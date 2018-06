TEST: Krosovka do pravého podzimu i zimy od Inov-8

Legendární X-Talon 212

Inov-8 X-Talon není třeba dlouze představovat. Jsou pojmem. Největší zásluhu na tom má 212 gramů vážící zástupce této modelové řady, který se zařadil mezi nejúspěšnější krosovky poslední dekády. Ať už to byl obyčejný běh v terénu, orienťák, nebo extrémní překážkový závod, tato bota patřila vždy mezi to nejlepší, co jste si mohli obout.

Obujte drápy na nohy! Přečtěte si recenzi modelu Inov-8 X-Talon 212, trailové boty roku 2014.

Důkazem je i množství ocenění v běžeckých časopisech, která X-Talon 212 za dlouhá léta své existence posbíral. Čas je ovšem neúprosný a během necelých deseti let, které uplynuly od uvedení modelu X-Talon 212 na trh, se mnohé změnilo. Je až neuvěřitelné, že běžecká bota vydržela na trhu tak dlouho, ale v letošním roce přece jenom nadešel čas na změnu.

Dvěstědvanáctky sice z nabídky Inovejtu nemizí, alespoň prozatím, ale objevila se novinka, od které se dá očekávat, než že tuto vousatou legendu nahradí.

Novinka X-Talon 225

Nese název X-Talon 225 a už podle něj je jasné, o jakou botu se bude jednat. Číslo totiž u značky Inov-8 tradičně vyjadřuje gramáž ve velikosti UK8 a písmeno X v názvu dává vědět, na jaký druh podrážky se můžeme těšit.

X-Talon 225 agresivní off-trailová krosovka od Inov-8 hmotnost: 225 gr (UK8) drop: 4 mm výška tlumení: 21 mm materiál svršku: balistický nylon cena: 3390,- klady: perfektní záběr na všech typech povrchů

odolný materiál svršku

stabilní chování v běhu volným terénem

možnost využití při extrémních překážkových bězích zápory: velmi úzký svršek

nižší prodyšnost svršku ve velmi teplém počasí

Dvěstědvacetpětky jsou lehká závodně orientovaná krosovka s jedním z nejagresivnějších vzorků na trhu, která si bez zaváhání poradí i s těmi nejnáročnějšími běžeckými podmínkami. Prostě bota jako stvořená pro běhání v rozbláceném podzimu a zasněžené zimě.

Aby se X-Talon stal tak úspěšnou botou a byl schopný fungovat i v náročných trailových podmínkách, bylo potřeba vyvážit hned několik funkčních vlastností.

Bezkonkurenční záběr

První z nich je trakce a přilnavost na libovolném povrchu. Ta je v případě X-Talonu 225 zajištěna - stejně jako u jeho předchůdce - velmi agresivním vzorkem s osm milimetrů vysokými hranatými výstupky po celé ploše. Oproti dvěstědvanáctkám se tvarování vzorku změnilo pouze kosmeticky, zato se můžeme těšit na kompletně přepracovanou gumovou směs, která využívá dva různě tvrdé materiály.

Tvrdší z nich tvoří obvod podrážky a zajišťuje stabilnější chování i v hlubokém bahně, zatímco do vnitřní části podešve byla nalepena guma měkčí, která umožní bezkonkurenční záběr nejen v bahně a sněhu, ale i na plochých kamenech a skalnatém podloží.

Vyvážené tlumení

Druhý z klíčových parametrů obstarává mezipodešev neboli tlumící vrstva. Ta je vzhledem k nízké gramáži velmi tenká a určená výhradně k běhu po měkkém podloží. Vysoký gumový vzorek sice zajistí obstojnou měkkost i při krátkém přeběhu po silnici, ale na pravidelné běhání po tvrdém povrchu X-Talon 225 rozhodně není stavěný.



Nejdůležitější je však na tlumení pro Inov-8 charakteristický cit pro terén. Díky nízkému profilu (21 milimetrů) s nízkým dropem (4 milimetry) dokáže Talon číst terén jako málokterá bota a v tomto ohledu je na srovnatelné úrovni jako jeho předchůdce. Nevýhodou může být větší náchylnost k naražení chodidla o jakýkoliv ostrý předmět, protože takto tenká a flexibilní bota má jen velmi omezené možnosti jak chodidlo ochránit.

Lehký nárůst hmotnosti s sebou však přinesl navýšení tlumicího materiálu (Model X-Talon 212 měl drop 6 milimetrů a výšku tlumení pod patou pouze 18 milimetrů), což se pozitivně projeví na komfortu při delších bězích a v o něco málo lepší ochraně chodidla. O lepší protekci se zasloužila i další novinka - DFB výztuha proti proražení, kterou známe z tlumenějších modelů Inov-8 a která díky anatomickému tvaru prakticky neomezuje ohebnost celé boty.

Odolný svršek

Posledním ze základních kamenů úspěšné off trailové boty je svršek. Ten by měl být těsně obtažený kolem chodidla, aby zajišťoval maximální vnímání terénu a krátkou reakční dobu. Zároveň je žádoucí vysoká odolnost, abyste svršek nepoškodili při prvním kontaktu s kamením nebo zatoulaným klackem, na který nešikovně dopadnete.

A přesně tyto vlastnosti můžete očekávat i u X-Talonu 225. Celý svršek je totiž postavený na materiálu zvaném balistický nylon a úzkém kopytě, které těsně obepíná chodidlo. Těsný střih je zvolen kvůli očekávaném využití na závodech a rychlém tréninku, při kterém není žádoucí, aby se chodidlo v botě posouvalo. Nylonový materiál pak zajišťuje vysokou odolnost na překážkách při Spartan race nebo běhu volným terénem.

Mezi nevýhody svršku však musíme započítat horší prodyšnost způsobenou vysokou pevností použitého nylonu a také fakt, že majitelé širších chodidel se do této boty doslova nevejdou - střih je opravdu hodně úzký. Nezbývá než doufat, že se u modelu 225 stejně jako u 212 časem dočkáme rozšířené varianty na širokém kopytě.

Celkové shrnutí

Ve výsledku má novinka X-Talon 225 slušně našlápnuto k tomu, aby plynule nahradila legendární dvěstědvanáctky, ale úkol to nebude vůbec jednoduchý. Mezi hlavní rozdíly, které mohou rozhodnout ve prospěch nového modelu, patří fakt, že pro jeho výrobu byly použity modernější a lehčí materiály a zároveň se bota dočkala o něco málo komfortnějšího zpracování díky lehce vyššímu tlumení a přítomnosti výztuhy proti proražení.



X-Talon nejlépe využijete při trénincích a závodech nejen v podzimnězimním rozbahněném počasí, ale také při orientačním běhu nebo extrémních překážkových bězích. Zapomeňte na tlumení a pohodlné pomalé boty, tento model je stvořený k tomu, abyste si dokonale užili terén, kterým běžíte, a překonali i ty největší nástrahy trailů.