice se mi při běhu ani jednou nestalo, že by mi z Flipbeltu cokoliv vypadlo, včetně drobných mincí, ale jistota je jistota.

Elastan Elastan neboli spandex (jak se mu říká v zámoří) je syntetické vlákno s výraznou elasticitou, přičemž roztažnost může dosahovat v některých případech až osminásobku původní délky vlákna. Vyrábí se z polyuretanu a poprvé ho představila v roce 1959 americká společnost DuPont, která pro něj používá obchodní značku Lycra.

Materiál flipbeltu je tvořen z kombinace polyesteru a elastanu. Je velmi pružný, prodyšný, ale také promokavý. Vše co si do něj naskládáte, bude po delším běhu propocené. Na jednu stranu je fajn, že materiál dýchá a nepaříte se v něm, na druhou stranu je potřeba myslet na to, že některé věci se vyplatí dávat ještě navíc do sáčku či pouzdra.

A co se do něho všechno vejde? Zvládnul pojmout můj 4,5“ velký telefon (a zvládnul by pravděpodobně ještě i trochu větší), druhý (menší) telefon, klíče, velkou cereální tyčinku a srolované tenké běžecké tričko. A i s touto náloží se dalo běžet, aniž by mě to nějak omezovalo. Když jsem vyndal tričko, kvůli kterému pás už přeci jen nabral větší objem, celý náklad jsem přestal cítit na těle úplně.

Lidová tvořivost Jak si vytvořit pouzdro na ruku podobného ražení? Vezměte kvalitní elastickou ponožku (rozhodně to nesmí být stará, vytahaná), ustřihněte jí špičku tak, abyste z ní vytvořili tunel. Ten si pak navlékněte na ruku a zarolujte. Dovnitř můžete schovat drobnosti, tyčinku, klíče nebo i telefon. Čím pevnější ponožka, tím lépe bude držet. Cena je minimální a výsledek poslouží dobře. Opět ale dávejte pozor na propocení.

S Flipbeltem jsem již naběhal více než 100 kilometrů a musím přiznat, že jsem si ho oblíbil. Líbí se mi, jak vypadá, obzvlášť zářivé barvy mu podle mě sluší. I když je naložený, kolem pasu ho v podstatě necítím a od běhání mě nerozptyluje žádné poskakování či pohupování. Občas to chce sice trochu cviku, prostrčit otvorem větší předmět (mobilní telefon) a menší věci musím někdy chvilku hledat, ale pokud nejste zrovna v závodním nasazení, dá se to přežít.

Cena Flipbeltu je 699 korun, což je trochu víc, než bych čekal. Za tuto cenu se prodávají nejlevnější běžecké batohy, které nejsou vůbec špatné. Na druhou stranu je to cenová relace kvalitních běžeckých ledvinek, ke kterým má Flibpelt nejblíž, a pokud řešíte, kam všechny ty menší věci při běhu poskládat, tohle je varianta, která rozhodně stojí za pozornost.