Řekni světu hrdě: tady běhám já! Test aplikace a deníku Strava

Mobilních aplikací a nejrůznějších běžeckých služeb je dnes již velká spousta. Už dříve jsme vám připravili krátký přehled těch nejpopulárnějších. Tentokrát se z blízka podíváme na Stravu, jejíž obliba je velká zatím hlavně v zahraničí.

WEB

Webové prostředí je graficky celkem jednoduché, žádné zbytečné obrázky a otravné reklamy. Díky tomu se hezky svižně načítá. Pro ty kteří jsou zvyklí nahrávat logy ze svých sport-testerů je připravena nadstandardní nabídka podporovaných zařízení od firem Garmin, Suunto, Timex, TomTom i Soleus. Samozřejmostí je možnost importu souborů ve formátu GPX, popřípadě můžete data o svém výkonu vyplnit manuálně do formuláře.

Import nových aktivit do složby Strava.

Pozor ale: Pokud si chcete přidat například nové boty během editace svého nového tréninku přes link, který je ve formuláři, vaše aktuální změny se neuloží a jste přesměrováni přímo na stránku nastavení.

Po načtení vašeho treku, popřípadě více treků najednou (až pětadvacet), můžete nastavit název treku, typ činnosti, boty ve kterých jste běželi, popřípadě kolo. Svoje běžecké boty i kola si můžete vyplnit v nastavení svého účtu.



Zajímavostí je automatické rozlišení typu činnosti. Základní činnosti, které jsou rozeznávány jsou jízda na kole a běh, ostatní se musí nastavovat manuálně, stejně jako podkategorie běhu, kde máte na výběr - závod, dlouhý běh, trénink. Pouze výjimečně se mi stalo, že nebyl rozeznán běh od jízdy na kole. Jen už si nepamatuji, jestli jsem tak rychle běžel, nebo jel tak pomalu. Ovšem je jasné, že k tomu bude docházet hlavně při záznamech z běžeckých závodů s dlouhými seběhy, kde rychlost překračuje 20 km/h, popřípadě pokud dojde k nějaké dlouhodobější chybě v lokaci GPS. Inteligenci importovacího skriptu chválím také za “ořezání” doby, kdy jste někde zastavili, což je užitečné pokud si zapomenete při tréninku vypnout stopky na otočce v hospůdce.

Pokud ukládáte více aktivit zároveň, je velmi šikovné, že se vám všechny aktivity zobrazí v editačním modu v jednom okně a tak si můžete zkontrolovat a doplnit informace jako obuv, kolo, nebo název a nemusíte otevírat každou aktivitu zvlášť.

Bohužel u importovaných aktivit nemůžete upravovat ani jejich délku, ani čas. V případě, že vám záznam jakýmkoliv způsobem selže ("nenaskočí" vám GPS, nebo zapomenete část cesty spustit záznam trasy), už jej nijak na těchto stránkách neupravíte. Po takovém tréninku je pak dilema, jestli si zaznamenat zbytek trasy ručně, nebo oželet pár kilometrů ve statistikách. Je to pravděpodobně dáno tím, že do oficiálních statistik se počítají pouze trasy zaznamenané mobilní aplikací, popřípadě nahrané z jiného zařízení, nebo naimportované z GPX logů. Ostatní záznamy jsou pouze ve vašich přehledech naběhaných kilometrů a časů strávených při různých aktivitách.

Obdobně jako na konkurenčních webech, můžete se po otevření uložené aktivity podívat na mapu, profil a rychlost. K dispozici jsou i dvě grafická zobrazení historie aktivit. Jedno kalendářové s hrubým náhledem jednotlivých výkonů v měsíci a druhé v podobě týdenních přehledů, které se dají filtrovat podle typu aktivity.

Zábavné segmenty

Kořením této aplikace jsou takzvané segmenty. Jsou to uživatelsky definované úseky trasy, nebo i celé trasy například závodů. Pokud na své tréninkové trase poběžíte již někým veřejně definovaným segmentem, automaticky se vám přiřadí k vaší trati a zároveň i váš čas na tomto úseku přidá do pořadí v tomto segmentu.

Máte-li na své trase nějaký oblíbený "stoupák" nebo jinou zajímavou pasáž, pomocí jednoduchého průvodce ji můžete přidat mezi segmenty a to buď jako soukromý, kdy tento segment uvidíte pouze vy a počítat se budou pouze vaše časy, nebo veřejný, kde se budete moci porovnávat se svými sousedy i náhodnými kolemběžícími. Mně se tento nápad zalíbil. Zvlášť ta možnost, že si vypublikujete nějaký vlastní úsek veřejně a pak čekáte, kdy se po něm proběhne někdo jiný a pokusí se vás překonat. V takovém případě vám přijde e-mailem oznámení: "Přišel jste o váš rekord na trase ...". Funguje to i opačně. Získáte-li nějaký svůj úlovek (rekord segmentu), bude vám taktéž sdělen zprávou.



Mnoho dalších funkcí je součástí placené Premium verze. Jde většinou o rozšířené statistiky tréninkových temp, srdečního tepu, popřípadě více možností při filtrování segmentů a jejich statistik.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace je určena hlavně pro online trekování a podporuje externí snímače přes Bluetooth, jako jsou hrudní pásy. Záznam aktivity je prakticky stejný jako v jakékoliv jiné obdobné aplikaci. Stačí nastavit typ aktivity a ťuknout na tlačítko start - zde v podobě terče.

Překvapilo mně mile to, že v aplikaci najdete opravdu veškeré detailní informace o vašich uložených aktivitách včetně informací o segmentech i vašich rekordech.



V mobilní Premium verzi mimo rozšířených statistik získáte i možnost sledování jiných běžců online.

Závěr

Tato trekovací aplikace se opravdu povedla a mimo pár detailů ji nemám z pohledu běžce co vytknout. Snadno použitelná, rychlá a má i něco navíc. Dává ještě silnější pocit jistého lokálního patriotismu "tady běhám a jezdím já", díky možnosti segmentování trati. Přece jen, kdo kdy zkusil proběhnout či projet nějakou trať vytvořenou na nějakém konkurenčním webu? Já jedině svoji. Ovšem pokud najdete v okolí svého domu, popřípadě penzionu někde na dovolené až desítky úseků, které na první pohled stojí za to, zajisté vás to naláká alespoň některé zkusit. Zvláště když sem lidé nejraději vybírají ty největší chuťovky.