TEST: Sklo, kov, nebo plast? Našli jsme pro vás ty NEJ lahve na vodu

Motivací, proč pořizovat láhev na vodu je hned několik. První z nich je osvobození od opakovaného kupování PET lahví. Dalším je co největší omezení kontaktu vody s potenciálně závadnými plasty. Na výletech oceníte menší objem a univerzálnější použití, nechce-li se vám brát batoh s hydratačním vakem. V neposlední řadě je pak lahev stylový doplněk, který dobře vypadá připnutý k batohu i položený na pracovním stole. Kohoutková voda je navíc podle několika testů od té balené prakticky nerozeznatelná a častokrát i zdravější.



Materiály, ze kterých se lahve vyrábí, mohou být různé. Nejčastěji se setkáváme se třemi variantami, se sklem, kovem a plastem, každá z nich má své plusy i minusy. U skleněných lahví se nemusíte bát závadných látek, kromě toho nepřejímají pachy a zachovávají původní chuť nápojů. Kovovou lahev zase bez problémů ohřejete nad ohněm, je nerozbitná a stejně jako sklo je nezávadná a nemění původní chuť tekutiny. Plast oproti tomu patří mezi nejlehčí materiály, rozbíjí se jen velmi těžko a kvalitní produkty jsou bez BPA, ftalátů a dalších škodlivých látek.

Klean Kanteen Classic

Klean Kanteen Classic

objem: 800 ml

hmotnost: 185 g

materiál: nerezová ocel

cena: 680 korun Nejuniverzálnější použití, velice odolná konstrukce

Lahev Klean Kanteen Classic jsme zařadili do testu, přestože u nás tato značka nemá oficiální zastoupení. Objevili jsme jí však na e-shopu YogaGuru.cz a zaujala nás svým provedením. Lahev s objemem 800 ml je lehká, nerezová, štíhlá a velmi elegantní. Na rozdíl od hliníkových alternativ není potřeba ocel dalším způsobem ošetřovat. Díky tomu je omezen kontakt vody s jakoukoliv umělou látkou a zajímavým benefitem je i možnost bez problémů lahev ohřívat nad ohněm (platí pouze pro nelakovanou variantu).

Hrdlo je široké akorát, aby se dovnitř vešla kostka ledu nebo kousky ovoce. Na výběr jsou tři uzávěry, z toho dva plastové, klasický šroubovací i sportovní s náustkem. Třetí uzávěr je vyroben z oceli a bambusu a je určen pro zatvrzelé nepřátele všeho plastového. Kovová lahev je prakticky nezničitelná, a přesto velmi lehká. Největší nevýhodou může být absence přehledu o stavu vody uvnitř a obtížná manipulace v mrazu. Ocelovou Klean Kanteen ocení milovníci přírodních materiálů a všichni ti, kteří hledají univerzální láhev vhodnou do práce i na náročné výšlapy do přírody. Láhev do testu poskytl YogaGuru.cz

CamelBak Groove

CamelBak Groove

objem: 600 ml

hmotnost: 187 g

materiál: plast

cena: 599 korun Filtruje vodu proti nežádoucí chuti a zápachu

CamelBak je klasikou v hydrataci a platí to nejen u sportu, ale i u lahví ke každodennímu použití. Láhev Groove nicméně svůj sportovní původ nezapře. Jedná se o lehounkou, plastovou láhev o objemu 600 ml z kvalitních plastů bez BPA, ftalátů a jiných škodlivých látek. Největší výhoda je propracovaný náustek, ze kterého se výborně pije, nemusíte se bát, že by se voda vylila, kam nemá.

Groove kromě toho také obsahuje vyměnitelný uhlíkový filtr, který zbavuje pitnou vodu nechtěných pachutí a vůní. Výdrž filtru je přibližně tři měsíce intenzivního používání nebo 180 litrů vody (lahev se dá bez problémů používat i bez něj). Samozřejmostí je široké hrdlo a poutko k uchycení na batoh. Od konkurence tuto lahev nejvíce odlišuje unikátní filtr, který oceníte, pokud vám kohoutková voda “nevoní” nebo používáte-li při zahraničních cestách dezinfekci zanechávající nepříjemnou pachuť.

