TEST: Nejlehčí objemovka od Asicsu dává sbohem gelovému tlumení

Asics je značka, která se díky svému gelu stala synonymem pro tlumené běžecké boty. Letos je to už 30 let, co tento legendární tlumicí materiál spatřil světlo světa, a od té doby tvoří takřka v nezměněné podobě základ většiny běžeckých bot tohoto japonského výrobce.

Asics DynaFlyte

Nyní to ale vypadá, že se má situace brzy změnit. První vlaštovkou, která ukazuje nový směr, jímž se Asics vydává, je odlehčený silniční model DynaFlyte.

Nebyl by to Asics, kdyby do světa vypustil botu absolutně oproštěnou od gelového tlumení, a ani novinka DynaFlyte není v tomto směru výjimkou. Na rozdíl od ostatních bot stejné značky ovšem tentokrát není gel nejzásadnější tlumicí prvek, pouze dokresluje celkové funkční vlastnosti.



Pěna, nebo gel?

Asics DynaFlyte Silniční tréninková bota hmotnost: 270 gr (UK 8,5) drop: 8 mm cena: 4 390 korun Klady: lehčí než ostatní tlumené boty stejné značky

pohodlný strečový svršek

vyšší stabilita tlumicí vrstvy Zápory: hmotnost výrazně vyšší než nejlehčí konkurenční modely

Základ tlumení totiž tentokrát tvoří pěna s označením FlyteFoam, kterou nalezneme po celé délce mezipodešve a jejíž klíčovou vlastností je nízká hmotnost. Právě hmotnost totiž byla v případě gelu kamenem úrazu, žádná z tlumených gelových bot totiž dosud nepokořila hranici tří set gramů.

To se však s příchodem modelu DynaFlyte povedlo konečně zlomit, a i když má tato bota k nejlehčím modelům na trhu velmi daleko, není hmotnost 270 gramů ve velikosti UK 8,5 vůbec špatnou vizitkou. Drop činí tradičních osm milimetrů, výška tlumení dva a půl centimetru pod patou. To řadí DynaFlyte na úroveň odlehčených a tempových silničních bot, výška tlumení klasických objemovek se nejčastěji pohybují okolo hranice tří centimetrů.

Vysoká stabilita

Kromě nízké hmotnosti stojí za zmínku přítomnost uhlíkových vláken, která jsou přimíchána do použité pěny a zabraňují nadměrné deformaci tlumící vrstvy. Díky tomu si Dynaflyte zachovává příjemnou měkkost tlumení a zároveň poskytuje obstojnou stabilitu, která tvoří výrazný kontrast k extrémně měkkým botám typu Hoka One One, adidas Boost, Saucony nebo Brooks.

Pocit vysoké stability ještě dokreslují pro Asics typické prvky jako torzní výztuha pod středem chodidla, pevná patní miska a využití nalepeného loga pro zpevnění nártu na vnitřní i vnější straně chodidla.

Využití

Ve výsledku se sice tlumení použité u DynaFlyte nedá svou měkkostí a komfortem srovnávat s prémiovými objemovkami, ať už od Asicsu, nebo jiných značek, ale zato tato bota tvoří velmi zajímavou alternativu ke klasickým tempovkám, které jsou často příliš tvrdé, nepohodlné a nedisponují příliš vysokou životností.

DynaFlyte tak nejvíc oceníte jako druhou tréninkovou botu použitelnou pro běh ve svižnějším tempu a na závody. Pokud ale patříte mezi zkušenější nebo lehčí běžce (do 70 kilogramů), můžete bez obav používat DynaFlyte jako hlavní a jedinou botu, která hravě zvládne cokoliv od dlouhého volného běhu po kratší závody.

Kromě tlumící vrstvy je u této boty velice zajímavý také svršek, který je vytvořen z lehce strečové a bezešvé textilie, která příjemně obepíná chodidlo a dokáže se přizpůsobit úzkému i širokému tvaru příčné klenby.



Silniční podrážka

Podešev je typicky silniční s jemným vroubkováním, které si však bez potíží poradí i se zpevněnou lesní a polní cestou nebo mokrou dlažbou. Jediné, na co bude tento hladký vzorek krátký, je bláto, sníh a technicky náročnější terén, který vyžaduje přece jen o něco agresivnější dezén.

Shrnutí

Celkově je DynaFlyte zajímavá běžecká bota, která v sériové produkci jako první využívá několik technologií a materiálů, které si Asics poprvé vyzkoušel v rámci limitovaného modelu Metarun, u něhož byly použity čtyři patenty a pět nových technolgií.

Nečekejte extrémně tlumenou a pohodlnou botu, na které jsme od Asicsu zvyklí, místo toho se můžete těšit na lehčí, stabilnější a zároveň flexibilnější tlumení, než jakým disponovala většina předchůdců této novinky. DynaFlyte svůj potenciál nejlépe projeví při použití ve svižnějším tempu, ke kterému jeho nízká hmotnost přímo vybízí, ale u zkušenějších běžců se neztratí ani při použití na nabíhání objemů.