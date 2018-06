Levné pohorky z Lidlu jsou pohodlné, mají však problém s prodyšností

Poté, co Lidl spustil svůj e-shop, se stal nákup nepotravinových produktů z tohoto řetězce mnohem příjemnější. Kvůli výběru dalšího objektu pro testování jsem už nemusel každý týden hlídat nabídku v letácích a následně obíhat obchody, zda někde najdu ještě alespoň jednu věc v mojí velikosti.

A tak jsem využil situace a objednal si boty na turistiku. Nízké pohorky na výlety do přírody za podezřele nízkou cenu 499 korun. Musím přiznat, že jsem byl k volbě dost skeptický. Přeci jen, boty jsou pro turistiku klíčovou výbavou, a pokud jsou špatné nebo vám nesednou, jen těžko s tím jde něco dělat. Tričko můžete mít v batohu náhradní, špatné vlastnosti bundy můžete zlepšit vhodným zvolením spodních vrstev. S botami toho ale už moc dělat nejde, a proto jsem se dosud snažil na botách nešetřit.

Pohodlné, ale převážně umělé

Možná proto, že jsem nečekal žádné zázraky, jsem byl nakonec docela příjemně překvapený. Boty vlastně splňují to, co mají, vyrážet v nich na výlety se nestalo utrpením a při kratších výletech jsem s nimi vlastně neměl žádný zásadní problém. V době psaní této recenze v nich mám nachozeno zhruba 80 kilometrů. Vzal jsem je na výlet do hornatého národního parku při dovolené v Portugalsku, prošel s nimi lesy u nás a vydržel v nich i celodenní procházku po městě.

Trekingová obuv Crivit integrovaná membrána TEX

vodotěsné

větruodolné

materiál: kůže, nylon, PU

cena: 499 korun

klady:

- nízká cena

- pohodlné

- tlumení a podešev s dobrou přilnavostí

zápory:

- kožená část je malá

- špatná prodyšnost

- kůže bez impregnace



Velikost bot jsem trefil napoprvé a odpovídá velikosti bot, kterou nosím obvykle. Potěšilo mě, že jsou pohodlné a ani po prvním výletu nikde nehrozil puchýř. Boty jsou z kůže a umělých materiálů. Bohužel, převažuje právě umělá koženka a kůže je jen v oblasti špičky a kolem kotníků (kde je ale spíše designovým prvkem). Že jsou boty převážně koženkové, je asi jejich největší nevýhodou.

Podle výrobce jsou boty opatřeny také jakousi vodotěsnou a zároveň prodyšnou membránou s názvem TEX. Jelikož však tvoří hlavní část boty neprodyšná koženka, považuji přítomnost membrány spíše za záležitost marketingu.



Jediné místo, kde membrána snad může ukázat své schopnosti, je kožená špička. Ta není podle mého testu opatřena žádnou speciální impregnací a voda má tendenci se do kůže rychle nasáknout. Do vnitřku boty se ale nedostala. Přesto bych ještě před první vycházkou doporučil kůži impregnovat. Umělé části boty jsou vodotěsné (ale zároveň také neprodyšné) samy o sobě.



Špička i pata jsou překryty jednou vrstvou ochranného umělého materiálu navíc, což bude mít jistě pozitivní vliv na jejich životnost při častější chůzi v náročném kamenitém terénu.



Nízké boty, které nemají problém se svižným tempem

Při nákupu pohorek jsem zatím vždy preferoval vysoké kotníkové boty. Tentokrát jsem však sáhnul po nízkých, neboť se jen velmi málokdy dostanu do opravdu náročných podmínek, nejezdím na divoké expedice v těžkém terénu a nízké boty mi naopak umožňují pohybovat se rychlejší chůzí, což mi vyhovuje. V botách z Lidlu se mi chodilo dobře i ve vysokém tempu, pouze bylo znát, že se chodidla kvůli malé prodyšnosti přehřívají a vyplatí se mít alespoň dobré ponožky.

Exkluzivní vánoční nabídka Hledáte tréninkovou inspiraci? Nebo snad dárek pro vašeho blízkého běžce? Do 18. 12. nabízíme vánoční zvýhodněný balíček běžeckých závodů s voucherem na zboží Craft v hodnotě 1000 korun. Více se dozvíte ZDE.



Asi nejvíce mě potěšila podešev, která nemá nijak agresivní vzorek a velmi dobře drží i na tvrdých površích - kamenech, skalách, ale konec konců i na asfaltu, a to včetně mokra. Zázraky naopak nelze čekat na mazlavém bahnitém podkladu.

Bota je, jak se na pohorku sluší a patří, robustní, nemáte šanci vnímat povrch, po němž jdete. Podešev i mezipodešev vše spolehlivě odtlumí. Ani po 80 kilometrech není na vzorku podešve, ale ani na botách celkově, znát opotřebení. Po pár dnech chození z nich je však cítit poměrně silný zápach (s čímž jinak u bot, včetně pohorek, nemívám problémy).

Pokud nevyrážíte na pěší túry zrovna často a nejvíce kilometrů nachodíte v podmínkách, které panují v České republice, nemusíte se bot z Lidlu bát. Jsou pohodlné, dobře drží a i vzhledově nevypadají úplně špatně. I když nejsou dokonalé a mají problém především s prakticky nulovou prodyšností, jejich cena je tak nízká, že se jim dá leccos prominout.