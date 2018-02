TEST: Mizuna, jak je neznáte. Nový model Sonic mění zažité standardy

Mizuno patří mezi tradiční výrobce běžeckých a důraz na tradiční konstrukci byl u této značky vždy velmi silný. Pro Mizuno je charakteristické tlumení pomocí vlnové desky a u žádného modelu nesmí chybět ani pevný svršek se širokou špičkou. Mizuno je zároveň velmi konzervativní, proto nesází na moderní postupy, jako je například nízký drop, pletený materiál nebo bezešvý svršek.

Mizuno své novinky vyvíjí spíše evolučním způsobem, proto se modely jako Rider, Inspire nebo Ultima za posledních několik sezón měnily pouze kosmeticky. I zde platí, že jsou boty rok od roku lehčí a pohodlnější, ale to vše se odehrává bez zásadních zásahů do konstrukce celé boty. To velmi vyhovuje především běžcům, kteří s běžeckými botami neradi experimentují a pro něž je důležitá především pevnost a spolehlivost.

Pokrok ale nelze zastavit, proto se kromě tradičních modelů objevují v nabídce Mizuna i novinky, které na první pohled vypadají, jako by do portfolia této značky vůbec nepatřily. Jednou z nich je i výkonnostní silniční bota Wave Sonic.

Wave Sonic

Mizuno Wave Sonic je už na první pohled zvláštní absencí tradiční vlnové desky. Slovo Wave (vlna) sice v názvu zůstalo, ale charakteristickou plastovou vlnu v patní části budete hledat marně. Místo toho Sonic sází na EVA pěnu U4iC, která sama o sobě poskytuje dostatek tlumení pro účel, na který je Sonic navržen, tedy závody a tempový běh po tvrdém povrchu.

Kromě vyřazení plastové vlny je Sonic zvláštní ještě v jednom ohledu. Na rozdíl od většiny mizun totiž nemá vysoký drop, rozdíl mezi patou a špičkou tvoří pouhé čtyři milimetry. Díky tomu působí boty na noze mnohem přirozenějším dojmem a na své si přijdou především vyznavači běhu přes střed chodidla.



Pohodlná bota na rychlé tempo

Mizuno Wave Sonic Výkonnostní silniční bota hmotnost: 220 g (UK 8) drop: 4 mm výška tlumení: 20 mm cena: 2373 Kč klady: minimalistická konstrukce podporuje přirozený styl běhu

bezešvý a prostorný svršek

na svou hmotnost je bota až překvapivě odolná a pohodlná zápory: na závodní model působí Sonic lehce těžkopádným a pomalejším dojmem. To ale nebrání využití na rychlé tréninky a dlouhé závody

Zařazením je Mizuno Wave Sonic závodní silniční bota, ale osobně bych model viděl spíše na pomezí závodního a tréninkového použití. Hmotnost 220 gramů je sice velmi solidní, ale při běhu nepůsobí Sonic tak rychle a dynamicky jako některé jiné závodky ve stejné váhové kategorii. Nedostatek dynamiky ale bota dohání pohodlím, stabilitou a velmi solidní výdrží, takže bude ideálním společníkem pro náročné tempové běhy, intervaly na dráze nebo dlouhé závody typu půlmaraton a maraton, na nichž by mohly být lehčí a tvrdší závodky nepohodlné.

Kromě tlumení se výrazného zjednodušení dočkal i svršek. Ten je v přední části tvořen jediným kusem strukturované síťoviny a příčná klenba i prsty mají opravdu velké množství prostoru. Střední i zadní část boty je naopak lehce zpevněná, což ještě podtrhuje vysoce stabilní dojem z této boty. Vzhledem k tomu bych se tedy tohoto modelu nebál ani v případě výraznější pronace.

Jednoduchost se japonským konstruktérům očividně zalíbila, proto překombinované vychytávky nejsou ani v oblasti podešve. Je tvořena jedním kusem gumy s lehkým vzorkem, který zajišťuje solidní záběr na mokrém i tvrdém asfaltu. A bát se nemusíte ani zpevněných cest a šotoliny.



Celkové shrnutí

Mizuno Wave Sonic je ve výsledku velmi zajímavým náznakem toho, kam se bude tato tradiční japonská značka vyvíjet. Můžete se těšit na spolehlivou a pohodlnou botu, která vás doprovodí na rychlý trénink stejně dobře jako na dlouhý závod. Mezi základní charakteristiky patří zejména nízký drop a na Mizuno nezvykle vysoká flexibilita, tradičně široký svršek a podešev, kterou je možné využít na asfaltu i na zpevněných cestách.