TEST: Proklepli jsme „háemko“. Jak obstál populární řetězec s módou?

Pozitivní diskriminace žen

Ještě loni bylo v běžecké kolekci H&M jen pár základních věcí. Letos si nabídka s ničím nezadá s většími sportovními značkami. Mnohem propracovanější jsou i materiály, střihy a různé vychytávky v podobě kapsiček, zipů nebo poutek na sluchátka. Stěžovat si nemohou ani ti, kteří dbají na design, aktuální kolekce nabízí kousky, které vypadají opravdu luxusně, elegantně a neotřele. Člověk by měl skoro chuť některé z nich nosit i mimo běžecké trasy.

Dobrá je také nabídka velikostí: menší a útlejší běžkyně ocení velikost XS a také třeba délku kalhot, která v této velikosti nebývá předimenzovaná jako u některých známějších značek. V některých zemích je k mání i sportovní kolekce pro plnoštíhlé, která k nám však bohužel zatím nedorazila. Dobrou zkušenost mám i se střihy – většinou mi vše sedí jako ulité. Třeba kalhoty z nové kolekce mají velmi propracované střihy a „trojrozměrný“ tvar, který při pohybu působí jako druhá kůže.

Naopak nevýhodu vidím v pánské kolekci – na mezinárodních stránkách H&M najdete spoustu věcí za velmi dobré ceny, v našich končinách ale abyste pánské oddělení pohledali. Zatímco dámský sport je například v Praze skoro ve všech prodejnách, při pátrání po tom pánském musíte využít všechny zkušenosti z orientačních běhů. Když se zeptáte prodavačů, pošlou vás na Chodov, kde se dozvíte, že máte jít na Pankrác. Po troše cestování zde najdete poměrně skromnou část kolekce: pěkné věci za dobrou cenu, nicméně výběr velikostí i modelů ani velikostí není široký. Kvalita je ale stejná jako v dámském oddělení.

Pohled běžkyně: zajímavý design, barevné ladění kolekcí a příjemné detaily

Za kolik tu parádu pořídíte kalhoty: asi 699 korun (loňská kolekce) triko s kapucí: 599 korun vestička: asi 699 korun (loňská kolekce) teplé triko na zip: 799 korun (loňská kolekce) rukavice: 299 korun kšiltovka: 299 korun čelenka: 99 korun ledvinka: 299 korun (loňská kolekce) oranžový nátělník (pouze na fotografii): 259 korun více najdete zde

Protože podzim už je v plném proudu, otestovali jsme pro vás vše, co potřebujete k tomu, abyste nenastydli, ale zároveň se neuvařili ve vlastní šťávě.

Kalhoty díky střihu a délce skvěle sedí i malé postavě

V hlavní roli tedy budou dlouhé dámské kalhoty. Od pohledu nic zajímavého – černé legíny. Jsou z pružného pevného materiálu (není v něm zima a rychle schne) a mají celkem propracovaný střih, především v oblasti kolen a stehen, díky čemuž skvěle sedí, nikde se nehrnou a neodstávají. V zadní spodní části nohavic nechybí zip, díky kterému se lépe oblékají.

Plusem je malá vnitřní kapsička na klíče, peníze nebo kapesník, která vyřeší nepříjemnou otázku „kam s ním“. Minusem je absence větší kapsy na zip, kterou už ovšem kalhoty z nové kolekce mají. Na večerní běhy pak rozhodně nejsou od věci reflexní pásky (pro H&M typické), které sahají přes celou délku stehen. Jedinou nevýhodu kalhot spatřuji v nižším sedu – po delším běhu kalhoty trochu slézají dolů. Ne že by padaly, ale někomu to nemusí být příjemné. Legíny z nové kolekce už mají sed vyšší a lze je stáhnout na šňůrku.

Triko s dlouhým rukávem a kapucí mě potěšilo asi nejvíc. Vyrábí se ve dvou barevných variantách – šedo-růžové a šedo-černé se vzorem batiky. (Tyto barvy procházejí polovinu aktuální kolekce.) Výborně sedí na tělo, ale není příliš těsné, rukávy jsou dlouhé akorát a jsou opatřeny otvorem pro palec (ideální pro zimomřivé ženy). Kapuce je ideálním řešením v případě, přepadne-li vás při běhu chlad. Nemusíte s sebou nosit čepici, kapuce ji dobře nahradí (při běhu nepadá z hlavy) a kdykoli ji můžete sundat. Velmi příjemný je i materiál: na omak jemný a tenký, na spodní straně lehce počesaný, takže je v něm příjemně, ale ne vedro. Dobře také odvádí pot a rychle schne.