GSI Outdoors Infinity

GSI Outdoors Infinity

objem: 1 l

hmotnost: 188 g

materiál: plast

cena: 289 korun Největší objem, nejširší hrdlo a příznivá cena

Nejobjemnější z testovaných lahví byla GSI Infinity s objemem jeden litr. Oproti ostatním však nepůsobila výrazně robustnějším dojmem. Lahev je srovnatelně vysoká, jen lehce širší, což výrazně zvyšuje skladnost. Charakteristické je velmi široké hrdlo usnadňující nabírání vody z hůře dostupných míst a přírodních zdrojů. Aby se z lahve i přes široké hrdlo dobře pilo, je hrdlo doplněné o tenkou redukci s nálevkou. Spolehlivou manipulaci zajišťuje silikonový pásek přes střed lahve. Použité plasty jsou už tradičně bez jakýchkoliv škodlivých látek a jedná se o tvrzený, prakticky nerozbitný materiál. Největší objem a nízká váha. To je kombinace vlastností přímo vybízející k použití na celodenní aktivity, při nichž máte omezený přístup k vodnímu zdroji.



Life Factory 650ml

Life Factory objem: 650 ml

hmotnost: 550 g

materiál: sklo

cena: 649 korun Nejstylovější lahev vyrobená z odolného skla

Suverénně nejstylovější kousek v testu. Jedná se o skleněnou lahev o objemu 650 ml chráněnou silikonovým obalem, který zajišťuje snazší držení a snižuje riziko rozbití. Použité je borosilikátové sklo vysoce odolné na střídání teplot. Není tedy problém lahev naplnit ledovou kávou ani horkým čajem.

Sklo samo o sobě zajišťuje bezúhonnost stran nebezpečných umělých látek, nepřejímá pachy ani chutě, snadno se vymývá a lépe izoluje než kov a plast. Největší nevýhodou skla je velká váha. Ta předurčuje láhev Life Factory ke spíše statickému použití v práci nebo doma. Na časté přenášení to není to pravé. Je to tedy designová lahůdka, která se vyjímá na pracovním stole, sklo zaručí maximální zachování chutí a vůní a navíc díky této lahvi výrazně ušetříte životní prostředí.

LifeVenture Tritan

LifeVenture Tritan

objem: 650 ml

váha: 127 g

materiál: plast

cena: 249 korun Nejnižší váha při zachování vysokého objemu

Minimalistická konstrukce, design i váha. Pouhých 127 gramů znamená, že Tritan je nejlehčí testovanou lahví. Objem je standardních 650 ml. Už na první pohled je tato lahev z výběru nejsportovnější a spíše než do kanceláře se hodí do batohu, kde oceníte skladné rozměry a minimální váhu. Víčko je jednoduché, šroubouvací s odklapávací krytkou. Chybí však očko i jakákoliv možnost lahev spolehlivě uchytit k tašce nebo batohu. Plast prošel úpravou proti přejímání chutí a vůní a výrobce slibuje absenci BPA a ftalátů. Tritan je lahev, o které ani nebudete vědět, že ji při celodenním pobíhání máte s sebou.

Lahví na vodu je dnes na trhu velké množství a jejich provedení je neuvěřitelně pestré. Jelikož víme, že vás toto téma zajímá, v budoucnu se rozhodně můžete těšit na představení a otestování dalších značek a modelů.

Která z lahví se vám líbí nejvíce? celkem hlasů: 2017

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 17. dubna 2016. Anketa je uzavřena. LifeVenture Tritan 832 Klean Kanteen Classic 496 Life Factory 253 GSI Outdoors Infinity 244 CamelBak Groove 192

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.



Vezmi svou láhev na vodu provětrat na závody v Plzni! Připravili jsme pro vás trať na 5 a 10 kilometrů. Běžecké závody za podpory a rodinné atmosféry celé redakce. To si nesmíš nechat ujít! Registrace už TEĎ!