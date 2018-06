TEST: Elegantní čínské hodinky Deveroux jsou levné a změří vám i tep

Na první a vlastně ani na druhý pohled u těchto hodinek nepoznáte, že je na nich něco zvláštního. Klasické ručičkové hodinky s quartz strojkem, který vydrží na jednu baterku fungovat přibližně dva roky. Svým designem plně zapadají do ručičkového světa a vlastně mi tak trochu připomínají moje první natahovací primky, které jsem dostal, když jsem chodil na základní školu. Nevypadají kdo ví jak luxusně a určitě je nelze srovnávat se šperky od švýcarských mistrů, ale na druhou stranu vzhledem k ceně neurazí. I když je vzhled velice subjektivní, mě osobně se ona jednoduchost prostě líbí.

Něco zvláštního na nich ale přeci jen je. Jakmile stisknu jedno z krajních bočních tlačítek, rozsvítí se malý AMOLED displej, který do té doby nebyl k rozeznání, ani když jsem se snažil ciferník zkoumat opravdu zblízka. Jednoduchý displej ukazuje, kolik jsem dnes ušel kroků, jaké to zhruba odpovídá vzdálenosti, kolik jsem spálil kalorií nebo dokonce jak je na tom můj srdeční tep. K měření tepu využívá velmi malého optického senzoru na spodní straně hodinek. Tep vám změří na požádání (po stisknutí tlačítka) nebo ho dokáže průběžně zaznamenávat po celý den v desetiminutových intervalech. Zobrazovat ho stále na displeji například při vašem výběhu (abyste podle tepu mohli řídit tempo) ale bohužel nedokáže.

Deveroux etool SW9 rozměry: 41 × 12 mm

hmotnost: 56 g

voděodolnost: 3 ATM

baterie: 80 mAh

výdrž: 3 dny / dva roky

podpora: Android 4.3 nebo vyšší, iOS 8 nebo vyšší

cena: 3 490 Kč klady:

- výdrž

- měření tepu

- cena

- monitoring spánku a denní aktivity

- notifikace

zápory:

- pro sledování tepu při běhání nepoužitelné

- nekvalitní mobilní aplikace

Aby bylo možné všechny zaznamenané informace vyhodnocovat, posílají je hodinky do mobilní aplikace v mém telefonu pomocí Bluetooth. Aplikace, která se o propojení s hodinkami stará, je ale asi jejich největší slabinou. Sice je přeložena do češtiny, což bylo pro mě příjemným překvapením, párování hodinek s telefonem proběhlo bez problémů a notifikace fungují tak, jak jsem si v aplikaci nastavil. Na druhou stranu však aplikace velmi často padá, pokus o upgrade firmwaru hodinek se nespustí kvůli záhadné chybové hlášce a chybí mi možnost zaznamenaná data nahrát do nějaké on-line databáze pro pozdější analýzu nebo je alespoň exportovat. Na Android telefonu navíc běží aplikace neustále spuštěná na pozadí, což se podepisuje na horší výdrži. Během testování ale vyšlo hned několik aktualizací (dokonce i těsně před vydáním tohoto článku), takže je určitá šance, že se situace v budoucnu zlepší. Zatím jsem však změny nezaznamenal a třeba po kliknutí na „souhrnné grafy“ aplikace padá stále (takže jsem zmíněné grafy zatím ještě nikdy neviděl).

Notifikace na hodinkách jinak fungují docela dobře. Hodinky zobrazí, pokud vám někdo volá (včetně jména volajícího), ukážou SMS zprávy a notifikace z Facebooku, Twitteru nebo Whatsapp. Kromě toho je zde několik čínských sociálních sítí a komunikátorů, ty však nejsou pro našince tolik zajímavé. Upřímně řečeno, já víc nepotřebuji (není nic horšího, než když vás celý den ruší od práce nejen telefon, ale už i hodinky).

Úplně nejlepší je na hodinkách podle mého názoru jejich výdrž. Mají totiž dvě oddělené baterky. První je klasická výměnná knoflíková baterka, která napájí quartz strojek ručičkových hodinek a která vydrží zhruba dva roky. Druhá je nabíjecí, která se stará o chod „chytrých“ součástí hodinek, tedy o AMOLED displej, Bluetooth komunikaci s telefonem a senzor pohybu. I ta mi vydržela celkem slušné tři dny, a když se náhodou vybije, pořád máte na ruce použitelné hodinky. I mnohem dražší chytré hodinky bývají třeba už druhý den bez nabíječky k ničemu.

Hodinky se v současné době prodávají zhruba za 3 400 korun, což je při srovnání s konkurencí velmi příjemná cena. Jejich přímým konkurentem jsou například ručičkové hodinky Garmin Vivomove, které jsou o tisícovku dražší, nemají měření tepu a neumí ani notifikace. Na druhou stranu mají výhodu propojení se službou Garmin Connect, kam dlouhodobě nahrávají data o vaší celodenní aktivitě, a není nutné je vůbec nabíjet (ani kvůli počítání kroků a Bluetooth), neboť si vystačí s knoflíkovou baterkou s roční výdrží.