Kapuce a návleky na ruce poslouží při běhu v zimě Barevná kombinace trička ladí s novou kolekcí

Reflexní vestičku lze obléci přes tričko nebo v zimě při větru. Jednoznačně nejvariabilnější kousek, který jsem mnohokrát užila i na kole, běžkách nebo na výletě, když se změnilo počasí. Její největší výhodou je lehkost a skladnost, snadno ji dáte do kapsy nebo ledvinky. Je z příjemného polyesteru s jemnou úpravou, takže nepůsobí „umělohmotně“ a také při pohybu tolik nešustí.

Poměrně dobře chrání před profouknutím; silnější vítr sice látkou pronikne, ale to může být při běhání (a s ohledem na odvod potu) spíše plus. Trošku volnější střih dovolí obléci vestu i přes mikinu, prodloužená délka zadní části zase zajistí, že vám „nepotáhne na ledviny“. Spodní lem je navíc pogumován, takže vesta při pohybu drží na bocích a neleze nahoru. Vpředu je opatřena reflexním páskem v celé délce zipu a reflexním poutkem na sluchátka, na zádech je menší reflexní páska a prostorná kapsa na bedrech. Vejde se do ní pohodlně i telefon, aniž by při běhu nepříjemně poskakoval ze strany na stranu. Všitá síťovaná látka na zádech odvádí pot tam, kde to je při běhu nejvíc potřeba, a vesta se díky ní nelepí na záda.

Vesta má vzadu prostornou kapsu, větrací díl a reflexní pásku. Tenká vestička ochrání před větrem a budete v ní vidět. Ultralehkou prodyšnou kšiltovku na hlavě skoro neucítíte.

Teplé triko na zip se hodí spíše do chladného počasí s teplotami lehce nad nulou nebo pod ní. Já ho nosím jako mikinu přes nátělník. Barvou, stylem i materiálem ladí s kalhotami – má stejný reflexní pásek kolem zipu a také reflexní poutko na sluchátka. Látka je na vnitřní straně počesaná, takže opravdu hřeje, vysoký stojáček poměrně dobře chrání krk před větrem, prodloužený střih je také příjemný. Rukávy mají otvor na palec, takže zčásti nahradí rukavice.

Teplému tričku na zip nechybí reflexní prvky a návleky na ruce.

Nevýhodou je raglánový střih rukávů, které jsou všity tak, jako byste měli mít ruce pořád rozpažené – když je dáte podél těla, v podpaží se nahrne zbytečně moc látky, což při běhu ani z hlediska odvodu potu není příjemné. Materiál je celkem „hutný“, což způsobuje, že neschne úplně dobře. Tento kousek tedy nosím spíše na krátké běhy nebo jen s sebou a oblékám ho až po sportu, abych zabránila prochladnutí.

Doplňky jsou to, po čem byste se měli v H&M určitě podívat, i když jinak dáváte přednost jiným značkám. Zaujme na nich především poměr cena-kvalita-vzhled.

Rukavice jsou elegantní, dobře sedí (nemají zbytečně dlouhé ani příliš úzké prsty) a mají vše, co by běžecké rukavice měly mít: kapsičku na drobné či klíče, speciální úpravu palce a ukazováku pro ovládání chytrého telefonu, savou látku na vnější straně palce a především efektně řešené reflexní prvky. Krom toho se velmi dobře oblékají a teplé jsou tak akorát, aby se v nich nepotily ruce.

Kšiltovka je ultra lehká a díky perforování po stranách se v ní nepaří hlava. Na čele je vyložena savým materiálem v kontrastní růžové barvě a pásek na stažení je celý v reflexním provedení.

Skvělá je také čelenka – vyrábí se v různých barvách, jemný materiál dobře saje pot a gumové pásky vespod zajistí, že se nehne z místa ani po hodině běhu.

Běžecká ledvinka působí na první pohled možná trochu nepovedeně. Pravda, design není úplně propracovaný, ale na druhou stranu má jako jedna z mála dvě prostorné kapsy. (Taky jste si už odřeli displej telefonu klíčem?) Je ale zároveň hodně placatá a dobře sedí na těle. Vyžaduje jen trochu opatrnosti při zapínání na suchý zip – ten může být poněkud nemilosrdný vůči funkčním tričkům z jemného materiálu. Nevýhodu vyváží detaily, které žena ocení – oranžovo-černé provedení ladí s (loňsku) kolekcí.

...a lze s nimi ovládat chytrý telefon! Rukavice – elegantní reflexní potisk a praktická kapsička... Ledvinka se dvěma kapsami a otvorem pro sluchátka

Pohled běžce: po chvíli hledání příjemné překvapení

Na rozdíl od běžkyň se designu chtivý muž tolik nevyžije – černo-šedé pánské oddělení rozbíjí pouze svítivě žlutozelené kousky. Třeba ale dodat, že tato barva právě s černou a šedou skvěle ladí a navíc máte možnost si v ní vybrat hned z několika doplňků (čepici, ponožky, podkolenky, tři druhy triček a mikinu). Pokud tedy chceme koupit naráz celou běžeckou výbavu, není třeba si lámat hlavu s výběrem barev a stejně to bude vypadat dobře. Pro muže, kteří chtějí být i při běhu „jiní“, nabízí H&M funkční trička se zajímavými „streetovými“ potisky. Skvělá volba pro běhající hipstery.

