TEST: dvě nejlepší ledvinky pro maximální pohodlí

Pocit volnosti a svobody je jedním z důvodů, proč ze všeho nejraději vyrážím do přírody, ať už se jen tak projít, nebo proběhnout. Kam ale dát těch pár nejnutnějších věcí, abych je nemusel držet v ruce nebo si brát batoh, který pocit lehkosti přeci jen utlumí?

Odpovědí na tuto otázku jsou dvě špičkové minimalistické ledvinky, se kterými jsem postupně začal běhat a které konečně vyřešily mé trable s uskladněním mobilního telefonu, klíčů nebo drobného občerstvení na cestu. Tyto dvě ledvinky jsou prakticky to nejlepší, co na běžeckém ledvinkovém trhu v současné době seženete. Cena je sice vyšší, váš rozpočet ale určitě nezruinují.

UltrAspire Quantum

UltrAspire Quantum Minimalistická běžecká ledvinka Cena: 950 Kč klady:

Nepromokavý materiál kapsy

Pohodlí zápory: Omezená úložná kapacita (pouze jedna větší kapsa)

S ledvinou UltrAspire Quantum běhám již druhým rokem. Celá je tvořena z pružného materiálu, který se obepne kolem vašeho pasu, takže o ní pak vlastně ani nevíte. Velikost nelze nastavit, není tu žádná přezka, takže je potřeba při nákupu správně zvolit jednu ze tří velikostí.

Hlavní část ledvinky tvoří velká přední kapsa na zip, do které se vejde i telefon s 5" displejem. Materiál, ze kterého je kapsa vytvořena, je částečně nepromokavý. I když při delším běhu ji přeci jen trochu propotím, není to nic, co by můj mobilní telefon ohrožovalo na životě.

Na zadní straně jsou dvě malé kapsičky ideální na klíče, energetické tyčinky či gel a další drobnosti. Přestože kapsičky nejsou zajištěny zipem, nikdy mi z nich nic nevypadlo (přiznávám, zpočátku jsem měl obavy). Většinou v nich nosím klíče od auta a jednu tyčinku na zahnání největšího hladu. I když jsou kapsy plné, ledvinka drží skvěle na těle a při běhu neposkakuje, ani když pod ni v nouzi strčím třeba ještě přebytečný kus oblečení (tričko).



V současné době je jako novinka na trhu dostupná již také UltrAspire Quantum 2.0, které se od původního mnou používaného modelu liší především systémem uchycení (pomocí pružných tkaniček na zádech lze regulovat obvod kolem pasu), vylepšenými materiály a zvětšenými zadními kapsami.

Ultimate Direction Jurek Essential

Ultimate Direction Jurek Essential Minimalistická běžecké ledvinka. Cena: 990 Kč klady:

Rozměrná strečová kapsa

Nepromokavé provedení dvou kapes zápory: Náročnější na správné seřízení/upevnění kolem pasu

Produkty ve světě známé značky Ultimate Direction, se kterou spojilo své jméno hned několik slavných ultraběžců, u nás dlouho nebyly dostupné. To už ale nyní neplatí, a tak jsem od letošního roku začal běhat s minimalistickou ledvinkou Ultimate Direction s vyobrazeným podpisem Scotta Jureka, který se osobně podílel na jejím vývoji.

Jedná se o ledvinku s jednou nepromokavou kapsou na mobilní telefon, druhou strečovou kapsou, do které se toho vejde mnohem více, než by člověk na první pohled čekal (já tam nacpal například tenkou běžeckou bundu nebo kompaktní fotoaparát), a miniaturní nepromokavou kapsou na klíče či peníze.

Opasek kolem ledvinky není z pružného materiálu a je opatřen klasickou přezkou. Bylo potřeba si pořádně pohrát s jejich nastavením a utažením. Pokud ji nemám dotaženou hodně těsně na tělo, ledvinka se při běhu posouvá směrem nahoru a nepříjemně poskakuje. Obzvlášť pokud ji mám plně naloženou. Při těsném dotažení ale drží skvěle.



Kapsa určená pro mobilní telefon je vytvořena z nepromokavého materiálu, ale trocha potu se tam přeci jen po čase dostane, v podstatě úplně stejně jako u výše zmíněné UltrAspire Quantum. Malá kapsička na peníze chráněná suchým zipem ale zůstala prakticky vždy suchá.

Ledvinku jsem důkladně otestoval mimo jiné na letošním ročníku Vltava Run, kdy jsem do strečové kapsy nacpal i pouzdro s GPS lokátorem a spolu s mobilním telefonem v druhé kapse jsem o něm při běhu vlastně ani nevěděl.

Testované minimalistické ledvinky jsou snad tím úplně nejlepším, co si na těch pár nejnutnějších drobností k běhu můžete pořídit. Jsou skvělou alternativou ke sportovním pouzdrům na ruku pro mobilní telefony a vejde se do nich i něco navíc. Zaplatíte za ně sice vyšší cenu, ale je na nich vidět kvalitní zpracování, dobré materiály a do detailu promyšlená konstrukce zaměřená na maximální pohodlí.