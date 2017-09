TEST: Levná kopie Garmin Fenix 3 má úžasné funkce i spoustu problémů

Hodinky se jmenuji Condi H1 Smart Watch, ale to je možná tak trochu jedno. Condi není žádná renomovaná značka hodinek a je klidně možné, že stejné hodinky najdete na internetu i pod jinými jmény. Jedno je ale jisté, jejich konstrukce je takřka dokonalou kopií hodinek Garmin Fenix 3. Na první pohled je nerozeznáte, využívají dokonce kompatibilní řemínky a nebýt jiné polohy konektorů na spodní straně, možná by byla kompatibilní i USB nabíječka.

Hodinky vypadají skvěle. Tělo je plastové, luneta kolem displeje je ale kovová. Na rozdíl od originálu mají jen jedno boční tlačítko a jinak spoléhají na dotykový OLED displej, který je již z výroby přelepen ochrannou fólií. Na levé straně hodinek se nachází slot na SIM kartu (ano, tyhle hodinky dokážou komunikovat s 3G sítí), na pravé straně je čočka fotoaparátu. Na spodní straně nechybí optický senzor pro snímání vašeho tepu, který je velice malý.

Co se skrývá uvnitř

Jestliže navenek jsou stejné jako Garmin Fenix 3, uvnitř s nimi nemají společného vůbec nic. V hodinkách se totiž nachází operační systém FunOS, což je upravený Android ve verzi 4.4. Rozhraní je docela přehledné a až na občasnou menší citlivost dotykového displeje se (pokud jste v klidu) ovládá docela dobře. Při sportovní aktivitě, obzvlášť při běhání, je však práce s dotykovým displejem velmi obtížná.

V hodinkách najdete standardní obrazovky s informacemi o vaší denní aktivitě, spánku, kompas, výškoměr, tlakoměr nebo informace o vašem tepu. Zrovna s měřením tepu jsem měl však největší problémy. Fungovalo tak trochu nahodile, nepřesně a často jsem viděl jen chybovou hlášku, že se změřit nepodařilo vůbec nic.

Kromě fitness funkcí jsou k dispozici i aplikace pro sportovní aktivity. Můžete si s jejich pomocí měřit běh, jízdu na kole, plavání a další sporty jako u běžného sporttesteru. Ani v těchto režimech to však nefunguje úplně hladce. Při běhání mi například zmizely některé naměřené údaje mezi pauzami. Také mě mrzelo, že naměřená data nelze odeslat někam na server pro pozdější analýzu. Naštěstí jsou tu aplikace.

Aplikace jako největší poklad

Condi H1 konektivita: WIFI, 3G, Bluetooth

WIFI, 3G, Bluetooth paměť: 1,3 GB

1,3 GB udávaná vodotěsnost: IP68

IP68 kapacita baterie: 450 mAh

450 mAh senzory: GPS, akcelerometr, srdeční tep, barometr, kompas, teploměr

GPS, akcelerometr, srdeční tep, barometr, kompas, teploměr displej: 400 x 400 px

400 x 400 px operační paměť: 512 MB

512 MB procesor: MTK6572

MTK6572 další funkce: fotoaparát, MP3 přehrávač

fotoaparát, MP3 přehrávač cena: 100 dolarů/2 300 korun

klady:

- vypadají skvěle

- podpora Android aplikací

- MP3 přehrávač

- cena zápory:

- nespolehlivé senzory

- špatná výdrž baterky

- zasekávání

- „oříznuté“ rohy displeje

- neodpovídající vodotěsnost



Díky systému postavenému na Androidu můžete do hodinek instalovat aplikace přímo z obchodu Google Play. Hodinky se připojí přes WIFI nebo 3G síť, takže k tomu nepotřebujete ani telefon. Do hodinek jsem tak nainstaloval třeba Endomondo pro záznam sportovních aktivit nebo mapy.cz a byl jsem překvapen, že to vlastně funguje docela dobře. Snad jen občas bylo znát, že procesor hodinek se zadýchává a u spousty aplikací byl problém s ovládáním. Pod kulatou lunetou totiž hodinky obsahují čtvercový displej, se kterým aplikace také počítají. Useknuté rohy pak znamenají, že z ovládacích prvků, některých textů či potvrzovacích tlačítek bylo vidět pouze pár pixelů a jejich význam jsem si musel domyslet.

Pro aplikace, ale třeba také hudbu nebo fotky je k dispozici téměř 1,3 GB volné interní paměti, která je dostupná standardně i přes USB kabel. Nahrát hudbu byla otázka pár minut a i spárování s Bluetooth proběhlo bez problémů. Hudba fungovala i na pozadí, například při sportovní aktivitě.

K hodinkám je k dispozici i mobilní aplikace. Já jsem vyzkoušel tu pro Android, která se jmenuje FunFit. Můžete v ní nastavovat ciferníky, notifikace pro libovolnou aplikaci v telefonu nebo sledovat základní statistiky, které hodinky zaznamenaly. Vzhled nevypadá vůbec špatně, zdálo se mi však, že v případě nastavených notifikací má poměrně výrazné nároky na baterku v mém telefonu.

Spousta funkcí jen na papíře

Ukázková fotografie z hodinek.

Některé vlastnosti hodinek však vypadají lépe na papíře než ve skutečnosti. Nedokážu si například příliš představit reálné využití vestavěného fotoaparátu. Fotky jsou jedna velká mazanice a vyfotit snímek tak, aby nebyl na nějakou stranu nakloněný, je v podstatě nereálné. Tohle už nevylepší ani filtry na Instagramu.

Podobný průšvih je výdrž baterie. Někdy funguje dobře, to v případě, že na hodinkách nepracujete s aplikacemi, nelezete příliš do menu a jen je nosíte jako běžné hodinky. To pak vydrží i den a půl. Jenže jakmile si s nimi začnete hrát, můžou se kompletně vybít i během tří hodin. Občas jsem měl pocit, jako by se na pozadí cosi zaseklo a procenta baterky ubíhala prakticky před očima bez jakékoliv mojí aktivity. Několikrát se mi také stalo, že se zaseklo počítadlo kroků a rozběhlo se až po té, co jsem opakovaně zkalibroval kompas.

A ještě jeden velký průšvih: Výrobce u hodinek slibuje stupeň krytí podle standardu IP68, tedy kompletní odolnost proti prachu a ochranu před vodou i v případě dlouhodobého potopení. Po první návštěvě sprchy se však voda evidentně dostala dovnitř a čočka fotoaparátu byla zamlžená ještě tři dny.

Skvělé na hraní, horší pro život

Tyto hodinky jsou vlastně neuvěřitelným balíkem funkcí splácaných dohromady. Specifikace jsou úžasné a na papíře strčí do kapsy kdejakou vlajkovou loď renomovaného výrobce. Spousta věcí skutečně funguje tak, jak má, a některé vlastnosti mě doopravdy překvapily. Třeba i jakási podpora, která se projevila v podobě aktualizace firmwaru během testování z konce srpna letošního roku.

Spousta vlastností ale zůstává jen na papíře nebo jsou reálně jen velmi obtížně použitelné. Na hraní a jako možnost si vyzkoušet vlastnosti chytrých hodinek vlastně nejsou vzhledem k ceně úplně špatné, při dlouhodobém používání ale nejspíš zjistíte, že problémů mají hodně a život s nimi není jednoduchý. Baterka se dokáže vybít i za tři hodiny, spousta aplikací má problém s kulatým displejem a špatná vodotěsnost jsou pro mě těmi hlavními důvody, proč je po napsání tohoto článku uložím do šuplíku.