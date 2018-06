TEST: Čelovka z Decathlonu světlem neoslní, potěší však nízkou cenou

Před sebou mám jednu z nejlevnějších čelovek, které jsme kdy testovali. Má klasickou dvoudílnou konstrukci. Po nasazení na hlavu mám na čele jen malý a lehký reflektor, poměrně rozměrný akumulátor pak rozkládá hmotnost umístěním na temeni hlavy. Toto řešení mám u čelovek obecně nejraději, protože umožňuje pohodlné běhání i s celkově těžkými čelovkami.

ONnight 410 V2 je zajímavá hned v několika směrech. Předně mě zaujal velmi malý a lehký reflektor, který je na čele umístěn v plastovém kulovém kloubu, díky kterému ho můžete natáčet plynule ve všech směrech. Při běhání je to naprostá paráda, stačí jemně pootočit a hned svítí tam, kam potřebuji. Výkon diody uvnitř reflektoru sice není nijak oslnivý, na běhání po městě a upravených cestách ale bohatě stačí.

Model diody, který je použit v čelovce, si výrobce nechává pro sebe, a tak víme jen to, že v nejsilnějším režimu podává světelný tok 140 lumenů. S takovým světlem se nemusíte bát vyrazit ani do lesa, i když v přímém srovnání s nejvýkonnějšími čelovkami působí jen jako bludička. Decathlon na svých stránkách sice uvádí, že čelovka je určená i na cyklistiku, na to už je ale světla přeci jen málo a v takovém případě se hodí spíše jako bezpečnostní světlo, které zviditelní především vás (třeba v režimu blikačky).

Reflektor poskytuje poměrně široký kužel světla s velmi zvýrazněným středem, který napomáhá dobré viditelnosti do dálky. Osvětlit lze i místa zhruba 50 metrů daleko, už je ale znát malý výkon. Kromě nejvýkonnějšího režimu zvládá čelovka ještě úsporný mód s výkonem, který odhaduji někde na úrovni 80 lumenů. Pokud běháte po chodníku nebo parku s upravenými cestami, dá se běhat bez problémů i s ním. Už se ale nebudete cítit tak komfortně.

Další zajímavostí čelovky je bezpochyby použitý akumulátor. Je velký, těžký, proto je strategicky umístěn na temeni hlavy. Je zabalen v plastovém pouzdře a nabíjí se pomocí microUSB konektoru, takže nemusíte řešit dodatečný nákup baterek a nabíječky. Pokud se vám však vybije, baterky v něm nevyměníte. V nejsilnějším módu dokáže podle mého měření napájet čelovku necelých sedm hodin, což je vhledem k výkonu a hmotnosti akumulátoru spíše zklamáním. Jiné čelovky se srovnatelným napájením a světelným výkonem se (díky kvalitní LED) dokáží dostat i přes 10 hodin. Úsporný režim by pak měl podle výrobce vydržet 27 hodin.

Geonaute ONnight 410 V2 výkon: 140 lumenů

140 lumenů výdrž: 7 hodin/27 hodin v úsporném režimu

7 hodin/27 hodin v úsporném režimu vodotěsnost: IPX4 (stříkající voda)

IPX4 (stříkající voda) akumulátor: vestavěný 2400 mAh

vestavěný 2400 mAh cena: 650 korun klady:

- nízká cena

- polohovatelnost reflektoru

- vestavěný akumulátor v ceně

- stálý výkon díky regulaci zápory:

- při vybití bez varování zhasne

- nižší světelný výkon



Světelný tok je regulován, takže svítí se stále stejnou intenzitou, ať je akumulátor plně nabitý, nebo těsně před vybitím. Jakmile energie dojde, baterka se rovnou vypne, a to i v nejsilnějším módu. Žádné přepnutí na úspornější režim se nekoná a dokud ji nepřipojíte do nabíječky, nepustíte ani blikačku. Je potřeba na to tedy myslet, abyste nezůstali potmě, a nejlépe před každým výběhem pro jistotu dobíjet.

Díky širokému pásku drží na hlavě dobře. Čelovka obsahuje i odnímatelný popruh přes vršek hlavy, který slouží především ke stabilizaci akumulátoru na temeni. Mně se ale běhalo docela dobře i bez něho. Všechny pásky lze z čelovky jednoduše sundat a například vyprat nebo svítilnu připnout například na batoh. Jen to není kvůli oddělenému akumulátoru příliš praktické.

Pokud běháte převážně po městě, parcích, upravených cestách a hledáte běžeckou čelovku s malými náklady, může být Geonaute ONnight 410 V2 dobrou volbou. Za příjemných 650 korun dostanete pohodlnou čelovku, ke které již nemusíte kupovat akumulátory nebo nabíječku. Světelným výkonem se sice řadí mezi slabé čelovky, pokud vám to však nevadí, budete spokojeni.