To, že firma H&M vyrábí i sportovní kolekci, jsem se dozvěděl teprve nedávno. Asi to bude tím, že nenávidím nakupování a větším obchodům se obloukem vyhýbám. Dalším důvodem pak je fakt, že pánskou sportovní kolekci nenajdete zdaleka ve všech jejích pobočkách a v porovnání s ostatními evropskými zeměmi je toho podstatně méně i na internetu. Třeba v pražském obchodě na Pankráci ale není problém vybrat základní výbavu, kterou k běhání potřebujete. Pro mě to byly dlouhé kalhoty, tričko s krátkým rukávem, a protože se už postupně ochlazuje, také lehká vesta.

Co kupují muži tričko: 599,- kalhoty: 799,- vesta: 899,- více najdete zde

Kalhoty dobře sedí, jsou pohodlné a v zásadě se jim nedá nic vytknout. Samozřejmostí je zadní kapsa na klíče, kam se ale s trochou dobré vůle vejde i telefon. Vzadu nechybí široké reflexní pruhy v oblasti lýtek, takže vás při běhu za dlouhých podzimních (a zimních) večerů nikdo nepřehlédne. Nechybí ani zip ve spodní části nohavic (trochu nezvykle umístěný po stranách), prodyšný materiál všitý v oblasti rozkroku a pod koleny a také šňůrka na stažení v pase, což rozhodně není na škodu. Ideální na běhání v chladnějším počasí, a to i na zimu.

Buďte nepřehlédnutelní i zezadu – reflexní pásky pro noční běhy. Tričko, dlouhé kalhoty a vesta – vše, co běžec potřebuje na podzimní výběhy.

Tričko je dostatečně pohodlné a prodyšné, což ještě umocňuje lehčí materiál v podpaží a na bocích. I po náročném běhu rychle schne a dobře odvádí pot. Na rukávech a podél zipu jsou opět reflexní proužky (v případě, že by vám křiklavá barva nestačila). Ne nevýhodou, ale spíše zajímavostí byly rozměry – ačkoli normálně nosím velikost M nebo L, v tomto případě bych se vešel i do „eska“ (které ovšem nebylo na skladě). Podobně tomu bylo i u ostatních sportovních triček z H&M.

Prodloužený střih trička je na zimu ideální Nepřehlédnutelnou barvu trička umocňují reflexní prvky

Vesta se mi líbila ještě předtím, než jsem ji vyzkoušel, a při běhu se její kvality jen potvrdily. Je lehká, dobře dýchá a skvěle chrání před větrem a zimou. Pro mě osobně najde lepší uplatnění až tehdy, kdy rtuť teploměru klesne ještě o něco níže, ve spojení s dlouhým tričkem. Zimomřivější jedinci, případně ti, kteří běhají v noci nebo brzy ráno, ji ale určitě využijí už na podzim.

Vesta má – podobně jako předešlé kousky – dostatek reflexních prvků a nechybí ani dostatek kapes: jedna prostorná náprsní na levé straně a dvě menší dole na bocích. Ve spojení s kalhotami s kapsou tak poberete vše od klíčů přes kapesník až po mobil, aniž byste si museli brát ledvinku.

Velká náprsní kapsa na vestě Praktická kapsička na drobné či klíče je po obou stranách.

Sportovní značka H&M možné ještě tolik nevstoupila do povědomí (především mužů), nicméně pokud se vám zde některý z výrobků zalíbí, není důvod se značky obávat. Za přijatelnou cenu najdete dost kvalitních výrobků, se kterými určitě nebudete mít při svých běžeckých zážitcích problémy a kromě toho v nich nebudete vypadat vůbec špatně.

Koneckonců, v oblečení H&M běhá po kurtech i Tomáš Berdych, jehož jméno je jistým příslibem i pro běžného zákazníka. A to nejen vzhledem k neustále se rozšiřující nabídce a kvalitě výrobků v dámském oddělení. Spojením značky se známým tenistou pronikla značka H&M nově i do sféry sportovního oblečení pro muže.

A musíme uznat, že vůbec nemá nakročeno špatným směrem. Jen se trochu divíme, proč nemají alespoň pár kousků i v ostatních obchodech. Na závěr ještě tip pro dámy na běžecký dárek pro svou drahou polovičku: v nabídce bude zimní dárkový běžecký set za výhodnou cenu, obsahující černou čepici, černo-žlutozelené smartphone rukavice s kapsičkou a tkaničky. Vše s reflexními prvky.