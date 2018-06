TEST: Spartan race, bahno, sníh i led. Icebug Zeal si poradí se vším

Běžecké boty s hřeby v žádném případě nepatří mezi obvyklé vybavení, ale o to víc je oceníte v momentě, kdy začnete přesouvat své běhy více do volného, nebo těžkého terénu. Největší oblibě se těší hřebové boty dlouhodobě mezi orienťáky, kteří se bez nich prakticky neobejdou, ale stále častěji se s nimi můžeme setkat i na “hladkých” běžeckých závodech. Nemusí se přitom jednat o hodně specifickou dvacetičtyřhodinovku na lysé hoře, hluboký sníh se stává tradicí i na Jesenické zastávce seriálu Horská výzva, bahno a těžký terén si užijete na většině jarních krosů i horských běhů a přes léto zase vzniká stále větší počet překážkových závodů typu spartan race.

Největší výhodou podrážky s hřeby je nekompromisní kontakt s povrchem bez ohledu na to, kudy zrovna běžíte. Nemusíte se bát podklouznutí směrem nahoru, dolů ani do stran a ukotvení hřebů do mezipodešve obvykle výrazně zvedá stabilitu celé boty. Naopak největší nevýhodou tohoto typu bot je velmi úzká specializace. Každý metr po asfaltu je hodně znát a brzy zjistíte, že tvrdým hladkým povrchům se s hřeby musíte vyhýbat jak čert kříži.

Icebug je švédská značka specializující se na výrobu běžeckých a turistických bot a za 14 let své existence se stala synonymem pro maximální přilnavost, která je hlavní prioritou při výrobě všech jejích modelů. U většiny bot této značky se setkáme s jednou ze tří hlavních technologií použitých k výrobě podešve.

První z nich je vysoce kontaktní pryžová směs RB9X vhodná jako univerzální varianta do členitého terénu, kde se bude střídat asfalt s těžkým terénem. Druhá technologie nese označení BUGrip a jedná se o podrážku doplněnou o sadu ocelových čepů, které nejsou uchycené napevno, ale při každém kroku se přizpůsobí okolnímu prostředí. Díky tomu lze i přes přítomnost hřebů boty rozumně využívat pro pohyb po hladkém asfaltu nez výrazné ztráty stability a dynamiky. Třetí a poslední typ konstrukce se jmenuje OLX je totožná s předchozí variantou BUGrip s tím rozdílem, že hřeby nejsou pohyblivé, ale pevně ukotvené v mezipodešvi. Tento rozdíl umožňuje použít tenčí a lehčí vrstvu mezipodešve, která poskytuje výrazně lepší kontakt chodidla s podložkou. Díky pevnému uchycení jsou však OLX boty vhodné pouze pro použití mimo asfalt a tvrdý podklad.

Icebug Zeal OLX Krosová závodní bota s karbidovými hřeby Hmotnost: 280 g (UK8)

Drop: 6 mm

Cena: 3090,- klady: Maximální možný záběr v měkkém a technicky náročném terénu.

Vysoká stabilita na nerovnostech.

Na hřebovou botu nezvykle vysoký kontakt s povrchem.

Svršek odolný proti vodě a poškození. Zápory: Nelze využívat pro běh na silnici.

Stélka je v botě vlepená a nelze vyměnit za vlastní ortopedickou vložku.

Icebug Zeal je nová závodní krosová bota, která zcela využívá potenciál OLX konstrukce. Na hřebové boty jsou Zealy až překvapivě dynamické, lehké (280 g), s nízkým dropem (6 mm) a s velmi dobrým citem pro terén. Tyto parametry botu předurčují k použití na kratší závody a intenzivní tréninky ve velmi náročném terénu.

Podrážku zdobí 16 karbidových hřebů (9 v přední části, 3 pod středem, 4 pod patou), které zajišťují maximální možnou trakci ať už poběžíte kdekoliv s výjimkou asfaltu, kde bota ztrácí kontakt, stabilitu i dynamiku. Jakmile však naběhnete na cokoliv od tvrdé hlíny po hluboký sníh, pocit z běhu se naprosto změní a o hřebech v podrážce nemáte ani tušení.

Od jiných hřebových modelů se Icebug odlišuje mimo jiné i umístěním třech hrotů pod středem chodidla. Tento fakt nejvíce ocení účastníci spartan race, protože už se nebudou nikdy muset bát došlápnout na mokrou dřevěnou překážku, nebo žebřík.

Za pozornost stojí i svršek boty, který je utkaný z nylonového vlákna tak, že v omezené míře odolává protečení a nemusíte se bát, že byste ho potrhali o trní ani jiné překážky, se kterými se člověk v terénu může setkat.

Tvarově se jedná o velmi úzký model, jak už jsme u závodních bot zvyklí. Úzký tvar společně s pevným svrškem vybízí spíše k použití na kratších tratích, protože s rostoucím časem by mohlo být chodidlo v botě až nepříjemně stísněné.

Už na první pohled zaujme netradičně vystouplá výztuha z EVA pěny, která z obou stran obepíná chodidlo a v nejvyšším místě se dostává jen kousek pod kotník. Tento prvek má za cíl výrazně zvýšit stabilitu a nutno říct, že se mu to daří. I v příkrém traverzu chodidlo pevně drží na svém místě, nemá tendenci se zvrtávat, ani se jinak v botě pohybovat.

Po prvním nazutí jsem se bál, co udělá kombinace tak masivní výztuhy a pevného nylonového svršku s pohodlností boty, ale ani tady Zeal nijak zásadně nezaostává a na závodní krosovku sedí na noze velmi příjemně.

Posledním, avšak důležitým detailem je vnitřek boty. Vzhledem k očekávanému častému pohybu v mokrém prostředí je stélka uvnitř boty vlepená, což na jednu stranu zabraňuje riziku jejího posouvání, na stranu druhou však zapomeňte na to, že byste botu vybavili svou vlastní ortopedickou vložkou.

Celkově je Icebug Zeal jedna z nejlehčích a nejdynamičtějších hřebových bot na trhu, která poskytuje maximální možný záběr na každém terénu. Počítat však musíte s faktem, že asfalt je v této botě váš nepřítel číslo jedna. Svůj potenciál Zeal nejlépe ukáže při orientačním běhu, krosových závodech ve sněhu, bahnu, nebo velmi náročném terénu a na spartan race.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.